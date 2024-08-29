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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Украина в настоящее время переживает широкомасштабные отключения электроэнергии.

Энергетическая инфраструктура Украины существенно разрушена, усугубляя трудности, с которыми сталкиваются ее жители. Угроза сложной зимы возрастает.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
Жители Киева в настоящее время испытывают централизованное электроснабжение примерно по двенадцать...
Жители Киева в настоящее время испытывают централизованное электроснабжение примерно по двенадцать часов в сутки.

- Украина в настоящее время переживает широкомасштабные отключения электроэнергии.

После нескольких ночей российских воздушных ударов по украинской энергетической инфраструктуре, масштабные перебои с электроэнергией усугубились по всей стране. Национальный оператор электроэнергии Украины "Укрэнерго" (аналог украинского: "Укрэнерго") заявил, что Киев, а также 11 других регионов на востоке и в центре Украины будут испытывать длительные перебои с электроэнергией. Эти регионы включают Харьков, Полтаву, Днепр и Запорожье. Временные планы по запланированным отключениям электроэнергии были приостановлены.

В Киеве заработали дизельные генераторы

Это означает, что несколько районов Киева смогут получать электроэнергию только около 12 часов в день. Из-за отключения электроэнергии в многих квартирах также прекращается подача воды. В результате многие магазины, рестораны и финансовые учреждения перешли на аварийное питание от дизельных генераторов.

Российская армия нанесла дополнительный ущерб электросети в результате интенсивных воздушных бомбардировок в понедельник и вторник. В среду вечером украинские военные сообщили, что сбили 2 из 3 ракет и 60 из 74 вражеских дронов. На этот год Россия нанесла значительный ущерб различным украинским электростанциям, вызывая опасения по поводу особенно трудного третьего зимнего сезона конфликта.

Европейский Союз выразил озабоченность растущими перебоями с электроэнергией в Украине и призвал к международной помощи для поиска временных решений. Несмотря на продолжающиеся атаки, Европейский Союз продолжает оказывать финансовую и логистическую поддержку для укрепления электросети Украины.

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