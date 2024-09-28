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ПолитикаНовостиДети

Украина намерена вернуть девять несовершеннолетних детей из России.

 and  Christian Meier
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Россия якобы похищает украинских несовершеннолетних и молодых людей с целью перевоспитания.
Россия якобы похищает украинских несовершеннолетних и молодых людей с целью перевоспитания.

Украина намерена вернуть девять несовершеннолетних детей из России.

В ходе продолжающегося конфликта, по данным различных источников, несколько тысяч украинских детей были депортированы Россией. Недавно девять молодых людей в возрасте от 13 до 17 лет смогли вернуться на родину благодаря усилиям, координируемым Катаром. Возвращение было частью стратегического плана и было объявлено уполномоченным по правам человека Украины Дмитром Лубинцом через Telegram и X. В сообщениях были опубликованы фотографии детей с багажом или чемоданами, их лица были скрыты для соблюдения конфиденциальности.

Эти молодые люди были разлучены со своими семьями или опекунами в результате оккупации, они родом из регионов, таких как Херсон, Запорожье или Луганск. Некоторые из них изначально жили в детском доме после начала войны и были депортированы в Скадовск и далее в Россию.

По данным предыдущих отчетов, к началу года около 20 000 украинских детей были перевезены в Россию или подконтрольные России территории в Украине. С тех пор некоторых из них удалось вернуть.

Тяжелые обвинения против России

Россия подвергается жесткой критике за преднамеренное разрушение идентичности украинских детей и нанесение значительного эмоционального и психологического вреда в результате принудительной депортации. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и комиссара по правам ребенка Марии Лвовой-Беловой, обвиняя их в депортации. Москва отвергает эти обвинения.

С июля 2023 года Катар помог вернуть более пятидесяти детей, перемещенных в Россию и оккупированные территории из-за конфликта. Некоторые из их родителей погибли, другие были разлучены с опекунами из-за быстро меняющихся линий фронта, и многие были размещены в украинских детских домах в районах, которые позже попали под российский контроль.

Дети, вернувшиеся в Украину благодаря усилиям Катара, скорее всего, были разлучены со своими семьями или опекунами из-за продолжающегося конфликта и оккупации. Тяжелые обвинения против России включают преднамеренное разрушение идентичности украинских детей и значительный эмоциональный и психологический вред, причиненный принудительной депортацией.

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