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Украина: Белоруссия собирает войска на границе

Возможно, претендует на физическую активность.

 and  Viktoriya Miller
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Украина: Белоруссия собирает войска на границе

Украина отмечает увеличение мобилизации белорусских войск и военной техники на их общей границе. Согласно Министерству иностранных дел Украины, распространенному в Telegram, эти действия происходят под прикрытием военных учений.

Украина утверждает, что не только солдаты и техника накапливаются, но и танки, артиллерия, системы ПВО и реактивные установки были замечены в Гомельской области, которая граничит с Украиной на севере. Кроме того, якобы присутствуют солдаты из бывшей группы Вагнера, согласно заявлению.

Министерство иностранных дел Украины предостерегает белорусские власти: "Не поддавайтесь на давление России и не совершайте опрометчивых действий. Прекратите враждебные действия и отведите войска от границы, чтобы они не были в досягаемости их оружия".

Кроме того, Украина предостерегает своего российского союзника Белоруссию: "Если произойдет нарушение границы, мы примем соответствующие меры для самозащиты". В этом случае любые концентрации войск, объекты и линии снабжения на или возле украинской границы станут законными целями для украинской армии, согласно Министерству иностранных дел.

Недавно Белоруссия объявила о крупномасштабных военных движениях в сторону украинской границы, обвиняя в провокации Киев. Лидер Белоруссии Александр Лукашенко является близким союзником российского лидера Владимира Путина. До сих пор Белоруссия воздерживалась от прямого участия в конфликте своими войсками. Однако в начале российского вторжения в феврале 2022 года территории в Белоруссии использовались как плацдарм для подготовки российских войск к нападению на Украину.

Следующее предупреждение было выдано Министерством иностранных дел Украины через Telegram: "Не поддавайтесь на давление России и не совершайте опрометчивых действий. Прекратите враждебные действия и отведите войска от границы, чтобы они не были в досягаемости их оружия".

Кроме того, Украина заявила, что любые концентрации войск вблизи ее границы, в результате объявленных Белоруссией крупномасштабных военных движений, станут законными целями для украинской армии.

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