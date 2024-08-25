Украинцы преследуют беспилотник с помощью вертолета и пулемета

Россия упорно использует Shahed-дроны в своих нападениях, представляя постоянную угрозу в ходе конфликта на Украине. Украинские защитники борются с этой воздушной угрозой с помощью различных мер. С неба их защита включает в себя оружие, такое как ракетные системы и зенитные танковые пушки, подобные поставляемым Германией Gepard.

Кроме того, украинцы часто прибегают к нетрадиционным методам. В интернете циркулируют видео, на которых показана команда украинского вертолета, использующая пулемет для поражения дронов. По данным Forbes, речь идет о транспортном вертолете Ми-8.

На одном из этих видео украинский солдат можно увидеть, как он стреляет из кабины вертолета по иранскому Shahed-дрону из пулемета. Стрелок находится между пилотом и со-пилотом, стреляя через переднюю дверь или нос самолета. Осколки гильз попадают в кабину, заполняя пространство дымом от выстрелов.

Атака с пропеллерного самолета

Другое видео демонстрирует солдата, стреляющего из открытой боковой двери вертолета из пулемета. Последовательность событий неясна при сравнении двух роликов.

В прошлом украинские защитники также использовали другие решения. Например, учебный самолет Yak-52 был модифицирован для охоты на дроны. Этот двухмоторный пропеллерный самолет в основном использовался на юге страны. Как и вертолет, он не имеет встроенного вооружения. Вместо этого снайпер находится в задней части самолета и атакует дроны из пулемета оттуда.

Кроме вертолетов и пропеллерных самолетов, Украина также использует свои собственные дроны для столкновения с и сбиванием российских дронов. Эти методы предлагают значительные преимущества в стоимости по сравнению с использованием зенитных ракет, которые не так легко доступны.

Европейский союз, в ответ на продолжающийся конфликт на Украине, ввел экономические санкции против России, чтобы предотвратить дальнейшее использование Shahed-дронов. Европейский союз также предоставляет военную помощь Украине, в том числе поставляет зенитные пушки Gepard.

Чтобы противодействовать иранским Shahed-дронам, Украина переоборудовала учебный самолет Yak-52 в охотника за дронами, оснастив его пулеметом для обороны.

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