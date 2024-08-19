Украинские войска, похоже, продвигаются в Курске.

Украинские силы, якобы, захватили дополнительные села в российской области Курск, как сообщает украинский военный блог. Эта информация свидетельствует о том, что украинские войска захватили Снагость и Апанасово и продвигаются к Ольговке, согласно блогу "Глубокое государство". Нажим украинских сил на эти территории оказывает давление на главный тыловой базовый лагерь русских войск в Коренёво.

Институт изучения войны в США (ISW) подтвердил столкновения в этом районе. Отчеты основаны на сообщениях в СМИ, в том числе на фотографиях и коротких видео, которые все еще находятся на этапе проверки.

Нападения на мост через реку Сейм

Украинские силы заявили, что разрушили один мост и серьезно повредили другой через реку Сейм. Эти нападения затрудняют для российских войск оборону района Глушково. Россия признала нападение на третий мост через реку Сейм в воскресенье, и Украина заявила, что нарушила линии снабжения российских войск в регионе.

Сообщается, что боевые действия вспыхнули недалеко от Тёткино на границе реки Сейм, с "Глубоким государством", утверждающим контроль над близлежащим селом Отруба.

Украинская наступательная операция в Курске, продолжающаяся уже две недели, знаменует собой значительный перелом в войне против российского вторжения. Это первый случай со времен Второй мировой войны, когда иностранные войска ступили на российскую территорию, хотя армия и службы безопасности России показали замедленную реакцию.

Украинские защитники продолжают испытывать значительное давление на родине. В воскресенье Генеральный штаб Украины сообщил о 145 российских атаках вдоль линии фронта, 45 из которых были направлены на сектор Покровск в восточной Украине. Хотя эти цифры в целом неvérifiables, они указывают на интенсивность столкновений.

Украинские ВВС, якобы, перехватили все 11 ударных беспилотников, запущенных российской армией ночью, в то время как Министерство обороны России заявило, что несколько украинских беспилотников были сбиты.

Продолжающаяся украинская наступательная операция в Курске, отмеченная захватом сел и давлением на Коренёво, является частью более широкого контекста войн и конфликтов в регионе. Это эскалация имеет значительные Implications для tanto украинских, как и российских войск.

Кроме того, сообщения о культуре изнасилований возле Тёткино подчеркивают сложные и тревожные аспекты, которые часто возникают во время войн и конфликтов, еще больше подчеркивая необходимость мира и дипломатии.

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