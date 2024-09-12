Украинские военные выражают свое мнение: "Мы устали от войны"

14:23 Зеленский: Россия начала контрнаступление в Курске

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия начала контрнаступление в Курске, приграничном регионе. Зеленский объявил об этом на пресс-конференции в Киеве, добавив, что действия российской армии соответствуют стратегии Украины. Однако он не предоставил дополнительных подробностей. Министерство обороны России подтверждает, что российские войска за два дня отбили десять поселений в Курской области.

13:55 Высокопоставленный иранский политик критикует отношения с Россией

Али Мотахари, влиятельный иранский политик и бывший вице-спикер парламента, публично раскритиковал отношения Ирана с Россией. В посте в платформе X Мотахари прокомментировал недавние санкции и дипломатические tensions. Санкции, введенные Германией, Францией и Великобританией, являются ответом на якобы поставки баллистических ракет в Россию. Министерство иностранных дел Ирана решительно отрицает эти утверждения.

13:38 Город Покровск в Донбассе частично без воды и газа

Город Покровск в Донбассе, расположенный в Донецкой области, сейчас испытывает трудности с доступом к питьевой воде, и многие жители остались без газа для отопления и приготовления пищи. Водопроводный завод города был поврежден в ходе конфликта, что вынудило город полагаться на более чем 300 аварийных скважин для водоснабжения. Накануне российские атаки разрушили газораспределительный центр, лишив газа 18 000 жителей Покровска.

13:07 Россия, возможно, преувеличивает число военных кораблей

По данным независимого российского новостного портала "Агентство", Россия имеет лишь половину военных кораблей, которые она заявляет. Министерство обороны России сообщает, что более 400 военных кораблей участвуют в масштабных военных учениях "Океан-2024". "Агентство" ссылается на онлайн-данные проектов, таких как "Глобальные морские силы 2024" и "RussiaShips.info", которые указывают на 264 и 299 военных кораблей соответственно. Примерно 50 военных кораблей и подводных лодок принадлежат Черноморскому флоту, который не участвует в учениях. Это не первый случай, когда Россия заявляет о завышенной военной мощи.

12:28 Россия усилила шпионаж против бундесвера

Ежегодный отчет Службы военной контрразведки Германии (MAD) показывает, что российские разведывательные службы усилили свою шпионскую деятельность против немецкой помощи Украине и бундесвера. В то время как российский интерес к военной стратегии и политике сместился с стратегического на тактический уровни, российские службы теперь приоритетно получают информацию о немецкой военной помощи Украине. Это включает в себя информацию о маршрутах транспортировки оружия и боеприпасов, процессах развертывания и тактике западных систем оружия в Украине. Российские разведывательные службы также целенаправленно нацелены на возможности бундесвера по территориальной и альянсовой обороне.

11:52 Мунц: Новые угрозы атомным оружием на Берлин не случайны

Возможность Великобритании и США дать Украине разрешение на атаку территории России объясняет корреспондент НТВ Рейнер Мунц. Это неудивительно, учитывая прошлые попытки Кремля заблокировать такие решения угрозами. Текущий рост угроз о целевом использовании ядерного оружия против Берлина, скорее всего, является ответом на эту возможность.

11:15 Отчет: Решение о дальнобойных ракетах может занять две недели

Решение о развертывании украинских дальнобойных ракет в России может занять некоторое время, сообщает американское СМИ Bloomberg. Вероятно, решение будет принято не раньше, чем за две недели до встречи Генеральной Ассамблеи ООН, запланированной на 24 сентября. Согласно отчету, президент Украины Зеленский планирует повторить свою просьбу на этой встрече. В прошлую среду Лэмми и госсекретарь США Блинкен посетили Киев, чтобы обсудить планы Зеленского по атакам на территорию России. Блинкен обсудит это с президентом США Байденом в эту пятницу. Премьер-министр Великобритании Стармер встретится с Байденом в тот же день.

10:31 Блинкен прибыл в Польшу по возвращении из Киева

По возвращении из Киева госсекретарь США Блинкен посетил Польшу, важного союзника Украины. Цель этих встреч с премьер-министром Туском и президентом Дуда - обсудить потенциальное сотрудничество с Польшей, основной логистической точкой для западной военной поддержки Украины. С начала российского вторжения в Украину Польша значительно увеличила военные расходы и заказала 96 боевых вертолетов Apache у американского оборонного гиганта Boeing на сумму 10 миллиардов долларов.

