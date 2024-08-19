Украинские ВВС выражают обеспокоенность по поводу возможного интенсивного нападения

На Украине Воздушные силы предупреждают о возможном значительном авиационном ударе России. Шесть бомбардировщиков Ту-95, взлетевших с авиабазы Оленья в Мурманске, были зафиксированы в утреннее время, как сообщается в телеграм-канале Воздушных сил.

"Что касается угрозы ракетных ударов и запуска крылатых ракет, мы предоставим дополнительную информацию. Пожалуйста, не игнорируйте воздушную тревогу!", - говорится в сообщении.

Возможное нападение ожидалось в середине дня по киевскому времени (MEZ +1 час). Официальное приложение воздушной тревоги Украины также предупредило о самолетах в небе. Украинцы следят за ситуацией через эти каналы.

Основываясь на почти два с половиной года российской агрессии, массированные авиаудары обычно начинаются с вылета бомбардировщиков с северных или волжских российских авиабаз. После нескольких часов полета они часто достигают своих целей, часто над Каспийским морем. Крылатые ракеты затем летят в течение 40 минут - часа вглубь Украины.

Вместе с этим могут быть запущены беспилотники или российские истребители МиГ-31 могут запустить гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Такие удары обычно происходят ночью. Дневной взлет Ту-95 считался необычным. В связи с этим не исключается, что полет был связан с тренировками или перебазированием. Российская армия не комментирует эти полеты.

Происхождение бомбардировщиков было подтверждено, так как они взлетели с авиабазы Оленья в Мурманске. Несмотря на необычный дневной взлет, есть предположения о возможных военных учениях России в регионе.

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