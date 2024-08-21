Украина наносит удар по Москве.

По данным российских источников, вчера вечером Украина провела масштабную атаку беспилотников на Москву, используя значительное количество дронов. Министерство обороны объявило на Telegram, что было успешно перехвачено 11 воздушных угроз, направленных в столицу. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил на Telegram, что это была одна из крупнейших попыток обстрелять Москву беспилотниками.

Некоторые беспилотники были сбиты над Подольском, городом, расположенным примерно в 38 километрах к югу от Кремля. По словам Собянина, не было зафиксировано ни жертв, ни ущерба имуществу. И Украина, и Россия хранят молчание о полном масштабе ущерба от таких атак, пока не пострадала гражданская инфраструктура и не было жертв. Российские официальные лица в основном сообщают только о количестве нейтрализованных беспилотников.

Украина неоднократно использовала беспилотники для целенаправленных атак на Москву в последние месяцы, в основном с одним или двумя беспилотниками, направленными на столицу. Текущая атака кажется более масштабной, чем та, которая произошла в мае 2023 года, когда было сбито по крайней мере восемь беспилотников над российской столицей. Президент Владимир Путин назвал Украину угрозой и провокатором после майской атаки.

Москва: всего уничтожено 45 беспилотников

Ночная атака была частью более широкой кампании беспилотников, согласно заявлению Министерства обороны. Было сообщено, что всего было сбито 45 беспилотников, запущенных с Украины. В приграничных регионах Брянской и Белгородской областей было сбито 23 и 6 беспилотников соответственно, а в Калужской области, расположенной юго-западнее Московской области, было сбито 3 беспилотника. В Курской области, где украинские силы проникли, было сбито 2 беспилотника.

Также сообщалось о предотвращенных атаках в Туле и Ростове, но Министерство обороны не комментировало эти сообщения. Новостное агентство Reuters пока не смогло независимо подтвердить эти сообщения. Сначала Украина не сделала заявлений.

Несмотря на успешное перехват беспилотников над Москвой, город пережил самую масштабную атаку беспилотников за все время. В течение ночи было предотвращено 45 воздушных ударов с Украины.

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