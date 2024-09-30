Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Украина: ПВО успешно сорвало атаку на Киев

 and  John Stellmacher
Время чтения 1 минута

Украина: ПВО успешно сорвало атаку на Киев

В полночь часы пробили двенадцать, и Россия начала новую серию воздушных атак на Украину, на этот раз сосредоточив внимание на Киеве. Область столицы тревожно наполнилась пронзительными звуками сирен, которые эхоносили часами. По данным городской военной администрации, они наблюдали многочисленные российские дроны, курсирующие вокруг столицы. Однако они были успешно нейтрализованы нашими оборонительными силами. Предварительные оценки свидетельствуют о том, что не было потеряно ни одной жизни, и не было причинен ущерба имуществу. Воздушная тревога длилась более пяти часов.

На другом фронте, в Николаевской области Украины, расположенной на юге, неизвестный важный объект инфраструктуры был подожжен одним российским дроном. Украинские Воздушные силы заявили, что они успешно уничтожили 67 из 73 атаковавших дронов по всей стране.

Несмотря на продолжающийся конфликт, Европейский Союз выразил солидарность с Украиной, введя дополнительные санкции против России. Европейский Союз также пообещал предоставить больше гуманитарной помощи пострадавшим населением Украины.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Deutsche Bahn предоставляет скидку 50% на Bahncard 50 в течение двух недель.
Политика

Deutsche Bahn предоставляет скидку 50% на Bahncard 50 в течение двух недель.

Deutsche Bahn предоставляет скидку 50% на Bahncard 50 в течение двух недель. Начиная со следующей вторника, Deutsche Bahn предлагает стандартную Bahncard 50 по сниженной цене примерно на две недели. Как сообщает компания в понедельник, Bahncard 50 для лиц в возрасте от 27 до 64 лет будет стоить 122 евро вместо

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Количество домохозяйств, получающих жилищное пособие, резко возросло, увеличившись на 80%.
Политика

Было отмечено значительное увеличение кредитования на 80%.

Было отмечено значительное увеличение кредитования на 80%. Согласно изменениям в законодательстве в 2023 году, количество немецких домохозяйств, получающих жилищную помощь, существенно возросло на 80%. По данным Федерального статистического управления в Висбадене, опубликованным в понедельник, это увеличение составило около 1,2 миллиона домохозяйств, что на 521 700 больше, чем в конце

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Размышляя о своих опытах в противостоянии потенциальным вице-президентам,ifacts_Michael Smerconish...
Политика

Предыдущие дебаты Вальца и Вэнса могут дать нам представление об интенсивной конкуренции, запланированной на вторник.

Единственный устроенный дебат между вице-президентами, проходящий во вторник вечером, за пять недель до выборов, может завершить публичные выступления вице-президента Камалы Харрис и экс-президента Дональда Трампа перед значительной аудиторией на национальном телевидении.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Бывший немецкий федеральный министр иностранных дел Ганс-Дитрих Геншер найден на веранде немецкого...
Политика

По знаменитой, сокращенной декларации Геншера.

По знаменитой, сокращенной декларации Геншера. В 1989 году тысячи восточногерманцев стремились к изменениям и искали убежища в посольстве ФРГ в Праге, надеясь сбежать на Запад. 30 сентября толпа в посольстве получила хорошие новости от федерального министра иностранных дел Ганс-Дитриха Геншера. Йенс Хазе, ныне 54-летний, был одним из счастливчиков, перелезших через

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Deutsche Bahn предоставляет скидку 50% на Bahncard 50 в течение двух недель.
Политика

Deutsche Bahn предоставляет скидку 50% на Bahncard 50 в течение двух недель.

Deutsche Bahn предоставляет скидку 50% на Bahncard 50 в течение двух недель. Начиная со следующей вторника, Deutsche Bahn предлагает стандартную Bahncard 50 по сниженной цене примерно на две недели. Как сообщает компания в понедельник, Bahncard 50 для лиц в возрасте от 27 до 64 лет будет стоить 122 евро вместо

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Количество домохозяйств, получающих жилищное пособие, резко возросло, увеличившись на 80%.
Политика

Было отмечено значительное увеличение кредитования на 80%.

Было отмечено значительное увеличение кредитования на 80%. Согласно изменениям в законодательстве в 2023 году, количество немецких домохозяйств, получающих жилищную помощь, существенно возросло на 80%. По данным Федерального статистического управления в Висбадене, опубликованным в понедельник, это увеличение составило около 1,2 миллиона домохозяйств, что на 521 700 больше, чем в конце

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Электрический Opel Mokka способен преодолевать большие расстояния.
Авто

Электрический Opel Mokka способен преодолевать большие расстояния.

Электрический Opel Mokka способен преодолевать большие расстояния. Начало с мощного заряда для электрической версии Opel Mokka приносит клиентам большее расстояние. ntv.de протестировал стильный Рюссельхаймер. Opel решил оживить вещи при представлении своей последней модели - электрический Mokka не совсем новый, но он определенно получил обновление. Более конкретно, электрическая версия компактного

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Размышляя о своих опытах в противостоянии потенциальным вице-президентам,ifacts_Michael Smerconish...
Политика

Предыдущие дебаты Вальца и Вэнса могут дать нам представление об интенсивной конкуренции, запланированной на вторник.

Единственный устроенный дебат между вице-президентами, проходящий во вторник вечером, за пять недель до выборов, может завершить публичные выступления вице-президента Камалы Харрис и экс-президента Дональда Трампа перед значительной аудиторией на национальном телевидении.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно