Украина отвергает утверждение о ядерном нападении: Россия может самостоятельно инициировать "ядерную провокацию"

15:46 ЕС достигла 90% заполнения хранилищ газа, на два месяца раньше срока

Хранилища газа Европейского союза достигли 90% заполнения, опередив целевую дату 1 ноября на два месяца. Еврокомиссия празднует готовность ЕС к предстоящей зиме. После вторжения России на Украину 27 стран-членов согласовали в июле 2022 года заполнение своих хранилищ газа в среднем до 90% к 1 ноября. Согласно данным портала Gas Infrastructure Europe, среди стран есть некоторые различия: Испания лидирует с 100%, в то время как Латвия едва дотягивает до 69%. Германия в настоящее время находится на уровне 93,6%. ЕС стремится минимизировать свою зависимость от природного газа России, импортируя больше сжиженного природного газа (СПГ) из США и газа из Норвегии.

15:21 Путин обвиняет Украину в попытке ударить по российской АЭС

Президент России Владимир Путин обвинил Украину в попытке атаковать атомную электростанцию в Курске. "Враг пытался атаковать ядерный объект прошлой ночью", - заявил Путин, не представив никаких доказательств. "Мы уведомили МАГАТЭ", - добавил Путин во время телеконференции с кабинетом министров. Ранее МАГАТЭ выразило обеспокоенность потенциальными последствиями боевых действий для атомной электростанции и призвало "все стороны проявлять крайнюю осторожность". Узнайте больше здесь.

14:50 Руководитель МАГАТЭ посетит российскую АЭС в Курске на следующей неделе

Директор-общий директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить российскую атомную электростанцию в Курске на следующей неделе. Об этом сообщил представитель МАГАТЭ. В начале августа украинские военные провели внезапную атаку на российский регион Курск. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" затем предупредила об угрозе, которую представляют украинские атаки для атомной электростанции, расположенной примерно в 100 километрах от украинской границы.

14:21 Россия: 115 000 человек эвакуированы из опасных приграничных районов

Россия эвакуировала 115 000 человек из опасных районов вдоль украинской границы, как заявил заместитель премьер-министра России Денис Мантуров. Он сообщил об этом во время встречи с президентом Владимиром Путиным и высшими чиновниками. Сейчас оценивается ущерб, причиненный сельскому хозяйству и промышленности в результате украинского наступления, сказал Мантуров. Путин открыл встречу словами: "Я созвал это заседание, чтобы обсудить текущую ситуацию в приграничных регионах России".

14:00 Тusk: Индия может посодействовать в урегулировании конфликта на Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск положительно относится к возможности того, что премьер-министр Индии Нарендра Моди может посодействовать в урегулировании конфликта на Украине. "Я рад, что премьер-министр Моди готов лично работать над мирным, справедливым и быстрым урегулированием конфликта", - сказал Туск в Варшаве после встреч с Моди. Предложение Моди посодействовать является особенно значимым, отметил Туск, учитывая, что Моди посетит Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Индия сохраняет нейтралитет в отношении вторжения России на Украину и не вводила западные санкции против Москвы. Читайте далее.

13:40 "На данный момент не похоже на 'ограниченное' вторжение в Курск"

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что украинское продвижение в Россию является "пространственно и временно ограниченной операцией". Однако, как сообщает корреспондент ntv Наджа Криевольд в своем последнем отчете из Сум в восточной Украине, на данный момент мало что указывает на то, что это так.

13:20 Несколько российских военных самолетов якобы уничтожены в атаках на Саваслейку

Несколько российских военных самолетов якобы были уничтожены в результате украинских атак на авиабазу Саваслейка. Об этом сообщает государственное телевидение Украины "Суспільне", ссылаясь на источники в разведке. Согласно этим источникам, 16 августа был уничтожен сверхзвуковой перехватчик МиГ-31К и два стратегических военно-транспортных самолета Ил-76, а также пять самолетов (вероятно, МиГ-31К/И) были повреждены. В результате атаки 13 августа был поражен склад топлива и смазочных материалов, и еще один МиГ-31К/И был поврежден.

13:06 Российская разведка расследует журналистов CNN

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) начала уголовные расследования в отношении нескольких иностранных журналистов, в том числе корреспондента CNN и двух украинских журналистов, за освещение событий в районе, контролируемом украинскими силами в Курске. ФСБ обвиняет журналистов в незаконном пересечении границы для съемок в украинском городе Сочи. ФСБ планирует выдать международные ордера на арест, и журналисты могут получить до пяти лет тюремного заключения в России. Недавно американский журналист Эван Гершкович был освобожден из российского заключения в результате обмена заключенными после того, как был приговорен к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии за шпионаж. Читайте больше здесь.

12:34 Зеленский на границе: "Фонд обмена" пополнен

Президент Украины Владимир Зеленский посетил граничный регион Сум в северо-восточной Украине, где украинские войска проникли в Россию более двух недель назад. Он объявил, что еще один город был захвачен в Курской области, и что "фонд обмена" был пополнен. По словам Зеленского, это относится к захвату российских солдат с учетом будущих обменов пленными с российскими силами, удерживаемыми Украиной. Зеленский заявил, что с начала наступления на Курск уменьшилось количество атак на Сум и жертв среди гражданского населения. Он опубликовал видео, на котором он находится с главнокомандующим украинскими силами Александром Сирским, который сообщает ему о подкреплениях на востоке Украины, где Россия продолжает наступление.

12:06 Подозрительные российские дроны над Бунсбюттелем? Расследование по подозрению в шпионаже

Сообщается о неоднократном появлении российских дронов над Бунсбюттелем, где расположен крупнейший индустриальный парк в Шлезвиг-Гольштейне. Как сообщает газета "Бильд", эти дроны летали на высокой скорости над выведенной из эксплуатации АЭС и терминалом СПГ. Прокуратура во Фленсбурге расследует это дело из-за подозрений в шпионаже, возможно, с целью саботажа. Внутренне полиция заявляет, что зона запрета на полеты неоднократно нарушалась. Неопознанный объект, предположительно военный дрон, был обнаружен. По данным "Бильд", эти дроны могут быть связаны с российскими агентами и запускаться с гражданских судов в Северном море. Узнайте больше об этом здесь.

11:40 США предупреждают об угрозе воздушных атак в Киеве

Американское посольство в Киеве выпустило предупреждение об увеличении риска воздушных атак в преддверии Дня независимости Украины 24 августа. В дни, предшествующие празднику, возрастает угроза атак дронов и ракет из России, как указано на сайте посольства. День независимости имеет особое значение для украинцев, так как именно два с половиной года назад начался конфликт в Украине. Недавно украинские солдаты неожиданно вошли на российскую территорию в приграничной зоне Курска. В ответ президент России Владимир Путин назвал это провокацией и пригрозил ответными действиями.

11:13 Пожар на российской военной базе в Волгограде

Сообщается о пожаре на военной базе в районе Мариновка в южной части Волгограда. Жители сообщают об explosions. Власти заявляют, что пожар был вызван атакой украинского дрона. К счастью, жертв нет.

10:41 Укрепление укрытий в приграничной зоне Курска

По данным местных властей, в приграничной зоне Курска устанавливаются бетонные укрытия для населения. Как объяснил губернатор региона Алексей Смирнов в Telegram, "Центральные места выбраны для установки модульных бетонных убежищ", по распоряжению Смирнова. Укрытия устанавливаются на оживленных местах, таких как остановки автобусов. Смирнов делится фотографией грузовика, доставляющего один из этих блоков. Укрытия также устанавливаются в двух других местах, в том числе в районе Курской АЭС, которую Россия обвиняет в планировании атаки. Украина отрицает эти обвинения.

10:10 Украинское наступление продолжается в районе Курска

Украина сообщает о более чем 40 атаках российских войск возле города Покровск, большинство из которых были отражены. Президент Зеленский обещает усилить войска в этом районе. Наступление в районе Курска также продолжается.

09:42 Российская армия отражает воздушные удары в нескольких регионах

По данным официальных источников, Россия отражает многочисленные украинские воздушные удары. Как сообщает губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в Telegram, "Большинство дронов были уничтожены возле Мариновки (см. запись в 07:30)" и в приграничной зоне Курска "были уничтожены два украинских ракеты и один дрон". В южном регионе Ростов-на-Дону "Атака пятью дронами была отражена", и дроны были якобы уничтожены в российских регионах Воронеж и Брянск.

09:09 Просьба об утверждении дальнобойного оружия против российских целей в Киеве

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с bipartisan delegation американского Конгресса в Киеве. Обсуждения сосредоточились на ситуации на фронте и подходе Вашингтона к использованию дальнобойного оружия против российских целей. Умеров выразил свою срочную просьбу полностью использовать дальнобойное оружие для защиты мирных городов и сел Украины.

08:36 Звезда "Звездных войн" запускает кампанию по сбору средств на роботов-разминировщиков в Украине

Известный американский актер Марк Хэмилл, прославившийся ролью Люка Скайуокера в "Звездных войнах", инициировал кампанию по сбору средств на роботов-разминировщиков для Украины. В сотрудничестве с экспертом по Восточной Европе Тимоти Снайдером они стремятся собрать $441,000 через кампанию "Безопасная территория". Эти роботы предназначены для деактивации мин в труднодоступных местах, гарантируя безопасность операторов. Снайдер подчеркивает, что "одним из самых тяжких преступлений, совершенных Россией в Украине, является рассеивание миллионов мин". Без этих продвинутых роботов разминирование может занять десятилетия.

08:01 Россия может готовить людей к "измененной ситуации"

Украинская атака на Курск создает проблему для московской пропаганды. Несмотря на то, что эти районы удалены, источник, близкий к Кремлю, сказал независимому русскому порталу Meduza, базирующемуся в Риге, "Но даже проникновение на российскую территорию и контроль над деревнями - это новое и довольно неприятное событие." Чтобы облегчить растущее беспокойство, Кремль пытается подготовить россиян к жизни в "новой реальности" и "новой норме". Сообщение такое: враг действительно вошел на российскую территорию, они близки к поражению - но возвращение территории займет время, и россиянам нужно быть терпеливыми. В то же время жителей призывают "превратить негатив и шок во что-то позитивное" - например, сбор гуманитарной помощи для Курской области. Официальные лица, опрошенные Meduza, считают, что бои в Курской области могут продолжаться несколько месяцев. Ссылаясь на правительственный источник, добавляется, что этот прогноз "очень оптимистичный - если все пойдет хорошо".

07:30 Пожар в военном объекте в Волгограде Российские власти подтвердили сообщения о пожаре на военном объекте в южном регионе Волгоградской области после удара украинского беспилотника. Губернатор Андрей Бочаров объявил в Telegram, что беспилотник поразил объект. Погибших нет. Бочаров не уточнил, какой военный объект пострадал, но сообщил, что целью атаки был поселок Мариновка, где Россия содержит авиационную базу.

06:56 Путин якобы манипулировал Трампом лестью Бывший советник по безопасности США, генерал Герберт Реймонд Макмастер, заявил, что российский лидер Владимир Путин манипулировал тогдашним президентом США Дональдом Трампом с помощью лести. Об этом сообщается в книге Макмастера "Война с самими собой: мое пребывание в Белом доме при Трампе", как пишет "Гардиан". "Путин, жестокий бывший чекист, играл на эго и комплексах Трампа, называя его 'невероятным человеком, талантливым, несомненно', — цитирует Макмастера издание. Путин оказал сильное влияние на Трампа. Макмастер, который служил советником по национальной безопасности Трампа около года, предупреждал тогдашнего президента: "Мистер Президент, он лучший лжец в мире". Он подозревал, что Путин был уверен, что может "манипулировать" Трампом и добиться смягчения санкций и дешевого вывода американских войск из Сирии и Афганистана.

06:20 Сообщения о пожаре на авиабазе в Волгограде В ночь на 18 августа в российском городе Калач-на-Дону в Волгоградской области якобы произошли взрывы из-за удара беспилотника, сообщают различные российские каналы в Telegram. На расположенной поблизости авиабазе якобы произошел пожар. Волгоградская область находится примерно в 900 километрах юго-восточнее Москвы. Вероятной целью было авиационная база в поселке Мариновка в районе Октябрьский, примерно в 20 километрах от Калача-на-Дону. Жители региона сообщают о слышных шести-десяти громких взрывах, сопровождаемых характерными звуками беспилотников, как сообщается в Telegram.

05:44 Германия может предоставить дополнительную помощь Украине, если это будет необходимо Лидер социал-демократов Ларс Клингебейль пообещал дальнейшую поддержку Украине. Если не удастся сделать доступными запланированные миллиарды замороженных российских активов, Германия предоставит дополнительные средства, сказал он в подкасте с заместителем главного редактора "Бильда" Паулем Ронцихеймером. "Мы не должны допустить, чтобы мы сказали: 'Нет больше денег для Украины'. В этом случае мы, конечно, обязаны найти средства в Германии. У нас есть долг перед Украиной. Решения должны быть найдены, и мы найдем их".

04:27 Украина комментирует удары беспилотников по России Военная разведка Украины (ГУР) прокомментировала цели ударов беспилотников по России ночью. Они были направлены на аэропорт Остафьево в Москве, авиационную базу в Миллерово в Ростовской области и центр радиоэлектронной борьбы, заявил главнокомандующий ГУР Кирилл Буданов военному новостному сайту "Зона войны". Привлечено около 50 беспилотников. Сейчас оценивается масштаб возможных повреждений. Российские власти сообщили, что сбили 45 беспилотников над территорией России утром.

03:09 Избиратели в Курске получат средства защиты на выборах В спорном российском пограничном регионе Курск Россия планирует обеспечить избирателей бронежилетами и шлемами для ранних региональных выборов. Кроме того, дополнительные избирательные участки будут созданы в других регионах страны для тех, кто покинул район, заявила председатель региональной избирательной комиссии Татьяна Малахова, как сообщают российские новостные агентства. В регионе объявлено чрезвычайное положение. Выборы губернаторов и региональных парламентов запланированы в нескольких регионах России с 6 по 8 сентября.

01:34 Фико чувствует давление мнений в внешней политике Премьер-министр Словакии Роберт Фико чувствует давление мнений в западных демократиях. Он заявляет, что любой, кто отклоняется от консенсуса по важным вопросам внешней политики, "арbitrarno podlieha tlaku a hrozbám izolace" со стороны западных демократий. В заявлении, выпущенном в годовщину московского вторжения 1968 года, Фико сравнивает насильственное подавление "Пражской весны" в 1968 году войсками Варшавского договора с существующим давлением мнений в сегодняшней Европе. Фико выступает против поставок оружия ЕС для Украины и подвергается обвинениям в про-российской позиции.

00:12 Украина сообщает о 46 российских атаках вокруг Покровска за день Украина сообщает о 46 российских атаках вдоль границы возле Покровска, города в восточной части страны, в течение дня. Из них 44 были успешно отражены, как сообщает Генеральный штаб. На 9 часов по центральноевропейскому времени продолжаются бои на двух других участках. В целом, 238 российских солдат якобы получили ранения или погибли в этих столкновениях. Информация о потерях среди украинцев не разглашается. Россия пока не прокомментировала ситуацию.

23:09 Россия: украинское вторжение в Брянск предотвращено Российские власти заявляют, что успешно предотвратили попытку проникновения украинских "диверсантов" в Брянский пограничный регион, который граничит с Курском. Проникновение "украинской разведывательно-диверсионной группы" было успешно отражено, заявил губернатор Брянска Александр Богомаз, который упомянул, что "противник был обстрелян". Ситуация, к счастью, взята под контроль.

