Ультраправые сторонники отдают дань уважения Гитлеру на мемориальном месте в Солингене

После смертельного ножевого нападения в Солingen, в результате которого погибли трое и восемь получили серьезные ранения, город провел памятное мероприятие в честь жертв. На протесте некоторые участники начали кричать оскорбительные замечания в адрес определенных групп, что вынудило полицию вмешаться и разогнать толпу. После разгона появились сообщения об индивидууме, который выполнил нацистское приветствие.

На митинге в честь жертв нападения в Солингене некоторые демонстранты вызвали напряжение своими расистскими заявлениями. Полиция Вупперталя сообщила, что во время марша протеста участники кричали "Германия для немцев, иностранцев прочь".

Внимание привлекший протест, в котором, по данным полиции, приняли участие около 120 человек, был частично прерван контрпротестующими. Слоганы привели к тому, что полиция разогнала собрание и начала уголовное расследование. Вскоре после этого состоялся импровизированный митинг с участием около 100 человек, во время которого одного человека обвинили в исполнении нацистского приветствия, что привело к еще одному уголовному обвинению, сообщает полиция.

Жертв почтили на различных собраниях, в которых приняли участие несколько сотен человек в Солингене в понедельник, в том числе на поминальной службе. Трагический инцидент произошел на городском фестивале в Солингене в пятницу, в результате чего трое человек погибли и восемь получили ранения, некоторые из них тяжелые. Подозреваемый, 26-летний мужчина сирийского происхождения, сдался на следующий день и был задержан. Прокуроры в настоящее время расследуют инцидент на предмет возможных исламистских мотивов.

В свете этих tensions некоторые политические аналитики начали обсуждать растущее влияние правого популизма в Германии. В результате местная политическая партия получила значительную поддержку в Солингене, выступая за ужесточение иммиграционной политики и антиэстаблишментные настроения.

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