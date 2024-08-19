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ПолитикаНовостиНападение на Украину

Украина фактически пренебрегает климатическими условиями.

 and  Yaroslav Smith
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Германия продолжает поставлять Киеву боеприпасы, зенитные системы и бронированные машины вроде Мардеров

Украина фактически пренебрегает климатическими условиями.

Федеральное правительство рассматривает возможность поэтапного сокращения своего финансового поддержки военной помощи Украине и передачи этой ответственности другим источникам. Однако есть неопределенность в том, будут ли эти новые источники достаточными. Критика в отношении этого шага повсеместна, с ХДС решительно против и даже некоторые в СДПГ видят в этом вредный сигнал.

Михаэль Рот, председатель комитета по иностранным делам в Бундестаге и член СДПГ, выразил свою озабоченность, заявив: "Это опасный знак для Украины, если федеральное правительство не планирует выделять средства на будущую военную помощь в предстоящих бюджетах".

В настоящее время на военную помощь Украине выделено около 7,5 миллиардов евро, с планируемыми 4 миллиардами евро в 2025 году. Федеральное правительство предлагает финансировать военную помощь Украине через новый международный фонд в размере 50 миллиардов евро, средства которого будут получены от процентов, полученных от замороженных российских активов.

Хотя планы предполагают, что это может произойти, остается неопределенность. Финансовый министр Кристиан Линднер в письме к Борису Писториусу, социал-демократическому министру обороны Германии, и Аннелене Баerbock, министру иностранных дел "Зеленых", заявил, что любые новые меры могут быть реализованы только в том случае, если финансирование будет обеспечено в бюджетных планах на текущий и следующий годы. Он также подчеркнул важность соблюдения лимитов бюджета.

Министерство финансов публично заявило о своей открытости к обсуждению, но пока не получило конкретных и подтверждаемых требований.

Торстен Фрай, парламентский бизнес-менеджер фракции Союза, признал планы по поддержке Украины процентами от замороженных российских активов, но добавил, что никто не знает, когда или сколько денег в конечном итоге будет доступно. Он также критиковал отсутствие срочности во время бюджетных переговоров по приоритету поддержки Украины.

Родрих Киезеветтер осудил это отсутствие приоритета, заявив, что отказ финансировать военную поддержку из бюджета означает, что Украина брошена. Он также подчеркнул, что безопасность не должна зависеть от ограничений бюджета.

Председатель комитета по иностранным делам Рот заявил, что дискуссия о будущем финансировании военной помощи похожа на тайное отступление Германии от своих обязательств перед Украиной. Он призвал не финансировать военную помощь Украины из карманов, а только перекладывать ответственность на ЕС или замороженные российские активы в неудобные моменты.

Киезеветтер обвинил канцлера СДПГ Олафа Шольца в том, что он придает больше значения предстоящим государственным выборам в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге, чем поддержке Украины.

Между тем, Сахра Вагенкнехт из Левой партии предложила полностью прекратить финансирование поставок оружия Украине из федерального бюджета 2025 года. Она сослалась на недавние взрывы "Северного потока" как на оправдание, предлагая вместо этого обсудить компенсацию, а не продолжать финансовую поддержку государственного бюджета и поставок оружия Украины.

Атака на Украину вызвала широкое недовольство предложенным федеральным правительством сокращением финансовой поддержки ее военной помощи. Рот, председатель комитета по иностранным делам, видит в этом опасный сигнал, который может повлиять на будущую военную помощь Украине.

Несмотря на планы финансировать военную помощь Украине через новый международный фонд, остается неопределенность в том, будут ли средства, полученные от замороженных российских активов, достаточными, вызывая озабоченность среди сторонников военной помощи Украине.

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