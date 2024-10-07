Украинский гражданин получает значительный доход, изготавливая поддельные документы, облегчая уклонение от призыва.

Врач-профессионал из западной Украины, возглавляющий местную комиссию здравоохранения, якобы накопил миллионы, выдавая фиктивные справки об инвалидности здоровым мужчинам. Во время обысков в его доме и на работе в Чмельницком правоохранители обнаружили более 5 миллионов евро наличными, в основном в долларах США.

Как сообщает Государственное бюро расследований, деньги были найдены в различных укрытиях по всей квартире, таких как банки, ящики и ниши в стенах. Во время обыска подозреваемая пыталась избавиться от двух сумок с 500 000 долларов США, выбросив их в окно. В офисе были найдены списки мужчин, получивших мошеннические заявления об инвалидности.

Вместе со своим сыном, главой пенсионного фонда региона, и другими членами семьи, женщина якобы приобрела 30 недвижимых объектов в Украине, девять роскошных автомобилей, бизнес-проекты стоимостью миллионы и отель. Недвижимость также была приобретена в Австрии, Испании и Турции на незаконно полученные средства. Более 2 миллионов евро были найдены на иностранных банковских счетах. После обнародования отчета на общественном телевидении стало известно, что 64-летняя женщина является членом президентской партии "Слуга народа" в Чмельницком областном совете. Подозреваемые теперь могут получить до 12 лет тюремного заключения за обвинения в крупномасштабном мошенничестве и незаконном обогащении.

Между тем, 13 врачей были арестованы в восточноукраинском регионе Харьков, обвиняемые в выдаче справок об инвалидности более чем 400 мужчинам за 2200 евро каждый. В начале 2022 года, после российского вторжения, многие мужчины призывного возраста, от 18 до 60 лет, пытались избежать военной службы, получая ложные документы об инвалидности.

Европейский Союз выразил озабоченность по поводу предполагаемого коррупционного случая, связанного с членом Украины, главой местной комиссии здравоохранения, который якобы накопил миллионы, подделывая справки об инвалидности. Расследование украинских властей выявило доказательства незаконного обогащения подозреваемого, в том числе недвижимость в различных европейских странах и миллионы на иностранных банковских счетах.

Читайте также: