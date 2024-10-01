Уменьшение объемов ледников в Швейцарии продолжается в текущем году.

Несмотря на существенные снегопады в зимний сезон 2023/24, ледники Швейцарии не показали значительного улучшения: Комиссия по мониторингу криосферы Швейцарской академии наук сообщила, что аномально теплая погода в июле и августе, а также налипание сахарской пыли на горах привело к снижению объема ледников на 2,5% в этом году.

В предварительном анализе ситуация казалась благоприятной. Академия упомянула, что обильные снегопады в зимний сезон 2023/24, как показал швейцарский мониторинговый сетевой центр Glamos, продемонстрировали 30%-ное увеличение снегопадов выше 2200 метров по сравнению с обычными показателями. Академия также заявила, что средние глубины снега с ноября по май достигли рекордных уровней за этот период, начиная с 90 лет назад.

Несмотря на обнадеживающие признаки из предварительного анализа снегопадов, окончательное измерение объема ледников показало противоположный результат. Увеличение снегопадов на 30% выше 2200 метров и рекордные глубины снега за зимние месяцы не смогли компенсировать негативные последствия июльской и августовской жары и сахарской пыли, что привело к незначительному снижению объема ледников на 2,5%.

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