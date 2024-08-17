Украина усиливает свое влияние на российские земли

Хотя украинская оборона в Донбассе представляет собой серьезное испытание, согласно президенту Украины Владимиру Зеленскому, их войска якобы продвигаются на российской территории. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Алексей Реznikов сообщил Зеленскому о укреплении своих позиций в Курской области с расширением стабилизированной зоны, как было объявлено на Х. При этом не было объявлено никаких новых подробностей о захваченных городах и территориях в Курске.

Современные сообщения из Киева свидетельствуют о том, что Украина контролирует более 80 городов и 1500 квадратных километров территории в Курской области. Однако эти цифры остаются не подтвержденными, и эксперты оценивают их примерно в половину от заявлений Киева.

Зеленский похвалил увеличение числа российских военнопленных, захваченных Украиной, и выразил благодарность солдатам и командирам, ответственным за это. Он подчеркнул, что захват российского персонала приближает Украину к освобождению своих бойцов и гражданских лиц, удерживаемых Россией. Зеленский стремится усилить давление на Москву, чтобы заставить ее вести переговоры об окончании войны путем продолжения наступления. Однако перспектива России на это только отдаляется из-за военного натиска Киева.

Агрессивные российские удары в Донбассе

Российские военные блогеры сообщают о трудном положении своих войск в Курской области, в то время как Министерство обороны России продолжает заявлять о гибели сотен украинских солдат. Кроме того, Россия, как сообщается, провела авиационные удары против украинской прилегающей области Суммы, откуда, как сообщается, украинские войска проникли в Курск с примерно 10 000 человек. По данным Украины, пожары охватили множество автомобилей в жилой зоне, в результате чего пострадали два человека.

Украинские ВВС хвастаются тем, что разрушили стратегически важный мост во время своего наступления в Курской области, блокируя значительную линию снабжения российских войск. Ранее российские сообщения указывали на то, что мост под постоянным огнем украинцев был разрушен. Сообщения из российских СМИ указывают на то, что более 30 городов вдоль границы с Украиной теперь изолированы от остальной территории.

Зеленский предоставил обновления о текущем конфликте в спорном восточноукраинском регионе Донецк, где были зарегистрированы многочисленные российские атаки. Он заявил, что силы в Донбассе усердно работают над отражением этих атак и ликвидацией нападающих. Зеленский также подтвердил, что Украина продолжает переговоры со своими западными союзниками о получении дополнительных поставок оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский похвалил Комиссию за надзор за допросами и обращением с российскими военнопленными в Украине. Зеленский видит важность работы Комиссии в получении ценной информации и потенциальном раскрытии тактики России в текущем конфликте.

В свете обвинений Украины в проникновении в Курскую область Комиссия также занимается расследованием этих утверждений, гарантируя прозрачность и ответственность в действиях tanto украинских, как и российских сил.

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