22:15 Зеленский: Украина ждет обещанные миллиарды помощи Президент Украины Владимир Зеленский выражает надежду на получение обещанных миллиардов долларов помощи от международных союзников. Часть этой финансовой помощи будет получена от доходов, полученных от конфискованных российских государственных активов. Несмотря на многочисленные политические заявления партнеров Украины, ожидаются дополнительные обязательства, как заявил Зеленский в своем вечернем видеообращении. "Но нам нужен конкретный инструмент". Украина срочно нуждается в доходах от российских активов для борьбы с российской агрессией. "Переговоры по этому вопросу, похоже, затягиваются, и нам нужны решительные действия сейчас". Г7 согласовали предоставление свежей финансовой поддержки Киеву на своем июньском саммите, с планами получить масштабный заем в размере $50 миллиардов, который будет обеспечен доходами от замороженных российских активов.

21:52 Путин хвалит укрепление торговых связей с Китаем Президент России Владимир Путин приветствует рост сотрудничества с Китаем, отмечая, "Наши торговые обмены идут успешно (...). Оба правительства фокусируются на торговых и экономических обменах, что приносит положительные результаты". На встрече с премьер-министром Китая Ли Цянь в Кремле Путин подчеркивает наличие "крупномасштабных совместных планов и инициатив в экономической и гуманитарной сферах". Ли признает, что китайско-российские отношения сейчас находятся на "непреcedentedном пике", согласно Кремлю. С тех пор, как Россия начала конфликт на Украине, стратегическое партнерство между Россией и Китаем укрепилось, и Китай стал основным торговым партнером России из-за западных санкций.

21:20 Запрос отклонен: Бывший заместитель министра обороны России остается под стражей Бывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков, обвиняемый в коррупции, останется под стражей. Заявление Булгакова о домашнем аресте под строгим надзором и его апелляция на заключение под стражу были отклонены, как сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС. До увольнения Булгаков отвечал за закупки материалов для российских вооруженных сил. Кроме того, двое лиц, якобы связанных с Булгаковым, и их компания, получившая девять контрактов от Булгакова с 2022 по 2024 год, также были задержаны московским судом. Причиненный ущерб оценивается примерно в 50 миллионов рублей (приблизительно 500 000 евро).

21:00 Украина усиливает оборону в Покровске В телеобращении президент Украины Владимир Зеленский сообщает, что Украина усиливает военное присутствие в высококонфликтном районе Покровска, города на востоке страны. Он упоминает, что Украина располагает информацией о планах операций российских войск в этом районе. В то же время продолжается украинское наступление в соседней российской области Курск. Некоторые территории сейчас находятся под контролем Украины, но Зеленский не уточняет подробности.

20:41 Угроза выселения нависает над многими украинцами в укрытиях в Венгрии После издания указа в Венгрии, отменяющего общую защиту беженцев для украинцев, многие украинцы, проживающие в Венгрии, теперь рискуют быть выселены из своих укрытий. Частные учреждения начали выселять украинцев, сообщает организация помощи мигрантам Миграционная помощь. В Коксе, к северу от Будапешта, примерно 120 беженцев, в основном ромские женщины и дети из западноукраинского региона Закарпатья, который имеет значительное венгерское меньшинство, были вынуждены покинуть гостевой дом под надзором полиции.

здесь. Европейский Союз достиг 90-процентной заполняемости своих газовых хранилищ, опередив целевую дату на два месяца благодаря коллективным усилиям его 27 государств-членов после вторжения России на Украину. Газовые хранилища Европейского Союза достигли 90% заполняемости, опередив график на два месяца.

После объявления Европейским Союзом достижения цели по газовым хранилищам Европейская комиссия продолжает подчеркивать важность минимизации зависимости от природного газа России и импорта большего количества сжиженного природного газа (СПГ) из США и газа из Норвегии вместо этого. Европейский Союз стремится дальнейшим укрепить свою энергетическую независимость.

Читайте также: