Украина: ПВО успешно сорвало атаку на Киев

В полночь часы пробили двенадцать, и Россия начала новую серию воздушных атак на Украину, на этот раз сосредоточив внимание на Киеве. Область столицы тревожно наполнилась пронзительными звуками сирен, которые эхоносили часами. По данным городской военной администрации, они наблюдали многочисленные российские дроны, курсирующие вокруг столицы. Однако они были успешно нейтрализованы нашими оборонительными силами. Предварительные оценки свидетельствуют о том, что не было потеряно ни одной жизни, и не было причинен ущерба имуществу. Воздушная тревога длилась более пяти часов.

На другом фронте, в Николаевской области Украины, расположенной на юге, неизвестный важный объект инфраструктуры был подожжен одним российским дроном. Украинские Воздушные силы заявили, что они успешно уничтожили 67 из 73 атаковавших дронов по всей стране.

Несмотря на продолжающийся конфликт, Европейский Союз выразил солидарность с Украиной, введя дополнительные санкции против России. Европейский Союз также пообещал предоставить больше гуманитарной помощи пострадавшим населением Украины.

Читайте также: