Украина начала первую атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов на Палянизию

В ответ на российскую агрессию Украина непрерывно наращивает свой арсенал. Помимо морских дронов и беспилотных летательных аппаратов с дальним радиусом действия, Украина получила дополнительный актив: ракеты, запускаемые с дронов.

Первый боевой дебют разработанной украинской ракеты, запускаемой с дрона, под названием "Палианыця", состоялся. Президент Владимир Зеленский объявил в своем выступлении в День независимости Украины: "Сегодня мы успешно применили наше новое оружие впервые". Президент намекнул, что был поражен конкретная цель.

Это новшество открывает новую категорию в военной технологии. Как сказал Зеленский: "Это наше новое средство для удара по агрессору". Интересно, что "Палианыця" получила название в честь обычного украинского хлеба.

Министр стратегических отраслей Украины Александр Камышин подтвердил развертывание через свой канал в Telegram. По его словам, арсенал Украины теперь включает в себя дроны-минометы, дроны-артиллерию и совершенно новый вид: ракеты, запускаемые с дронов.

Военный блог Militarny предполагает, что "Палианыця" - это дрон, оснащенный реактивным двигателем, что позволяет ему достигать более высоких скоростей и быстрее добираться до цели. Кроме того, эта конструкция позволяет более гибко корректировать полет.

По словам министра промышленности Камышина, первоначальное развертывание было направлено на российскую военную базу, ныне занятую силами Кремля. Подробности о сооружении и его местонахождении не разглашаются, но Камышин намекнул: "Мы продолжим разрабатывать и развертывать больше ракет, запускаемых с дронов, а также больше беспилотных летательных аппаратов с дальним радиусом действия в будущем".

Разработанная ракета, запускаемая с дрона "Палианыця", была успешно применена против российской военной базы впервые. Арсенал Украины теперь включает широкий спектр типов дронов, таких как дроны-минометы, дроны-артиллерия и ракеты, запускаемые с дронов.

Читайте также: