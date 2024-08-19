Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиВойны и конфликты

Украинские войска, похоже, продвигаются в Курске.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 2 минут
Памятник Ленину в Курской области России по-прежнему стоит, несмотря на явные признаки износа.
Памятник Ленину в Курской области России по-прежнему стоит, несмотря на явные признаки износа.

Украинские войска, похоже, продвигаются в Курске.

Украинские силы, якобы, захватили дополнительные села в российской области Курск, как сообщает украинский военный блог. Эта информация свидетельствует о том, что украинские войска захватили Снагость и Апанасово и продвигаются к Ольговке, согласно блогу "Глубокое государство". Нажим украинских сил на эти территории оказывает давление на главный тыловой базовый лагерь русских войск в Коренёво.

Институт изучения войны в США (ISW) подтвердил столкновения в этом районе. Отчеты основаны на сообщениях в СМИ, в том числе на фотографиях и коротких видео, которые все еще находятся на этапе проверки.

Нападения на мост через реку Сейм

Украинские силы заявили, что разрушили один мост и серьезно повредили другой через реку Сейм. Эти нападения затрудняют для российских войск оборону района Глушково. Россия признала нападение на третий мост через реку Сейм в воскресенье, и Украина заявила, что нарушила линии снабжения российских войск в регионе.

Сообщается, что боевые действия вспыхнули недалеко от Тёткино на границе реки Сейм, с "Глубоким государством", утверждающим контроль над близлежащим селом Отруба.

Украинская наступательная операция в Курске, продолжающаяся уже две недели, знаменует собой значительный перелом в войне против российского вторжения. Это первый случай со времен Второй мировой войны, когда иностранные войска ступили на российскую территорию, хотя армия и службы безопасности России показали замедленную реакцию.

Украинские защитники продолжают испытывать значительное давление на родине. В воскресенье Генеральный штаб Украины сообщил о 145 российских атаках вдоль линии фронта, 45 из которых были направлены на сектор Покровск в восточной Украине. Хотя эти цифры в целом неvérifiables, они указывают на интенсивность столкновений.

Украинские ВВС, якобы, перехватили все 11 ударных беспилотников, запущенных российской армией ночью, в то время как Министерство обороны России заявило, что несколько украинских беспилотников были сбиты.

Продолжающаяся украинская наступательная операция в Курске, отмеченная захватом сел и давлением на Коренёво, является частью более широкого контекста войн и конфликтов в регионе. Это эскалация имеет значительные Implications для tanto украинских, как и российских войск.

Кроме того, сообщения о культуре изнасилований возле Тёткино подчеркивают сложные и тревожные аспекты, которые часто возникают во время войн и конфликтов, еще больше подчеркивая необходимость мира и дипломатии.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Украинская военная авиация выпустила тревогу.
Политика

Украинская военная авиация выпустила тревогу.

Украинская военная авиация выпустила тревогу. В Украине временно прекратились сигналы тревоги об ожидаемом российском авиационном нападении. Шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95, производства Туполева, вылетели с севера России и затем вернулись, как объявили в Telegram-канале ВВС. Официальное украинское приложение для оповещений об авиационных угрозах удалило предупреждение об самолетах. Жители Украины внимательно следят

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Верхушка политической элиты защищала свой выбор объявить свой уход с выборов в Восточном регионе за...
Политика

Критики из прогрессивного лагеря выражают сомнения в себе после их решения отступить.

В условиях выборных поражений и внутрипартийной борьбы за власть левая партия попала в хронический кризис. За две недели до восточных выборов партийное руководство принимает решение сняться и предоставитьсамокритичную оценку ситуации.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Рассел и Халимов подчеркивают тесное сотрудничество
Политика

Рассел и Халимов подчеркивают тесное сотрудничество

Рассел и Халимов подчеркивают тесное сотрудничество Богатые нефтью соседи России и Азербайджана на встрече президентов Путина и Алиева в Баку согласились укрепить сотрудничество. Путин упомянул строительство небольших танкеров как совместный проект, которые будут перевозить нефть из Каспийского и Черноморского регионов в Средиземное море и, в конечном итоге, на мировой рынок.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Ближайшие выборы в ноябре могут принести неожиданные повороты как до, так и после голосования, что...
Политика

Предстоящие президентские выборы в США 2024 года: предсказания победы и поражения

Предстоящие президентские выборы в США 2024 года: предсказания победы и поражения Выборы президента США в 2022 году все еще остаются напряженной борьбой. После того, как Камала Харрис стала кандидатом от демократов, шансы Дональда Трампа снизились. Теперь инвесторам необходимо тщательно проанализировать планы кампании tanto Harris, как и Трампа. Экономический план Трампа

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Отсутствующий технологический магнат
Экономика

Отсутствующий технологический магнат

Отсутствующий технологический магнат Изобретательный технологический магнат Майк Линч был на борту дорогой яхты, затонувшей у берегов Палермо. Его все еще не нашли. Британский технологический гигант Майк Линч плавал на яхте, которая затонула возле сицилийского побережья. Сообщается, что он был владельцем яхты, прозванной "Байесовской". По данным "Телеграфа"

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Москва отказывается от переговоров с Киевом; Зеленский воспринимает достигнутую цель как наступательную
Главные темы

Москва отказывается от переговоров с Киевом; Зеленский воспринимает достигнутую цель как наступательную

В то время как Украина ведет военную операцию в районе Kursk России, Москва отрицает ведение мирных переговоров с Киевом в настоящее время. По словам советника Кремля Юрия Ушакова, сказанным в понедельник на Telegram, «мы не склонны вести переговоры в настоящее время». Кроме того, Ушаков...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Проблемы зреют в гавани итальянского острова Сицилия
Панорама

Высококлассный корабль перевернулся возле Сицилии, предполагается отсутствие британского миллиардера Гейтса

Радость безмятежности превращается в кошмар: яхта перевернулась у берегов Сицилии. Небольшое количество людей считаются пропавшими без вести. Очевидцы описывают ужасные мгновения.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Многие позиции учащихся остаются незанятыми в ремесленных мастерских МВ.
Федеральные земли Германии

В "МВ-Рукоделии" предоставлено 550 возможностей для обучения

Многие предприятия продолжают проводить собеседования на предстоящий период обучения. Широкие возможности трудоустройства сохраняются в специализированных профессиях. Палаты предлагают руководство в принятии решений о выборе.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно