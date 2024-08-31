Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиВыборы в Ландтаг Тюрингии

Ультраправая партия AfD в Тюрингии запрещает всем сотрудникам СМИ посещать празднование выборов.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 2 минут
Последний публичный митинг Борнэ Хёкке состоялся в субботу. АфД планирует почтить его память на...
Последний публичный митинг Борнэ Хёкке состоялся в субботу. АфД планирует почтить его память на частном собрании в воскресную ночь.

Ультраправая партия AfD в Тюрингии запрещает всем сотрудникам СМИ посещать празднование выборов.

Изначально АФД в Тюрингии планировала исключить некоторых журналистов из своей избирательной вечеринки. Однако решение суда, запрещающее это исключение, заставило партию изменить тактику и решить запретить всем представителям СМИ присутствовать на этом событии в преддверии выборов в воскресенье. Заместитель пресс-секретаря ассоциации АФД в Тюрингии Торбен Брага подтвердил это в пятницу вечером после решения Регионального суда Эрфурта, как сообщалось ранее MDR. Вместо этого журналисты смогут интервьюировать представителей партии и фракции АФД в Тюрингенском ландтаге в воскресенье вечером, как сообщает вещатель.

Изначально Региональный суд Эрфурта приказал АФД разрешить доступ нескольким журналистам, которых первоначально не допустили на их избирательную вечеринку для выборов в Тюрингии. Суд постановил, что свобода прессы находится под угрозой, и коллективный протест со стороны СМИ, таких как "Шпигель", "Бильд" и "Вельт", а также ежедневной газеты "тац", побудил АФД исключить своих журналистов из партии. Решение суда еще не имело юридической силы, так как АФД все еще могла обжаловать его в Высшем региональном суде.

Традиционные избирательные вечеринки в день выборов являются важными местами для встреч журналистов, где они ловят общий настрой по поводу результатов выборов, проводят интервью и часто встречают представителей партии. В воскресенье жители Тюрингии будут голосовать за новый ландтаг с кандидатом в лидеры АФД Йёрком Хёкке. Недавние опросы показывают, что партия находится на первом месте с показателями около 30 процентов, а государственное управление по защите конституции классифицирует АФД в Тюрингии как надежно праворадикальную.

Мотивы судьи в решении

Председатель суда Христоф фон Фризен обосновал решение тем, что избирательная вечеринка не имела характер благодарственного мероприятия для помощников на выборах и друзей партии, а скорее имела "информационную роль". Поскольку АФД уже предоставила доступ другим представителям СМИ, партия также должна была предоставить доступ другим представителям СМИ. Несмотря на то, что ограничения пространства не позволяют предъявлять неограниченные требования, партия должна была прозрачно представить конкреткую процедуру аккредитации для справедливого отбора представителей СМИ, как пояснил судья.

Брага объяснил для АФД, что к субботнему утру зарегистрировалось около 150 представителей СМИ на избирательной вечеринке. Однако вместимость на ранее секретном месте позволяла всего 200 участников, и уже было подтверждено 50 представителей СМИ.

Причины устного слушания

Региональный суд провел устное слушание, потому что АФД оспаривала аналогичный срочный приказ суда на прошлой неделе. Между тем Конституционный суд Тюрингии посоветовал, чтобы партии была предоставлена юридическая возможность до срочного приказа. Это теперь произошло, и суд принял решение до избирательной вечеринки.

Во втором случае Региональный суд постановил, что другой истец-журналист имеет право присутствовать на избирательной вечеринке. Ранее Конституционный суд упрекнул Региональный суд за то, что он предоставил АФД срок для заявления до 2 сентября, то есть после дня выборов. Решение было принято вовремя для избирательной вечеринки, как это произошло.

Несмотря на решение суда, обязывающее АФД допустить некоторых журналистов на их 'выборы в ландтаг Тюрингии', партия решила запретить всем представителям СМИ. Это было изменением первоначального плана по исключению некоторых журналистов.

После решения суда журналисты больше не имеют доступа на избирательную вечеринку АФД, но они могут интервьюировать представителей партии в Тюрингенском ландтаге в воскресенье вечером.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Израильские военные обнаружили в Газе погибших
Политика

Израильские военные обнаружили в Газе погибших

Израильские военные обнаружили в Газе погибших Семья заложников переживает мучительные новости: израильские силы обнаружили несколько тел в секторе Газа. На данный момент не ясно, являются ли эти люди заложниками, похищенными в октябре. Проводятся предварительные исследования. Атмосфера в Тель-Авиве накалена. Армия Израиля объявила об обнаружении нескольких тел во время операции в

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Различные заложники были освобождены в районе Газы.
Политика

Военный персонал: В Газе обнаружено несколько погибших

На протяжении длительного времени в секторе Газа сохраняются конфликты. В последнее время, во время военной операции, силы Израиля обнаружили несколько тел. Личность этих тел как возможных заложников остается неясной.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Глава ВОЗ Тедрос призывает заинтересованные стороны способствовать крупномасштабной иммунизации...
Политика

Всемирная организация здравоохранения выступает за безопасную иммунизацию в Газе.

Более 2200 человек готовы для распределения вакцин против полиомиелита в Секторе Газа, и мероприятие должно начаться в воскресенье.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно

Последние

Помощь добровольных помощниц позволяет проживающей в Ханау женщине создавать съезды для инвалидных...
Федеральные земли Германии

"Бабушка-Лего очень рада начать свою карьеру в новом магазине".

Рamps, собранные из конструктора Lego, теперь могут быть построены волонтерскими помощниками в более освещенном и теплом месте, это изменение по сравнению с предыдущими обстоятельствами.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Четверо людей получили легкие травмы в инциденте.
Федеральные земли Германии

Тяжелое столкновение с лицом, в результате чего четыре человека получили умеренные травмы.

Водитель, пытавшийся проехать по правому повороту на повороте возле Кверфльбурга, не смог избежать лобового столкновения с встречным автомобилем, что привело к опрокидыванию первого автомобиля несколько раз.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Янник Синнер остается равнодушным к гибели своих любимых людей.
Спорт

Янник Синнер остается равнодушным к гибели своих любимых людей.

Янник Синнер остается равнодушным к гибели своих любимых людей. Новак Джокович и Карлос Алькарас завершили свой путь на Открытом чемпионате США, оставив Яника Синнера как главного фаворита. В отличие от Джоковича и Алькараса, Синнер легко прошел через турнир Большого шлема в Нью-Йорке, обыграв Кристофера О'Коннелла. Мировой номер один

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно