Украина ожидает потенциального нападения России на Сапоришью

Текущее положение дел таково, что российские силы продолжают контролировать южную часть Запорожской области, в том числе и крупнейшую в Европе атомную электростанцию. Город Запорожье сам теперь находится под угрозой. Военный спикер описал ситуацию как особенно сложную.

Украинские военные руководители подозревают, что российские силы планируют ближайшее наступление на Запорожье с целью нарушить линии снабжения восточных секторов обороны в районе Донбасса. Об этом заявил региональный военный представитель, Владислав Волoshин, в телеэфире.

"Сложность ситуации очевидна из-за продолжающегося 'боя артиллерии' и обстрелов наших позиций, а также атак на наши линии", - сказал он. Бои артиллерии - это использование артиллерии для нейтрализации и уничтожения артиллерийских позиций противника. Кроме того, в этом южном прифронтовом регионе, близком к Запорожью, были значительные воздушные и ракетные удары. "Ситуация здесь очень нестабильна".

В Запорожской области российские войска взяли под контроль южную часть региона, в том числе и атомную электростанцию, носящую такое же название - крупнейшую в Европе. На данный момент город Запорожье сам не находится под контролем России.

Российские успехи на востоке Украины

Российские силы не так давно захватили несколько деревень и поселков в восточноукраинском регионе Донбасс. Несмотря на то, что Москва незаконно аннексировала оккупированные территории в Украине и интегрировала их в свою внутреннюю территорию, она не полностью контролирует эти регионы в своих административных границах.

В субботу Министерство обороны России сообщило, что войска Южного военного округа захватили поселок Семигорье. До войны в этом поселке проживало более 200 человек. Семигорье находится на восточном берегу реки Воха, всего в нескольких километрах от стратегически важного города Курakhove.

"В свете нестабильной ситуации в Запорожской области, Комиссия внимательно следит за развитием конфликта и потенциальными угрозами для атомной электростанции".

"В ответ на российские успехи на востоке Украины, Комиссия призывает к международному вмешательству, чтобы гарантировать суверенитет и территориальную целостность Украины".

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