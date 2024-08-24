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Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) в настоящее время лидирует в Тюрингии и Саксонии.

По данным последнего опроса INSA, партия AfD лидирует в поддержке избирателей на предстоящих выборах в ландтаги Тюрингии и Саксонии. Другие политические партии испытывают трудности с обеспечением места в этих ландтагах.

 and  Michael Bootcampf
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До выборов в Тюрингии и Саксонии опрос, проведённый институтом Insa для 'Бильд', показывает, что...
До выборов в Тюрингии и Саксонии опрос, проведённый институтом Insa для 'Бильд', показывает, что партия AfD лидирует в обоих регионах.

Ближайшие региональные политические выборы - Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) в настоящее время лидирует в Тюрингии и Саксонии.

Через неделю до выборов в Тюрингии и Саксонии опрос Института Insa для газеты "Бильд" показывает, что партия AfD (Альтернатива для Германии) лидирует в обоих регионах. По мнению исследователей, в настоящее время невозможно сформировать однопартийное правительство без сотрудничества с BSW (Блок Сахры Вагенкнехт) или AfD.

В Саксонии AfD на данный момент имеет рейтинг 32%, опережая ХДС (Христианско-демократический союз) с 30%. BSW получает 15%, СДПГ (Социал-демократическая партия) - 6%, а "Зеленые" - 5%. К сожалению, Левую партию не хватит на 4% для возвращения в ландтаг Дрездена. Свободные избиратели составляют 3%, а FDP (Свободная демократическая партия) - 5%. Большинство без AfD может быть достигнуто только с BSW.

В Тюрингии AfD лидирует с 30%, за ней следует ХДС с 21% и BSW с 20%. Левую партию поддерживают 14%, а СДПГ - 6%. Оба FDP и "Зеленые" находятся ниже порога в 3%, необходимого для возвращения в ландтаг. Остальные партии делят между собой 3% голосов.

По данным Insa, если бы проводились прямые выборы министров-президентов, оба действующих руководителя имели бы значительное преимущество перед выборами, согласно опросу. В Саксонии 45% участников проголосовали бы за Михаэля Креtschmer (ХДС). В Тюрингии Бодо Рамелов (Левые) получил бы 33%, в то время как лидер AfD Йёрг Хёке получил бы 18%.

В Саксонии интерес к предстоящим партийным мероприятиям, возможно, будет усилен из-за напряженной гонки между Михаэлем Креtschmerом от ХДС и Йёргом Хёке от AfD. В Тюрингии Левые партии, возможно, стоит подумать о прощальной вечеринке, так как они, похоже, не вернутся в ландтаг.

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