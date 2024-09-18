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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Украинская разведка взяла на себя ответственность за нападение на склад боеприпасов.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 6 минут

Украинская разведка взяла на себя ответственность за нападение на склад боеприпасов.

10:49 Производители украинских дронов получили доступ к тендерам в рамках Рамштайна

Производители дронов из Украины получили возможность участвовать в тендерах, организованных Дрон-коалицией в рамках формата Рамштайн. Представители западноукраинских сторонников собираются в Рамштайне каждые несколько недель. По данным Министерства обороны Украины, серия тендеров включает два раздела: один для производства дронов первого лица (FPV) и один для перехватчиков. Министерство рассматривает эту возможность как существенный стимул для украинского производства. Победители будут определены членами Дрон-коалиции и получат заказы на дальнейшие испытания. Если они успешно пройдут испытания, победившие компании могут получить заказы на производство от стран Рамштайна.

10:27 Появились доказательства атаки на склад боеприпасов в России

Кремль официально не признал этого, но губернатор Тверской области сообщил в Telegram о нападении украинского дрона, вызвавшем пожар на крупном складе боеприпасов и вооружения. Жителей эвакуировали, а видеозаписи инцидента распространяются в интернете.

09:39 Жертвы среди гражданского населения в Харькове и Запорожской области

Харьков, Украина, подвергся значительной российской авиационной атаке накануне. Взрывы в различных районах привели к увеличению числа травм, теперь их общее количество составляет 9. Это последнее в серии недавних атак на гражданское население. В воскресенье точная бомбовая атака убила женщину и ранила 43 человека, в том числе четверых детей. Российские авиационные атаки такжеtargeted settlements in the Zaporizhzhia Oblast, resulting in two fatalities.

08:46 Энергетические объекты Сум в очередной раз под атакой

Украинские власти сообщают, что энергетические объекты в северо-восточном городе Сумы вновь подверглись атаке российских дронов. Первые сообщения свидетельствуют об отсутствии жертв, но повторные атаки создают огромное давление на энергетическую систему. Предыдущие российские атаки на город и регион, в том числе ракеты и дроны, привели к временному отключению электроэнергии более чем для 280 000 домохозяйств, согласно Министерству энергетики.

08:27 Генеральный штаб Украины сообщает о 1130 погибших российских военнослужащих

Генеральный штаб Украины сообщает о 1130 погибших российских военнослужащих за последние 24 часа. С начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года украинские силы зафиксировали 637 010 потерь среди противника. За последние сутки украинские войска якобы уничтожили 25 артиллерийских систем, 45 транспортных и топливных автомобилей и 6 танков.

07:55 Украина упрощает планы развертывания истребителей F-16

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что планы развертывания западных истребителей F-16 окончательно согласованы украинскими ВВС. Роли и обязанности для вооруженных сил и министерства обороны определены, и ведутся дискуссии о возможности расширения парка самолетов и дальнейшего обучения пилотов. Есть сильный спрос на лучшую базовую подготовку пилотов, которая в настоящее время занимает 40 дней. Украина получит около 60 истребителей F-16, и хотя несколько уже доставлены, многие все еще ожидают.

07:19 Россия отражает украинские атаки дронов на несколько регионов

Россия сообщает о успешном отражении украинских атак дронов на несколько регионов. Система ПВО якобы перехватила и уничтожила 54 украинских дрона за ночь над пятью российскими регионами. Почти половина дронов была сбита над пограничным регионом Курск, а остальные - над Брянском, Белгородом, Смоленском и Орел. Ни слова о Тверском регионе, где местные власти и военные блогеры сообщили о нападении дрона на крупный склад боеприпасов, что привело к городскому пожару и эвакуации жителей.

06:57 Украинская атака вызывает пожар на российском складе боеприпасов

Военные блогеры утверждают, что украинские силы атаковали российский склад боеприпасов в Тверском регионе, вызвав massive fire. Склад якобы содержит тысячи тонн боеприпасов и ракет в 42 укрепрайонах, 23 складах и мастерских. Экс-полковник ГРУ Игорь Гиркин утверждает, что ситуация под контролем через Telegram. Украинские военные блогеры предполагают значительный ущерб недавним укрепрайонам.

06:20 Депутат-эколог предлагает обсудить влияние российской пропаганды в Германии

Заместитель председателя фракции Зеленых Константин фон Нотц предлагает парламентскую дискуссию о российских операциях влияния в Германии. В заявлении он ссылается на анализы внутренних документов российской фабрики пропаганды СДА, раскрывающие подлые методы, используемые российскими сторонами для вовлечения в немецкую демократию, общественный дискурс и выборы. Сотрудничество с АФД, БСВ и другими партиями, продвигающими российские нарративы, направлено на ослабление немецких интересов и дискредитацию проукраинских сторонников через наблюдение и публичное осуждение.

Microsoft сообщает, что российские актеры, в частности группа, связанная с Кремлем, называемая Шторм-1516, усилили свои усилия по дезинформации против кандидата в президенты США Камалы Харрис. С конца августа они создали два фиктивных видео для подрыва кампаний Харрис и ее кандидата в вице-президенты Тима Уолза. Одно видео показывает группу supporters of Harris якобы нападающих на участника якобы митинга Трампа. Другое видео показывает актера, распространяющего ложь о том, что Харрис виновна в аварии 2011 года, в результате которой девочка осталась парализованной, и якобы скрылась с места происшествия. Эти видео якобы получили миллионы просмотров.

05:19 Взрывы и пожар в Твери, Россия

11:57 Дроны в российских регионах

Сообщения из России утверждают, что удар украинского дрона вызвал пожар в Твери, российском регионе. По данным, обломки уничтоженного украинского дрона якобы вызвали этот пожар, что привело к эвакуации жителей части города. Пожарные сейчас пытаются потушить огонь, а причина пожара остается неясной. Российская противовоздушная оборона, якобы, все еще борется с "массовой атакой дронов" на город. Согласно отчету государственного новостного агентства РИА Новости от 2018 года, в Твери хранится российский арсенал ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ.

10:57 Атаки дронов в западных российских регионах

В различных западных российских регионах, по словам местных губернаторов, ведутся атаки украинских дронов. Якобы, семь украинских дронов были сбиты в Смоленской области, а один - над Орловской областью российской противовоздушной обороной. Брянская область, граничащая с Украиной, сообщила о сбитии по крайней мере 14 украинских ударных дронов. Украинские власти заявляют, что атаки направлены на критически важную военную, энергетическую и транспортную инфраструктуру, необходимую для военных усилий Москвы.

09:56 Расследование торговли ураном

Министерство торговли США изучает утверждения о обходе запрета на импорт российского урана в США со стороны Китая. Подозрения в том, что Китай импортирует обогащенный уран из России, а свою продукцию экспортирует в США, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве. "Мы обеспокоены тем, что запрет на российский уран может быть обойден", - сказал Джон Индалл из Ассоциации американских производителей урана. "Мы не хотим закрывать российский кран и вдруг получать все материалы из Китая. Мы попросили Министерство торговли рассмотреть этот вопрос". Министерство торговли США не оперативно ответило на запрос комментария.

08:54 Планируемое пополнение стратегических запасов нефти

По данным источника, правительство США планирует пополнить свои стратегические запасы нефти, приобретя до шести миллионов баррелей нефти из-за низких текущих цен. Если это удастся, эта покупка станет крупнейшей со значительного выпуска в 2022 году. В прошлом году правительство США продало большие объемы нефти из своих стратегических запасов в ответ на высокие цены на бензин после вторжения России в Украину, что стало "крупнейшим в истории выпуском нефти из резервов".

07:45 Смерти и ранения в результате атаки на Запорожье

Россия, якобы, атаковала Запорожскую область ночью, убив по меньшей мере двух гражданских лиц и ранив пятерых. Губернатор Иван Федоров уточнил, что Россия обстреляла коммуну Комышуваха в регионе. Также были повреждены несколько домов и объект инфраструктуры. Спасательные службы все еще работают на месте, оценивая масштабы ущерба.

22:38 Посол США в ООН: Мы видели план мира Зеленского

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США изучили план мира президента Украины Владимира Зеленского. По данным "Европейской правды", она сделала это заявление на пресс-конференции ООН, сказав: "Мы видели план мира президента Зеленского. Мы считаем, что это стратегия, которая может сработать. И мы должны понять, как мы можем внести свой вклад в это". Посол США выразила оптимизм в отношении прогресса в переговорах о мире, не вдаваясь в подробности. Вероятно, она имеет в виду так называемый "план победы" на украинской стороне, который Зеленский объявил в прошлом месяце.

21:29 Ложная тревога в Латвии: стая птиц принята за неизвестный летающий объект

Возможное вторжение в воздушное пространство Латвии неизвестным летающим объектом привело к ложной тревоге. Неопознанный объект, который пересек западную Латвию из Белоруссии, привел к развертыванию истребителей НАТО, базирующихся в Льеварде. Однако они не смогли обнаружить подозрительные объекты, и объект был идентифицирован как стая птиц.

20:59 Укрепление кибербезопасности между Молдовой и Германией

Молдова и Германия усиливают свою защиту от "стратегической войны Путина" с помощью соглашения о кибербезопасности. Как заявила министр иностранных дел Германии Аннелена Баerbock в Кишиневе, президент России Владимир Путин явно стремится использовать свою стратегическую войну против Европы, в частности, против Молдовы, как инструмент нестабильности. "Именно поэтому мы усиливаем собственные инициативы", - сказала она. С помощью оборудования, обмена данными и образования они планируют "отразить киберугрозы в Молдове и разоблачить дезинформацию".

Посмотрите предыдущие события.

Европейский Союз может потенциально поддержать украинских производителей дронов, учитывая их роль в разработке таких технологий для обороны. После успешного участия украинских производителей дронов в тендерах Рамштайна может быть целесообразно сотрудничать и обмениваться передовыми технологиями и знаниями в области дронов между членами ЕС и их украинскими коллегами.

Европейский Союз также может укрепить свою роль в продвижении мира и стабильности в регионе, в том числе в переговорах между Украиной и Россией, поскольку обе стороны стремятся к разрешению текущего конфликта. Поддерживая инициативы и инициативы, которые приоритезируют дипломатию и диалог, Европейский Союз может способствовать созданию более мирного и безопасного окружения для всех вовлеченных сторон.

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