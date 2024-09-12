Умышленное поджог в австрийском учреждении для психически больных

В результате пожара в центре для беженцев в Австрии власти рассматривают возможность поджога. Об этом сообщила полиция Верхней Австрии. Исторический постоялый двор в Шёнлау, расположенный в районе Мюлькрайс, загорелся в переходный период с понедельника на вторник.

В здании проживало 16 жителей и дополнительный гость. Огонь начался на первом этаже и быстро распространился на чердак. К счастью, все, кто находился в помещении, успели эвакуироваться. Шесть человек были доставлены в больницу с подозрением на отравление угарным газом.

Расследование экспертов выявило три отдельных места поджога. На данный момент нет признаков политической или дискриминационной мотивации инцидента, как сообщается в полицейском отчете.

Эксперты, осматривавшие место происшествия, обнаружили следы пожара с необычным рисунком, округлого сечения. Власти рассматривают возможность того, что поджигатель использовал специальные инструменты или методы для разжигания огня.

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