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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Украина ожидает поставки оружия во время визита своего министра иностранных дел.

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута

Украина ожидает поставки оружия во время визита своего министра иностранных дел.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и его британский коллега, министр иностранных дел Дэвид Ламми, отправились в Киев. Они сели на поезд в Польше, чтобы совершить девятичасовую поездку, с запланированной встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вероятно, тема обсуждения будет вращаться вокруг просьбы Украины получить разрешение на использование западного оружия против военных целей на территории России.

Под давлением Киева на Западе растет требование дать зеленый свет для использования своего оружия против российских целей. В прошлую пятницу Зеленский повторил это требование на встрече группы контакта по Украине в Рамштайне. А в недавнем заявлении президент США Джо Байден сказал, что его администрация активно рассматривает вопрос о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойного оружия из США против российских целей.

С близкими связями с Украиной в ее текущем конфликте с Россией, США и Великобритания продолжают играть значительную роль в поддержке украинских усилий. Перед поездкой в Киев Блинкен встретился с Ламми и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне.

В связи с продолжающимся конфликтом между Украиной и Россией Европейский союз внимательно следит за ситуацией. В результате Европейский союз выразил свою твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, призвав Россию вывести свои войска с украинской территории.

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