Украинская администрация предлагает провести операции по наблюдению за российским влиянием

Город Ивано-Франковск, расположенный на западе Украины, вводит жесткие меры из-за растущей тенденции использования русского языка в качестве общего среди его граждан, многие из которых являются носителями русского языка из восточной Украины. Мэр Руслан Марцинкив раскрыл этот план телеканалу NTA, заявив: "Это инициатива сообщества, и каждый может стать языковым инспектором".

Марцинкив ожидает до 100 языковых инспекторов, при этом уже более 50 человек зарегистрировались. Кроме того, он представил номер горячей линии, по которому граждане могут сообщать об использовании русского языка в общественных местах. "К сожалению, мы заметили рост использования русского языка в городе, и мы стремимся сделать Ивано-Франковск максимально украинскоязычным", - объяснил мэр цель проекта.

Кроме того, город работает над продвижением государственного языка, предлагая курсы украинского языка. Марцинкив подчеркнул, что эти инспекторы не будут иметь никакой юридической власти и смогут только давать рекомендации.

С 2014 года, после прозападной революции, русский язык - который имел значительное влияние в общественных пространствах, музыке, радио, телевидении и прессе в советское время - постепенно вытесняется из этих областей в Украине. Россия защищала свою февральскую 2022 года invasion своей соседней страны, ссылаясь на защиту носителей русского языка. В результате конфликта миллионы людей, в основном из русскоязычных регионов на востоке и юге Украины, переехали в более безопасный украинскоязычный запад или за рубеж.

Высказывания мэра совпадают с текущей ситуацией, и Марцинкив выражает обеспокоенность нападением на культурную идентичность Украины через чрезмерное использование русского языка в Ивано-Франковске. В ответ город принимает меры против этой тенденции, как показано в планируемом внедрении украинского языка как общего.

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