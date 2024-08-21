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ПолитикаНовостиЕвропейский Суд

Украина становится членом Международного уголовного суда

После периода в более чем два десятилетия Киев официально поддержал Римский статут Международного уголовного суда с оговоркой

 and  Christian Meier
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- Украина становится членом Международного уголовного суда

Украина стала частью Международного уголовного суда, но запросила временное освобождение от юрисдикции суда для своей армии. Парламент Украины проголосовал 281-1 при 22 воздержавшихся за ратификацию Статута Римского договора об МУС, как подтвердил депутат Ярослав Шелестяк в Telegram. Украина подписала Статут Римского договора в январе 2000 года, но только сейчас ратифицировала его. Этот договор служит основой для Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, который рассматривает дела о геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Однако ратифицированный документ указывает на то, что Украина не будет признавать юрисдикцию МУС в отношении военных преступлений, связанных с ее гражданами, в течение семи лет. Это решение обусловлено опасениями, что действия военной против российских сил могут быть классифицированы как военные преступления. Военный конфликт продолжается с 2014 года, когда российские силы впервые появились в Донбассе.

Украина уточняет, что с МУС можно сотрудничать дипломатически или напрямую через Генеральную прокуратуру или Министерство юстиции - на украинском языке.

Не все страны ратифицировали Статут Римского договора. Ратификация Украины вступит в силу через несколько недель, учитывая сложные сроки. На данный момент 124 страны ратифицировали статут, а 139 подписали его. Россия и США подписали статут, но еще не ратифицировали его. МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, обвинив его в ответственности за депортацию украинских детей.

Ратифицированный документ указывает на то, что юрисдикция суда над военными преступлениями, связанными с украинскими гражданами, будет временно освобождена на семь лет. Это решение было принято из-за опасений, что действия военной против российских сил могут быть классифицированы как военные преступления.

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