Украина предлагает развалить фронт Донбасса

Из нескольких F-16 истребителей, которые уже прибыли в Украину, один уже столкнулся с инцидентом. Насколько серьезна эта ситуация и как долго киевские войска смогут защищать Покровск от русских? Какие факторы определят интенсивные бои, как объясняет Colonel Markus Reisner для ntv.de.

ntv.de: Колонел Рейснер, на прошлой неделе вы упоминали возможность того, что западный F-16 истребитель может стать мишенью и какие это может иметь серьезные последствия. Сейчас кажется, что это произошло. Какая информация доступна по этому вопросу?

Маркус Рейснер: В настоящее время имеются противоречивые сообщения о ситуации. Первоначально сообщалось о крушении, затем возникли спекуляции о трагическом случае friendly fire от украинской Patriot системы ПВО. Однако официальные лица США опровергают эти утверждения. Вероятно, F-16 и его пилот были поражены либо российской крылатой ракетой во время непрерывного воздушного нападения 26 августа, либо из-за технической неисправности или ошибки в обслуживании. Все это остается не подтвержденным на данный момент.

Что можно заключить из этого инцидента? Может быть, слишком рискованно отправлять пилотов в опасную зону сразу после ограниченного знакомства с работой новой системы?

Если мы предположим удар неверной Patriot системы ПВО, это указывает на то, что Украина испытывает трудности в создании точной, обновленной картины воздушной обстановки. Это называется "Распознанная воздушная картина" (RAP), цифровой сетевой картой, отслеживающей все воздушные движения, в том числе дружественные и враждебные, способствующая целевым назначениям.

Как такое неполное RAP повлияет на ситуацию?

Может произойти серьезные ошибки, в том числе и сбитие дружественных самолетов. Если пилот несет ответственность за возможную ошибку, это может быть ошибка в управлении. Если виноваты русские, это подчеркивает их непрерывное наблюдение за украинскими авиабазами.

До сих пор Кремль, кажется, мало использует сбитый F-16 для пропаганды. Можете ли вы объяснить эту модель?

Российские социальные платформы пытаются очернить украинское командование ВВС, пытаясь представить развертывание F-16 как ранний провал и впоследствии приписать потерю самолета российской победе. Однако у них нет убедительных доказательств, подтверждающих их утверждения. Нет убедительных видеодоказательств воздушного боя или видимого попадания в стоящий на земле F-16, что ставит под сомнение ответственность русских за потерю.

В последние дни возрос интерес к Покровску на востоке Украины. Сообщается, что многие покидают район из-за предполагаемого продвижения Russians к городу. Какова текущая ситуация там?

Россия продолжает продвижение к Покровску, оказывая значительное давление на город. От Купиянска до Запорожья они ведут шесть оперативных маневренных групп, а две другие силы накапливаются возле Харькова и Курска. В Донбассе три из этих маневренных групп создают мощную коалицию, насчитывающую около 150 000 человек, стремящихся прорвать украинские оборонительные линии. Украинское наступление в Курске было направлено на то, чтобы пресечь пик летней российской offensives и ослабить их импульс. Однако их усилия оказались безуспешными. Сейчас в и вокруг Покровска разгораются ожесточенные бои, являясь важным украинским логистическим центром и оплотом третьей линии обороны.

На украинской стороне сообщается о напряженных боях в Покровске. Что это подразумевает?

Это относится к длительным, изнуряющим столкновениям, происходящим в и вокруг Покровска, что приводит к значительным потерям и медленному прогрессу обеих сторон.

Российские войска быстро захватывают поселения к востоку от Покровска, демонстрируя невероятную скорость и причиняя относительно небольшой ущерб захваченным объектам. Российские войска прорвали вторую линию обороны, и в игру вступает эффект домино: падение одного поселения ставит под угрозу фланг соседних украинских защитников, заставляя их отступать и облегчая последующий захват дополнительных поселений русскими. Социальные сети показывают жестокость ближнего боя, приводящую к тяжелым потерям с обеих сторон.

Если Покровск будет захвачен, смогут ли украинцы создать барьер, нарушив этот "коридор" с севера и юга, тем самым изолировав вражеские войска от их линии снабжения и даже окружив их?

