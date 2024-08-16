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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Украинские войска продвигаются глубже в Россию

 and  Carmen Simpson
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- Украинские войска продвигаются глубже в Россию

В условиях возрастающего давления со стороны российских войск на востоке Украины Киев уделяет максимальное внимание обороне вокруг Донбасса. "Торецк и Покровск - вот где сейчас происходят большинство российских атак", - сказал Президент Володимир Зеленський в своем ежедневном видеообращении. Необходимые поставки уже прибыли. "Все, что нужно сейчас". Однако Зеленский не предоставил деталей о том, были ли отправлены дополнительные войска в сильно оспариваемые районы.

Генеральный штаб в Киеве доложил вечером о 68 боестолкновениях с начала дня. Горячие точки этих боестолкновений вновь стали оспариваемые города Торetsk и Pokrovsk. Согласно отчетам, российские солдаты поддерживались боевой авиацией в своих атаках.

Украинские войска продолжают продвигаться на российской территории

По словам Зеленского, военная операция Украины в западном российском регионе Курск проходит удовлетворительно. "Есть новый толчок", - сказал он, не предоставив дальнейших деталей. Город Суджа недалеко от границы теперь полностью под контролем Украины. Кроме того, занято больше поселений, в общей сложности более 80. Такие заявления обеих сторон трудно независимо проверить.

Город Суджа находится всего в нескольких километрах от российско-украинской границы. До войны в нем проживало около 6000 человек и он был административным центром Суджанского района. Теперь он должен стать штаб-квартирой первого украинского военного командования на российской территории. Генерал-майор Эдуард Москалёв должен обеспечивать правопорядок в занятых частях западной России по желанию Киева.

В ходе боев украинские войска, как сообщается, взяли в плен больше российских военнопленных. Зеленский приветствовал это как "еще один доступ к фонду обмена", так как Россия и Украина регулярно обмениваются военнопленными. Соответственно, стратегия для следующего обмена, включая списки, была разработана на встрече Ставы, Верховного командования Вооруженных сил.

Президент Украины Зеленский объявляет о более жестких действиях против предателей

Глава украинского государства также объявил о более жесткой позиции в отношении так называемых предателей. "Те, кто служит Путину или оправдывает его войну, или помогает злу, не заслуживают сохранить почести, возложенные на них украинским государством", - сказал Зеленский. Это относится к предателям, которые бежали в Россию после начала российского вторжения в феврале 2022 года, а также к пособникам в военное время - в общем: "Все преступники, служащие российскому государству".

У них должны быть отозваны все украинские титулы и награды, не только декларативным решением, но и законом, потребовал Зеленский. Соответствующие законопроекты уже направлены в парламент.

Российские генералы чувствуют себя предпочтительными целями украинских сил

Согласно заявлению руководства Москвы, российские генералы чувствуют себя предпочтительными целями украинских сил, когда посещают занятые территории Украины. "Они являются желанной целью", - сказал Владимир Кубышкін, заместитель министра внутренних дел России, согласно государственному новостному агентству ТАСС на конференции в Москве. Как только генерал появляется в занятых территориях, украинская разведывательная деятельность для определения его местоположения начинается, за которой следует ракетный огонь.

Кажется, что усилия по радиоэлектронной борьбе против украинской армии специально нацелены на российские армейские командные центры и штабы, чтобы вывести их из строя. По данным украинской стороны, убито как минимум шесть российских генералов, утверждая, что убито до дюжины.

Европейский Союз выразил озабоченность в связи с эскалацией ситуации на востоке Украины и призвал Россию соблюдать международное право. В ответ на это Президент Зеленский призвал Европейский Союз ввести более жесткие санкции против России.

В связи с увеличением военного присутствия российских войск в Донбассе Европейский Союз начал обсуждение потенциальной экономической помощи Украине для укрепления ее обороноспособности. Министры иностранных дел ЕС согласились предоставить дополнительное финансирование для поддержки обороны Украины и усиления ее устойчивости к потенциальным угрозам.

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