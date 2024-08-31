Ультраправая партия AfD в Тюрингии запрещает всем сотрудникам СМИ посещать празднование выборов.

Изначально АФД в Тюрингии планировала исключить некоторых журналистов из своей избирательной вечеринки. Однако решение суда, запрещающее это исключение, заставило партию изменить тактику и решить запретить всем представителям СМИ присутствовать на этом событии в преддверии выборов в воскресенье. Заместитель пресс-секретаря ассоциации АФД в Тюрингии Торбен Брага подтвердил это в пятницу вечером после решения Регионального суда Эрфурта, как сообщалось ранее MDR. Вместо этого журналисты смогут интервьюировать представителей партии и фракции АФД в Тюрингенском ландтаге в воскресенье вечером, как сообщает вещатель.

Изначально Региональный суд Эрфурта приказал АФД разрешить доступ нескольким журналистам, которых первоначально не допустили на их избирательную вечеринку для выборов в Тюрингии. Суд постановил, что свобода прессы находится под угрозой, и коллективный протест со стороны СМИ, таких как "Шпигель", "Бильд" и "Вельт", а также ежедневной газеты "тац", побудил АФД исключить своих журналистов из партии. Решение суда еще не имело юридической силы, так как АФД все еще могла обжаловать его в Высшем региональном суде.

Традиционные избирательные вечеринки в день выборов являются важными местами для встреч журналистов, где они ловят общий настрой по поводу результатов выборов, проводят интервью и часто встречают представителей партии. В воскресенье жители Тюрингии будут голосовать за новый ландтаг с кандидатом в лидеры АФД Йёрком Хёкке. Недавние опросы показывают, что партия находится на первом месте с показателями около 30 процентов, а государственное управление по защите конституции классифицирует АФД в Тюрингии как надежно праворадикальную.

Мотивы судьи в решении

Председатель суда Христоф фон Фризен обосновал решение тем, что избирательная вечеринка не имела характер благодарственного мероприятия для помощников на выборах и друзей партии, а скорее имела "информационную роль". Поскольку АФД уже предоставила доступ другим представителям СМИ, партия также должна была предоставить доступ другим представителям СМИ. Несмотря на то, что ограничения пространства не позволяют предъявлять неограниченные требования, партия должна была прозрачно представить конкреткую процедуру аккредитации для справедливого отбора представителей СМИ, как пояснил судья.

Брага объяснил для АФД, что к субботнему утру зарегистрировалось около 150 представителей СМИ на избирательной вечеринке. Однако вместимость на ранее секретном месте позволяла всего 200 участников, и уже было подтверждено 50 представителей СМИ.

Причины устного слушания

Региональный суд провел устное слушание, потому что АФД оспаривала аналогичный срочный приказ суда на прошлой неделе. Между тем Конституционный суд Тюрингии посоветовал, чтобы партии была предоставлена юридическая возможность до срочного приказа. Это теперь произошло, и суд принял решение до избирательной вечеринки.

Во втором случае Региональный суд постановил, что другой истец-журналист имеет право присутствовать на избирательной вечеринке. Ранее Конституционный суд упрекнул Региональный суд за то, что он предоставил АФД срок для заявления до 2 сентября, то есть после дня выборов. Решение было принято вовремя для избирательной вечеринки, как это произошло.

Несмотря на решение суда, обязывающее АФД допустить некоторых журналистов на их 'выборы в ландтаг Тюрингии', партия решила запретить всем представителям СМИ. Это было изменением первоначального плана по исключению некоторых журналистов.

После решения суда журналисты больше не имеют доступа на избирательную вечеринку АФД, но они могут интервьюировать представителей партии в Тюрингенском ландтаге в воскресенье вечером.

Читайте также: