Ультраправая ФПО, несомненно, одержала победу.

В выборах в Национальный совет Австрии ультраправовая партия СВП одержала значительную победу. СВП опережает консервативную Австрийскую народную партию (ОВП) почти на три процента. Однако формирование правительства может оказаться сложной задачей из-за ситуации с главным кандидатом.

Министр обороны ОВП Клаудия Тэннер небрежно назвала результаты "будильником". После этого замечания она быстро ушла от репортера ORF, который подходил к ней за комментарием. Позже, около 7 вечера в Вене, состоялась небольшая демонстрация. Протестующие скандировали: "Долой СВП!"

СВП добилась лучшего результата в истории выборов в Национальный совет, получив около 29% голосов. Они набрали около 13 процентных пунктов больше, чем на последних выборах в 2019 году. В свою очередь, действующая коалиция ОВП и Зеленых потерпела явное поражение, потеряв около 16 процентных пунктов. ОВП сейчас занимает второе место с около 26%, за ней следует СПÖ с 21%. Две небольшие партии могут повлиять на будущие переговоры о коалиции. Экономические либералы НЕО имеют около 9%, а Зеленые занимают пятое место с одним процентным пунктом меньше.

Возможна трехпартийная коалиция

Переговоры о коалиции в Австрии обещают быть сложными. "Большая коалиция" между Австрийской народной партией и Социал-демократами имела бы узкое большинство в Национальном совете, но их цели значительно различаются. Например, Социал-демократы хотят ввести налог на богатство для выравнивания бюджета, в то время как ОВП решительно против этого. Кроме того, главный кандидат СПÖ Андреас Баблер является спорной фигурой внутри партии, и многие политические наблюдатели опасаются, что коалиция ОВП-СПÖ может быть нестабильной из-за узкого большинства.

Третий партнер по коалиции мог бы потенциально стабилизировать переговоры о коалиции. В настоящее время наиболее вероятным вариантом являются НЕО, так как Зеленые не пользуются популярностью у других партий и потеряли пять процентных пунктов. В то же время НЕО набрали около одного процентного пункта. Если это удастся, это будет первой трехпартийной коалицией в Австрии со времен 1945 года.

Возможное правительство СВП: ОВП хочет избавиться от Кикля

Коалиция между СВП и ОВП имела бы стабильное большинство в Национальном совете. Однако канцлер Нехаммер отказался от коалиции с главным кандидатом СВП Гербертом Киклем, и Кикль также не заинтересован в сотрудничестве с Нехаммером. Другие спикеры ОВП также отвергли коалицию с Киклем. Интересно, что никто из ОВП не исключил коалицию без Кикля.

Даже если Кикль уйдет с поста канцлера, формирование правительства СВП будет сложной задачей. Его придется назначить федеральному президенту Александру Ван дер Беллену. В воскресенье вечером он заявил: "Я сделаю все возможное, чтобы гарантировать соблюдение принципов нашей либеральной демократии в процессе формирования правительства, таких как верховенство права, разделение властей, права человека и национальных меньшинств, независимые СМИ и членство в ЕС". Это фактически исключает правительство СВП под руководством Кикля.

Несмотря на это, лидер СВП Кикль остается непреклонным. Он хочет сформировать правительство, которое внесет изменения, говорит Кикль в австрийском телестанции ORF. "Наша рука протянута во всех направлениях", - говорит Кикль.

С другой стороны, канцлер Австрии Карл Нехаммер от ОВП называет результат выборов горьким. "Мы стоим за политику центра и стабильности", - говорит он.

После горького результата выборов ожидаются длительные переговоры о коалиции в Австрии. После последних выборов в Национальный совет переговоры длились около трех месяцев. Наблюдатели подозревают, что в этом году трех месяцев может не хватить.

Если СВП сформирует правительство, сектор государственного управления может подвергнуться потенциальным изменениям, учитывая их акцент на экономическую либерализацию, свидетельством чего является их партнер по коалиции НЕО. Какой бы ни была состав правительства Австрии, оно должно придерживаться принципов, таких как верховенство права и членство в ЕС, как заявил федеральный президент Александр Ван дер Беллен.

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