09:59 Украина сообщает о 64 российских дронах и 5 ракетах в ночных атаках

Украинские силы сообщают, что российские силы атаковали Украину ночью с помощью 5 ракет и 64 дронов иранского производства. Украинская армия сообщает, что 44 дрона были перехвачены. Подлинность этих сообщений полностью не подтверждена. В районе Киева также была активна противовоздушная оборона для перехвата приближающихся дронов.

09:11 Российский эксперт предлагает ужесточить ядерную позицию Российский политический аналитик Сергей Караганов предлагает, чтобы Россия ясно давала понять свою готовность использовать ядерное оружие. Основной целью ядерной стратегии России должно быть четкое сообщение всем существующим и потенциальным противникам о готовности России применить ядерное оружие, заявил Караганов в российской газете Коммерсант. В некоторых обстоятельствах Россия могла бы нанести ограниченный ядерный удар по стране НАТО, не спровоцировав полномасштабный ядерный конфликт. Соединенные Штаты обманывали бы, если бы гарантировали ядерную защиту своим союзникам. Ранее Караганов выступал за рассмотрение Россией возможности превентивного ядерного удара в качестве сдерживания. Некоторые западные аналитики считают, что Караганов выполняет роль для Кремля, озвучивая точки зрения, которые волнуют Запад, делая Путина более сдержанным по сравнению с ним.

08:46 Украина надеется на разрешение США для дальних атак на Россию В Украине растет оптимизм в отношении возможного получения разрешения на запуск атак на deeper территории России с помощью западного вооружения. Во время своего визита в Киев госсекретарь США заявил, что они стремятся предоставить "все, что нужно Украине". Кажется, уже есть зеленый свет в Великобритании:

08:04 Украинская разведка фиксирует сбитый российский истребитель После сообщений о пропаже с радаров российского истребителя Су-30SM украинская военная разведка теперь заявляет, что украинские войска сбили такой самолет во время операции в Черном море. Газета "Киевский независимый" сообщает, что 50-миллионный истребитель, базирующийся на полуострове Крым, был сбит переносной системой ПВО.

07:26 Количество пострадавших в массированном ударе по Конотопу возросло Количество раненых в результате массированного удара российских дронов по энергетической инфраструктуре Конотопа за ночь возросло до 14, сообщает государственное новостное агентство Украины Ukrinform со ссылкой на региональную военную администрацию. Среди целей был жилой дом в центре города.

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06:42 Украинские беженцы в Германии сохраняют защищенный статус при посещении дома Бундестаг сегодня проведет первое обсуждение planned security package правительства, которое включает в себя меры, такие как запрет на ножи и отзыв статуса беженцев, если они возвращаются на родину. Однако есть исключения, в том числе для украинских беженцев.

06:04 ГосСМИ России обвиняют в предвзятости против Трампа на дебатах Несколько комментаторов на российском государственном телевидении обвиняют "саботаж" против Трампа во время теледебатов с Камалой Харрис, как сообщает Kyiv Independent. Они утверждают, что Трамп был в невыгодном положении. Также критиковался факт-checking заявлений Трампа. Многие считают, что Трамп проиграл дебаты. Если Трамп выиграет выборы, он обещал сразу положить конец конфликту в Украине.

04:50 Российский удар по Конотопу наносит значительный ущерб энергетической инфраструктуре В результате российского нападения на город Конотоп в регионе Сумская область несколько граждан были ранены. По словам мэра Артема Семенихина, водоснабжение было кратковременно прервано, и причинен значительный ущерб энергетической инфраструктуре без четкого срока восстановления электроэнергии для домохозяйств. В центре города были несколько пожаров, и пострадали как школьные, так и жилые здания. Двоих госпитализировали, один в критическом состоянии.

03:29 Латвия увеличивает военную помощь Украине Премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила пакет военной помощи для Украины во время своего визита в Киев, в том числе бронетранспортеры. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил об этом после встречи с Силиней. Оба государства также рассматривают возможность расширения сотрудничества в оборонной промышленности.