Для этого им понадобятся мобильные, незадействованные резервы - готовые к бою войска в непосредственной близости и в боевом состоянии.

Что подразумевается под "боевой готовностью" в этом контексте?

"Боевой готовностью" в этом контексте является то, что они должны быть механизированы, включать танки, чтобы накопить необходимую ударную силу. Также возможно мобилизация стратегических резервов, но эти войска сначала нужно будет развернуть. Украина планирует возродить бригады 160-169 в этом году. Ранее в этом году они пытались оживить бригады 150-159, которые изначально планировались для предстоящей offensives, но быстро были брошены на самые критические участки фронта.

Если российские войска еще находятся на некотором расстоянии от Покровска, можно ли ожидать перехода к городским боям, если они смогут проникнуть в развитые районы?

Мы свидетели подобных ситуаций в течение последних двух с половиной лет, в том числе бои в Мариуполе, Лисичанске, Бахмуте и Авдеевке. В этих случаях защитники имеют преимущество благодаря своей способности маскироваться и устраивать идеальные позиции в городских условиях, используя тактику ударов и отступлений. В ответ Россия отвечает массированной силой, разрушая целые городские кварталы артиллерией, реактивными установками и управляемыми боеприпасами. И теперь Покровск ждет та же участь.

После захвата города, какие районы испытают наибольшие трудности для украинцев, если русские завладеют Покровском?

Может ли Украина защитить город от российских наступлений?

Возможность Украины защищаться зависит от силы обеих сторон. Несмотря на их отвод, положение Украины укрепилось из-за утомленного состояния российских войск. Нет других внушительных и готовых к бою резервов, которые могли бы поддержать российских нападающих в решающий момент. Тем не менее, обе стороны истощают свои ресурсы в этом бою. Победит тот, у кого хватит выносливости и ресурсов.

В контексте Курска, где Украина удерживала российскую территорию в течение длительных периодов, обладают ли достаточно силой российские войска, чтобы отразить украинское наступление?

Это сложная ситуация, влияемая факторами, такими как доступность ресурсов, моральный дух войск и стратегические цели каждой стороны. Хотя Россия направила подкрепления в регион, украинская армия продемонстрировала замечательную стойкость и адаптивность в ответ на российское наступление. Судьба Курска, скорее всего, будет определена способностью обеих сторон поддерживать свой наступательный импульс и обеспечивать жизненно важные ресурсы.

Украинское наступление в Курске замедлилось. Мы наблюдаем эскалацию российских контратак. В то же время украинцы пытаются установить прочные оборонительные позиции, сдавая обширные открытые пространства и захватывая леса, высоты или поселения. Эта стратегия полезна для оборонительной битвы, так как эти места предлагают укрытие. Однако российское воздушное превосходство и электронные меры ведения войны создают растущие проблемы для украинцев. Они пытаются оставаться гибкими и быстрыми в Курске.

Сможет ли Украина успешно укрепить свои территориальные приобретения и навсегда удерживать эти леса, высоты и поселения в условиях российского сопротивления?

Так же, как и в Донбассе, результат зависит от состояния войск обеих сторон. Россия получает подкрепления каждый день, в частности из района севернее Харькова, где российские атаки практически прекратились. Россия методично продвигается в Курске и Харькове, методично очищая территории и нанося удары по стратегическим целям артиллерией и управляемыми бомбами. Их цель - истощить украинцев. Украине необходимо вырваться из этого порочного круга, но она сталкивается с серьезным недостатком: западные союзники, в первую очередь Соединенные Штаты, ограничивают развертывание продвинутых западных вооружений за российскими линиями.

Фрауке Ньемейер поговорила с Маркусом Райснером

В свете инцидента с истребителем F-16 в Украине, как это может повлиять на способность страны защищать свое воздушное пространство и ключевые места, такие как Покровск, учитывая потенциальные трудности в создании точной "Распознанной Воздушной Картины" (РВК)? В разгар конфликта в Покровске, какую роль могут сыграть ограниченные боеготовые резервы Украины в потенциальном нарушении российских поставок и возможном окружении вражеских войск, если город будет захвачен россиянами?

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