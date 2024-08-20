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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Украинский законодатель запрещает Московскую православную церковь

В России Православная Церковь поддерживает агрессивный конфликт против Украины.В результате Украина стремится окончательно исключить Московскую Православную Церковь из своих земель.

 and  Ksenia Johnson
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Известный подземный монастырь, расположенный в Киеве, украинской столице, находился под юрисдикцией...
Известный подземный монастырь, расположенный в Киеве, украинской столице, находился под юрисдикцией Московской православной церкви

- Украинский законодатель запрещает Московскую православную церковь

Верховная Рада Украины утвердила запрет на деятельность православной церкви, связанной с Россией. Контроверсийный законопроект прошел второе чтение в Киеве с широкой поддержкой, получив 265 голосов "за" из общего числа 322.

Этот запрет был инициирован из-за поддержки Московским патриархатом военной агрессии России против Украины. Украинскую ветвь этой церкви обвиняют в преступлениях против собственного населения. Официально целью этого закона является обеспечение национальной безопасности и религиозной свободы. Президент Владимир Зеленский должен подписать этот закон.

Представитель МИД России Мария Захарова резко осудила запрет в Москве. "Цель - уничтожить подлинную православную церковь", - заявила она.

Запрет вступит в силу через 30 дней после его публикации, согласно заявлению депутата Ярослава Шелышняка. После этого общины получат девятимесячный срок для отделения от Москвы. Около 10 000 общин в многообразном религиозном ландшафте Украины все еще находятся под юрисдикцией Московского патриархата Русской православной церкви.

Украинская церковь названа "сетевой структурой Кремля"

"Сегодня мы сделали необходимый шаг для démantling сетевой структуры Кремля, которая скрывалась под маской религиозной организации в течение десятилетий", - написал депутат Роман Лосьинский в Facebook.

Однако западные партнеры Украины также выразили озабоченность тем, что запрет может усилить религиозные tensions в стране.

Россия и Украина делили единое церковное пространство под эгидой Московского патриархата веками. Тем не менее, Украина добивалась своей церковной автономии после обретения независимости.

В 2018 году Вселенский патриарх Варфоломей признал независимую от Москвы Православную церковь Украины. В мае 2022 года лояльная Москве церковь в Украине формально отделилась от России, но продолжает признавать Московского патриарха.

Внутри этой церкви есть священники и епископы, продвигающие интересы Москвы, а также многочисленные священники, общины и простые прихожане, которые ясно выражают поддержку Украине.

Европейский союз, как ключевой сторонник суверенитета Украины, может выпустить заявление, осуждающее вмешательство России в религиозные дела Украины, учитывая приверженность ЕС демократии и религиозной свободе. Европейский парламент также может обсудить влияние этого закона на религиозные меньшинства в Украине на своем следующем заседании.

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