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01:32 Великобритания вызывает иранского бизнесмена из-за подозрений в поставках ракет в Россию

В ответ на подозрения в поставках иранских ракет в Россию Великобритания вызвала иранского бизнесмена, как сообщает заявление. "Правительство Великобритании четко дало понять, что любая передача баллистических ракет в Россию будет считаться серьезным эскалациям и вызовет решительный ответ", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Лондона. Во вторник Германия, Франция и Великобритания ввели дополнительные санкции против Ирана в ответ на подозрения в поставках ракет, в частности, приостановили двусторонние соглашения об воздушном транспорте. В понедельник Европейский Союз сослался на "обоснованную информацию" о поставках иранских ракет в Россию.

00:14 Украина: Россия направляет неопытных солдат в Вовчанск

По данным украинской военной разведки, Россия направляет солдат с небольшим боевым опытом на фронт Харьков. Виталий Сарантсев, спикер оперативной тактической группы сил в Харькове, упомянул, что подразделения, участвующие в операциях по нападению в Вовчанске, недостаточно обучены. Считается, что недавно прибывшие пополнения - это резерв мобилизации, собранный Россией. Происхождение этих пополнений остается неясным, будь то бывшие заключенные или солдаты из других стран, таких как Центральная Азия, Африка или Ближний Восток.

22:39 Мэр западноукраинского города назначает русскоязычных инспекторов

Мэр западноукраинского города Ивано-Франковск объявил о назначении инспекторов для мониторинга растущего использования русского языка. "Это гражданская инициатива, и любой может стать языковым инспектором", - сказал мэр Руслан Марцинкив телеканалу NTA. Многие внутренне перемещенные лица из восточной Украины говорят по-русски как на родном языке. Марцинкив ожидает как минимум 100 таких языковых инспекторов, с уже зарегистрированными около 50 волонтеров. Он также предоставил номер телефона для граждан, чтобы сообщать о русскоязычных в общественных местах. Из-за войны миллионы людей, в основном из русскоязычных регионов на востоке и юге, переместились в украинскоязычный запад Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган настоял на том, чтобы Россия вернула полуостров Крым, который она аннексировала, Украине. Во время видеопослания на встречу Platformы Крыма Эрдоган заявил, что Турция решительно поддерживает территориальную целостность и независимость Украины. Он также подчеркнул, что полуостров Крым должен быть возвращен Украине в соответствии с международным правом. Platforma Krymu, созданная в 2021 году, направлена на привлечение глобального внимания к ситуации, сложившейся вокруг аннексированного полуострова.

21:05 Обновление: Зеленский излагает военный план США Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность поддержки США в отражении российского вторжения. На пресс-конференции в Киеве Зеленский упомянул, что "план победы" Украины во многом зависит от помощи США и поддержки других союзников. Подробности этого плана будут обнародованы перед запланированной второй конференцией по миру в Украине. Эта стратегия направлена на существенное усиление Украины и принуждение России к прекращению конфликта. Согласно Bloomberg, США требуют от Зеленского четкого плана ударов по России, прежде чем ослабить ограничения на использование западного оружия. В Киеве госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Лэмби, как сообщается, искали всеобъемлющий план на следующий год от Зеленского, чтобы лучше понять цели Украины.

20:37 Блинкен обсуждает позицию Байдена по использованию оружия Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США напряженно работают над удовлетворением военных потребностей Украины, в том числе путем использования дальнобойного западного оружия для ударов по целям внутри России. Блинкен сообщил, что президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудят эти требования на своей встрече в пятницу. На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмби и министром иностранных дел Украины Дмитром Кулебой в Киеве Блинкен добавил: "Мы спешим вооружить Украину всем необходимым для эффективной самообороны", выразив поддержку Украине.

Для получения более подробной информации см. здесь.)

здесь.Предложение 1: В ответ на сложившуюся ситуацию президент Украины Владимир Зеленский проконсультировался с председателем Совета, чтобы разработать стратегию эффективного использования их ограниченных ресурсов вооружения.**

Предложение 2: Министерство обороны России доложило председателю Совета, что их контрнаступление в Курске привело к освобождению десяти поселений всего за два дня, тем самым обострив конфликт.**

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