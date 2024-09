Украинские производители беспилотных летательных аппаратов теперь могут подать заявки на участие в Рамштейнском соглашении

07:55 Украинские ВВС Разрабатывают Планы Размещения Западных Боевых Самолетов F-16

Украинские ВВС разработали планы размещения западных боевых самолетов F-16. ВВС и Министерство обороны назначили все задачи для вооруженных сил, согласно вечернему видеообращению Президента Владимира Зеленского. Кроме того, состоялись переговоры с командованием ВВС относительно возможного расширения парка авиации и дальнейшего обучения пилотов. Многие голоса в Киеве призывают расширить продолжительность базового обучения пилотов, которое в настоящее время длится всего 40 дней. Украина ожидает получить примерно 60 истребителей F-16, но на данный момент поставлено лишь несколько из них.

07:19 Россия: Несколько Регионов Отбивают Атаки Украинских Дронов

Россия сообщает об атаках украинских дронов в нескольких регионах. Системы ПВО якобы сбили 54 украинских дрона над пятью российскими регионами за ночь, сообщает государственное информационное агентство ТАСС, ссылаясь на Министерство обороны. Половина этих дронов была перехвачена над пограничным регионом Курск, а остальные - над пограничными регионами Брянск и Белгород, а также над западными регионами Смоленск и Орёл. Агентство не упоминает Тверскую область северо-западнее Москвы, где местные власти и военные блогеры сообщили об атаке дрона на крупный арсенал боеприпасов, вызвавшую пожар в городе Торопец, в результате чего жителям пришлось эвакуироваться.

06:57 Военные Блогеры Заявляют, Что Украинская Атака Сильно Повредила Российский Арсенал Боеприпасов

Военные блогеры заявляют, что украинская атака на российский город в Тверской области вызвала пожар на складе боеприпасов, содержащем огромное количество боеприпасов и ракет. По словам блогеров, этот объект недавно расширился и содержит 42 укрепительных бункера и 23 склада и мастерских. Бывший российский разведчик Игорь Гиркин сообщает в Telegram, что ситуация в регионе стабильна. Украинские военные блогеры делают вывод из своего анализа данных, что причинен значительный ущерб, в частности, новым бункерам.

06:20 Депутат Зеленых: АФД и БСВ Продвигают Российскую Пропаганду

Константин фон Нотц, заместитель председателя фракции «Зеленых» в бундестаге, предлагает дебаты в немецком парламенте о российских операциях влияния в Германии. По словам фон Нотца, анализ данных российской фабрики пропаганды СДА показывает коварные методы, которые используют российские структуры для влияния на немецкую демократию, общественные дискуссии и выборы. АФД, БСВ и другие подобные лица, которые продвигают российские нарративы на публике и в парламентских форумах, формируют вредные альянсы, чтобы навредить немецким интересам, заявляет он. Он добавляет, что людей, поддерживающих Украину, целенаправленно отслеживают и публично дискредитируют.

05:42 Microsoft Сообщает Об Усилении Российской Дискредитационной Кампании Против Кандидата В Президенты США Камалы Харрис

10:27 Видео Показывает Результат Атаки Украинского Дрона На Российский Склад Боеприпасов

Хотя Кремль еще не подтвердил это, губернатор Тверской области сообщил в Telegram о пожаре в регионе, якобы вызванном атакой украинского дрона. Предполагается, что это был крупный склад боеприпасов и munition. Жителей эвакуировали, а видеоролики с пожаром распространяются в Интернете.

09:39 Множество Пострадавших В Харькове, Два Смертельных Случая В Запорожье

Город Харьков, Украина, подвергся жесткой российской воздушной атаке накануне. Направленные взрывы взорвались в различных районах, в результате чего 9 человек получили ранения. Это последнее в серии недавних атак, нацеленных на гражданских. В воскресенье точная бомба убила женщину и ранила 43 человека, в том числе четырех детей, в другом районе. Российские воздушные атаки такжеtargeted settlements in the Zaporizhzhia Oblast, resulting in two fatalities.

08:46 Сообщения О Дополнительных Атаках На Энергетические Установки В Сумах, Украина

Власти сообщают, что энергетические установки в северо-восточной части Украины в городе Сумы вновь стали мишенью российских дронов. Preliminary reports indicate no casualties, but the consistent attacks have put considerable strain on the energy system. On Tuesday, Russia attacked the city and region's energy infrastructure with rockets and drones, disrupting power for more than 280,000 households for a short period.

08:27 Украинская Армия Сообщает О 1130 ПотеряхRusskoy Армии За Последние 24 Часа

Украинская армия сообщает о 1130 убитых или раненых российских солдатах за последние 24 часа. С начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года украинцы задокументировали 637 010 вражеских потерь. За последние сутки украинские войска сообщают о уничтожении 25 артиллерийских систем, 45 транспортных и танковых автомобилей и шести танков.

Согласно исследованию софтверного гиганта Microsoft, российские акторы усилили свою дезинформационную кампанию против кандидата в президенты США Камалы Харрис и ее напарника Тима Уолла. Группа, связанная с Кремлем, известная как "Шторм-1516", якобы создала два фейковых видео с конца августа для дискредитации кампаний Харрис и Уолла. Одно видео якобы показывает группу supporters Харрис, атакующих якобы участника на митинге Трампа. В другом видео актер распространяет слух, что Харрис травмировала девочку в аварии 2011 года, оставив ее парализованной, и скрылась с места происшествия. Оба видео якобы получили миллионы просмотров, согласно Microsoft.

По данным российских источников, удар украинского беспилотника спровоцировал пожар в западной части российского региона Тверь. Остатки сбитого украинского беспилотника, предположительно, стали причиной пожара в городе Тверь, что привело к временной эвакуации жителей, как сообщает губернатор региона Игорь Рudenya через Telegram. Пожарные усердно работают над тушением огня. Точные подробности пожара остаются неясными. Российская противовоздушная оборона продолжает отражать предполагаемую крупномасштабную атаку беспилотников на город. Город, с населением примерно 11 000 человек, якобы служит хранилищем для российских ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ, как сообщает отчет российского государственного новостного агентства РИА в 2018 году.

03:57 Губернаторы России сообщают об атаках беспилотников

Множество российских регионов на западе якобы подвергаются атакам украинских беспилотников, согласно местным губернаторам. В Смоленской области, граничащей с Белоруссией, сбито семь украинских беспилотников, как сообщает губернатор Василий Анохин через Telegram. Беспилотник перехвачен над Орловской областью российской противовоздушной обороной, как сообщает губернатор Андрей Клычков на Telegram. Как минимум 14 украинских ударных беспилотников сбиты в Брянской области, граничащей с Украиной, как сообщает губернатор Александр Богомаз через Telegram. Киев заявляет, что эти атаки направлены на критически важную военную, энергетическую и транспортную инфраструктуру, необходимую для военных операций Москвы.

02:56 Треугольная торговля: Вашингтон расследует торговлю ураном с Китаем

Вашингтон расследует потенциальное обходное движение американского запрета на импорт российского урана Китаем. Есть признаки того, что Китай может импортировать обогащенный уран из России, одновременно экспортируя свою собственную продукцию в США, согласно данным Reuters от инсайдеров. "Мы обеспокоены тем, что запрет на импорт российского урана может быть обойден", - сказал Джон Индалл из Ассоциации американских производителей урана. "Мы не хотим, чтобы российский источник был отключен, и все материалы поступали бы из Китая вместо этого. Мы запросили министерство торговли рассмотреть этот вопрос". Министерство торговли отказалось комментировать свою позицию по этому вопросу, когда его спросили.

01:54 Инсайдер: США планируют увеличить запасы нефти

Неподтвержденные источники сообщают, что правительство США планирует пополнить свои стратегические запасы нефти. США планируют приобрести до шести миллионов баррелей нефти при текущих низких ценах, согласно данным неназванного источника, знакомого с ситуацией. Если будет одобрено, это будет крупнейшее приобретение с существенного сокращения в 2022 году. В ответ на резкий рост цен на бензин после вторжения России в Украину правительство США продало значительное количество нефти из своих стратегических запасов в прошлом году, чтобы контролировать рыночные цены, что было тогда "самым крупным в истории продажей нефти из стратегических запасов".

00:45 Два убитых и пятеро раненых в результате атаки на Сaporishshya

Россия атаковала район Сaporishshya прошлой ночью, в результате чего погибли по крайней мере двое гражданских лиц и ранены пятеро, согласно губернатору Ивану Федорову. Позже Федоров подтвердил, что Россия интенсивно атаковала сообщество Komyshuvakha в регионе. Также были повреждены несколько зданий и объект инфраструктуры. Спасатели все еще работают на месте, и полный масштаб ущерба оценивается, согласно "Киевскому независимому".

23:38 Посол США в ООН: Мы уже рассмотрели план Зеленского

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявляет, что американская администрация уже изучила "план мира" президента Украины Владимира Зеленского. Во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН она сказала: "Мы изучили план мира президента Зеленского. Мы считаем, что он обозначает стратегию, которая может достичь успеха. Мы должны определить, как мы можем способствовать этой цели". Она подчеркнула свою надежду на прогресс в вопросах мира, не предлагая дальнейших деталей о том, что она имела в виду под "планом мира". Вероятно, Томас-Гринфилд имела в виду стратегию, известную как "план победы" на украинской стороне, которую Зеленский представил прошлым месяцем.

22:29 Ложная тревога в Латвии: пролет орлов принят за НЛО

Предполагаемое нарушение воздушного пространства Латвии неизвестным летающим объектом было классифицировано как безобидное событие. Источником путаницы стали стая орлов, которые пролетели над границей из Белоруссии, пересекли восточный регион Латвии Краслава и продолжили свой полет. Ранние сообщения из Министерства обороны Латвии предполагали присутствие неизвестного летающего объекта в районе, что привело к развертыванию перехватчиков НАТО для мониторинга воздушного пространства. Однако после более тщательного осмотра перехватчики не обнаружили никакой подозрительной деятельности.

Министерство обороны Украины рассматривает возможность заказа у победителей тендера Дрон Коалиции производство беспилотников, если они докажут свою успешность. Комиссия, которая будет оценивать все предложения и выбирать победителей, считает эту серию тендеров отличной возможностью для укрепления украинского производства.

