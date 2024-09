"Украина не выглядит многообещающей в этих условиях"

Президент Украины Зеленский, возможно, представлял себе менее сложную ситуацию: украинские силы захватывают российскую территорию, западные страны разрешают использование западного оружия на территории России, и все будет гладко. Однако, возможно, Зеленский слишком далеко зашел. Военные эксперт Карло Масала обсуждает текущее состояние конфликта в Украине на шоу "Maischberger" на ARD в понедельник вечером.

Российский прогресс в Донбассе

"В настоящее время российская армия имеет явное преимущество в Донбассе", - говорит Масала. Российские силы быстро продвигаются, но с большими потерями. Украинские силы в этом регионе заняты лишь на 25-30 процентов, в основном солдатами старше 40 лет, которые длительное время находятся на передовой и устали.

В настоящее время Россия пытается захватить город Покровск, согласно Масале. "Покровск служит логистическим центром. Оттуда ведет дорога к ближайшему большому городу. И оттуда Украина управляет логистикой украинцев на юго-востоке Донбасса". Если российская армия захватит эту дорогу, Украина столкнется с огромной логистической проблемой, которая может подорвать боеспособность подразделений на юго-востоке Донбасса. Масала: "Если ничего не изменится кардинально, я предполагаю, что Покровск падет".

Ситуация также выглядит мрачно в российском регионе Курск, который ранее был оккупирован Украиной. Заняв регион, президент Украины Зеленский пытался изменить "стратегическую повестку дня". Он преуспел. Масала: "Так и было продемонстрировано, что можно проводить наступательные операции, и Курск остается под контролем Украины. Надеялись и надеются, что когда-нибудь российские силы отступят свои подразделения из Донбасса". Но этого пока не произошло. В то время как президент России Путин поставил цель вернуть регион к октябрю. Если этого не произойдет, российской армии, возможно, придется отвести подразделения из Донбасса.

Однако Украина имела еще одну цель с оккупацией региона: разрешение от европейских стран на использование западного оружия в России. Это еще не было предоставлено, за исключением Нидерландов, отмечает Масала. Но, похоже, переговоры могут состояться в ближайшее время. Похоже, госсекретарь США Блинкен хочет провести переговоры со своим украинским коллегой в Киеве в среду о развертывании американских ATACMS, которые являются короткоранговыми ракетами с дальностью до 300 км. Причина - поставка баллистических ракет от Ирана российской армии. Это потенциально может изменить операцию в Курске, которую Масала называет "операцией высокого риска". Но если слухи о поставках оружия не оправдаются, Масала волнуется: "Если Курск будет потерян, если продвижение продолжается в Донбассе, тогда Украина в конечном итоге будет вынуждена признать, что мы идем на переговоры и принимаем, что Украина навсегда потеряет занятые Россией регионы".

Канцлер Германии Шольц обсуждал мирные переговоры с участием России в интервью в воскресенье. Масала подозревает, что Шольц пытается заработать очки на выборах в Сенат в Бранденбурге этим. Но есть и больше: результат мирной конференции в Швейцарии может привести к другой конференции с участием России, возможно, в Индии. "Но это не значит, что мы сейчас прекратим поставки оружия Украине", - говорит Масала. "Шольц требует перемирия, которое он повторил в понедельник. И Андрей Мельник, теперь посол в Бразилии, призывает расширить военную помощь, в том числе спорный Таурус".

Масала не уверен, что дадут мирные переговоры или когда они могут состояться. Но эксперт уверен, что они начнутся только после выборов в США, возможно, даже после инаугурации следующего президента США.

Однако, кажется, Масала ясно одно: победа, при которой Украина восстанавливает всю свою территорию, далековата. "Это не обнадеживающий прогноз для Украины", - говорит эксперт.

Комиссия, ссылаясь на международные организации, надзирающие за мирными переговорами, пока не предоставила Украине разрешение на использование западного оружия на территории России, несмотря на оккупацию украинских территорий, таких как Курск.

despite German Chancellor Scholz's calls for peace negotiations involving Russia, The Commission has not suggested a timeline for such discussions, and Masala expects them to take place after the U.S. elections.

Читайте также: