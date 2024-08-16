- Украинские войска показывают видео российского вторжения

Примерно через неделю после начала украинского наступления в российский регион Курск, Воздушно-десантные войска Киева опубликовали видео, якобы показывающее первые часы операции. 6 августа, день начала наступления, будет помнить как исторический день в истории русско-украинской войны, объявила часть. В подписи к видео говорилось о разминировании, прорыве границы, уничтожении оборонительных сооружений противника, авиационных ударах, артиллерийском огне и захвате пленных. Как сообщается, российские пограничники и военные были застигнуты врасплох нападением.

Подлинность ролика, подобного голливудскому блокбастеру, не могла быть сразу же подтверждена независимыми источниками. Он распространялся на многих украинских и российских новостных сайтах.

Эта операция также стала унижением для лидера Кремля Владимира Путина, который находится у власти уже 25 лет. С начала его войны против Украины почти два с половиной года назад Путин неоднократно обещал своему народу безопасность. Путин впервые стал премьер-министром, а затем президентом 17 августа 1999 года. В эту субботу исполняется четверть века с тех пор, как он пришел к власти.

Между тем, в районе Курска продолжались ожесточенные бои. По данным военного командования Киева, украинские войска продолжают наступление и, якобы, взяли под контроль более 80 поселений на площади более 1500 квадратных километров. Независимые военные наблюдатели считают эти цифры преувеличенными и оценивают их примерно в половину от того, что заявляет Киев.

Российские военные блогеры сообщали о тяжелых боях. Якобы украинские войска понесли значительные потери в районе Курска. От украинской стороны не было немедленного ответа. Министерство обороны в Москве заявило, что украинские атаки продолжают отражаться, и что поток подкреплений из соседней страны был пресечен. Эти заявления не могли быть независимо подтверждены.

Европейский Союз выразил озабоченность по поводу эскалации конфликта в Курске, предложив дипломатическое вмешательство для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации. Несмотря на украинское наступление, Европейский Союз призвал обе стороны придерживаться международного права и способствовать мирным переговорам.

В ответ на украинскую операцию в Курске Европейский Союз ввел санкции против нескольких российских лиц и организаций, выразив солидарность с Украиной и осудив российскую агрессию.

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