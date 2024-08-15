- Украина впервые создала военное командование в России

После своего продвижения в российский регион Курск Украина усиливает давление на Москву, создавая военный штаб. Под руководством украинского генерал-майора Эдуарда Москалёва штаб будет отвечать за поддержание правопорядка и решение насущных нужд населения, заявил главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Алексей Сырский во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украина подчёркивает своё соблюдение международного гуманитарного права в ходе продолжающейся наземной операции с 6 августа.

После потери контроля над частью Курской области и оставлением людей Россия должна гарантировать их снабжение, заявил МИД Украины в Киеве. Защитники Украины заботятся о безопасности людей, оставленных Россией, добавил министерство.

Киев сообщает о 82 пунктах под контролем Украины

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Сырский заявил, что украинская армия взяла под контроль 82 пункта и 1150 квадратных километров территории с начала наступления. По данным Киева, украинские войска продвинулись на 500 метров - 1,5 километра, меньше, чем в предыдущие дни. Эти утверждения не были независимо проверены. Это первое подобное продвижение со времени начала вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Согласно неподтверждённым российским отчётам, около 12 000 украинских солдат вошли в Курскую область, якобы продвинувшись на 35 километров вглубь российской территории. Кремлёвско-критическое независимое российское новостное портал "Медуза" и другие эксперты, однако, сочли эти украинские утверждения преувеличенными. По данным Медузы, Киев контролирует 45-50 поселений на площади от 500 до 700 квадратных километров. Ситуация в спорном регионе крайне динамична, с постоянно меняющимися соотношениями сил.

Москва объявляет о дополнительных войсках для пограничных регионов

Министр обороны России Андрей Белозёров созвал в Москве кризисное совещание с представителями Генерального штаба и другими официальными лицами. Он объявил об увеличении войск и ресурсов для регионов Курск, Белгород и Брянск, граничащих с Украиной. Генеральный штаб подготовил план с дополнительными мерами, сказал Белозёров. "Это в основном касается улучшения эффективности системы управления войсками в сотрудничестве с другими силовыми ведомствами", - сказал он во время совещания по защите российских пограничных регионов.

Он лично будет следить за реализацией плана, сказал он. Цель состоит в том, чтобы защитить территориальную целостность России, население и инфраструктуру в пограничных регионах. Согласно плану, Министерство обороны, ФСБ, Национальная гвардия и другие силовые ведомства лучше координируют свою работу.

Вторжение вражеских войск с танками и тяжёлой артиллерией вызвало удивление среди российского населения о состоянии её границ. ФСБ, ответственная за пограничную безопасность, почти ежедневно сообщает об арестах подозреваемых и реальных диверсантов, якобы работающих на Украину и противников войны, но пропустила, что целый контингент киевских войск формировался в украинском регионе Суммы перед переходом на российскую территорию.

Министерство обороны в Москве объявило, что российская армия в Курской области вернула контроль над селом Крупец и успешно отразила украинские атаки в некоторых районах. Российские военные блогеры, которые ранее были критикованы министерством за ложные заявления, также подтвердили это. В Белгородской области попытка украинских солдат захватить российскую территорию была пресечена, сообщалось.

Россия эвакуирует ещё один район в Курской области

Между тем, власти в Курской области приказали эвакуировать ещё один район. Жителей Глушковского района, примерно в 10 километрах от украинской границы, перемещают в безопасное место, объявил губернатор Алексей Смирнов. До начала российского вторжения в Украину в этом районе было зарегистрировано более 17 500 жителей. Смирнов также сообщил об ещё одной воздушной тревоге в Курской области из-за угрозы ракетных атак с украинской стороны.

Смирнов встретился с заместителем администратора Президента Сергеем Кириенко на Курской атомной электростанции. Кириенко, ближайший помощник главы Кремля Владимира Путина, осмотрел ситуацию после усиления там мер безопасности. После посещения строительной площадки Курской-2 АЭС Смирнов сказал, что работа над новым реактором идёт по плану и должна быть завершена к декабрю. Ранее были опасения по поводу боёв вокруг АЭС и возможной ядерной угрозы.

До сих пор более 120 000 человек были перемещены в безопасное место. Россия объявила свои пограничные регионы Курск, Белгород и Брянск зонами антитеррористических операций, что также включает в себя больше персонала и ресурсов от военного аппарата. В Белгородской области Москва объявила чрезвычайное положение национального значения, как и в Курской области.

Согласно заявлениям Зеленского, Украина хочет усилить давление на противника России через свою наступательную операцию, чтобы положить конец боям и начать мирные переговоры. В то же время российские войска в украинском регионе Донбасс сообщили о захвате ещё нескольких деревень.

В свете последнего обострения в Курской области МИД Украины подчеркнул важность соблюдения международного гуманитарного права для перемещённых лиц, оставленных российскими силами.

В разгар конфликта основной целью украинской армии остаётся обеспечение безопасности и благополучия населения под её контролем, заявил генерал-майор Эдуард Москалёв.

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