Украина демонтирует важнейшие инфраструктурные объекты в Курске, в частности, нацеленные на два важных моста.

Согласно украинским источникам, войска в Курске якобы продвигаются на 1-3 километра. Одновременно они, похоже, уничтожают два ключевых моста, которые могли бы быть полезны для потенциального российского контрнаступления с участием тяжелой техники. Однако подобные успехи в прилегающей Белгородской области не удались.

Украинские источники заявляют, что они разрушили два стратегически важных моста в районе Глушково в Курске. По данным российского новостного агентства ТАСС, мосты через реку Сейм в деревнях Глушково и Званное были целью. Аналитики на платформе X подозревают, что для этого мог быть использован ракетный комплекс HIMARS США.

Примерно 20 000 жителей проживают в районе. Российские СМИ сообщают, что разрушение мостов затруднило эвакуацию. Киевское правительство не делало публичных заявлений по этому поводу.

Каналы OSINT, наблюдающие за фотографиями и видео с платформы, отмечают, что мост в Глушково был основной асфальтированной связью с южной стороной Сейма, что затрудняет прохождение тяжелой техники, такой как танки. Теперь российским войскам придется полагаться на извилистые и неасфальтированные дороги для пересечения реки, как они предполагают.

Неудачная попытка в Белгороде

"Вашингтон Пост" сообщает о другой украинской операции на границе с соседней Белгородской областью. Однако российские войска были начеку после событий в Курске, и украинское наступление застряло на границе. Украинские солдаты, участвовавшие в наступлении, сообщают, что российские артиллерийские подразделения, дроны и самолеты атаковали украинские войска, как только они пересекли границу. По словам этих солдат, российские войска установили плотную сеть противотанковых защит и тщательно минировали район. Под сильным огнем украинские подразделения были вынуждены отступить на свою территорию.

Украинское руководство не делало заявлений по этому поводу. Командующий Олександр Сырский лишь признал, что украинские войска продвинулись еще на 1-3 километра в Курске. "Борьба продолжается на всей линии фронта", - заявил он в пятницу вечером. "В целом ситуация под контролем".

Интенсивные атаки на востоке

Между тем, Россия усиливает наступление на востоке Украины, в частности, в оккупированном Донбассе. Генеральный штаб Киева сообщает о 23 атаках российских войск в Покровске. "Защитники отбили 17 атак, и шесть других столкновений все еще продолжаются", - заявили они вечером. Восемь российских атак были отбиты в Торезе. Во время столкновений российская авиация бомбила Торез и более мелкие города, такие как Ню-Йорк и Нелипевка.

Россия ведет непрерывную войну против Украины более двух лет, захватив значительные территории в своем восточном соседе. Чтобы предотвратить дальнейшее расширение и укрепить свои позиции в любых потенциальных переговорах между Москвой и Киевом, украинская армия начала контрнаступление в российский регион Курск.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении заявил, что потери России "очень выгодны" для обороны Украины. "Речь идет о нарушении логистики российской армии и истощении их резервов. Наша цель - нанести максимальный ущерб всем российским позициям, и мы это делаем".

Наступление на Украину в Курске привело к разрушению двух стратегически важных мостов, что создало трудности для российской эвакуации, как сообщают российские СМИ. Несмотря на успешное разрушение этих мостов, украинские продвижения в Белгородской области встретили трудности, что привело к застрявшему наступлению на границе.

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