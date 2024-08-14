UCLA не может позволить протестующим блокировать еврейских студентов из кампуса, судья правила

Решение о временном запрете стало первым случаем, когда американский судья вынес вердикт против университета в связи с демонстрациями против войны Израиля и ХАМАС на кампусах колледжей ранее в этом году.

Судья федерального суда США Марк Скарси вынес решение по иску, поданному в июне тремя еврейскими студентами UCLA. Студенты утверждали, что подверглись дискриминации на кампусе во время протеста из-за своей веры и что университет не гарантировал доступ к кампусу для всех еврейских студентов.

"В 2024 году, в Соединенных Штатах Америки, в штате Калифорния, в городе Лос-Анджелес, еврейские студенты были лишены доступа к определенным частям кампуса UCLA, потому что отказались отречься от своей веры", - написал Скарси.

UCLA утверждал, что не несет юридической ответственности за это, так как протестующие, а не университет, блокировали доступ еврейских студентов к школе. Университет также сотрудничал с правоохранительными органами для предотвращения попыток создания новых лагерей протеста.

Скарси постановил, что университету запрещено проводить занятия и предоставлять доступ к зданиям на кампусе, если еврейские студенты блокированы.

Ицхак Фрэнкель, студент юридического факультета UCLA, подавшего иск, приветствовал это решение.

"Ни один студент не должен бояться, что его блокируют на кампусе из-за того, что он еврей", - сказал Фрэнкель в заявлении. "Я благодарен, что суд приказал UCLA положить конец этому позорному антисемитскому поведению".

Спикер UCLA Мэри Осако заявила, что решение "неправильно ограничивает нашу способность реагировать на события на месте и отвечать потребностям сообщества Bruin".

Университет также рассматривает все доступные варианты на будущее, сказала она.

"UCLA привержена созданию культуры кампуса, в которой каждому будет комфортно и свободно от запугивания, дискриминации и преследований", - заявила Осако в заявлении для Ассошиэйтед Пресс.

Решение было принято после того, как Скарси приказал UCLA в прошлом месяце разработать план по защите еврейских студентов. Университет Калифорнии, один из крупнейших общественных университетов страны, также работает над системными руководящими принципами для кампусов по поводу протестов.

Дemonстрации на UCLA стали частью движения на кампусах по всей стране против войны Израиля и ХАМАС. В мае правоохранительные органы приказали более тысяче протестующих разойтись, так как tensions на кампусе нарастали. Противники лагеря атаковали его ночью, и по меньшей мере 15 протестующих получили ранения. В июне на кампусе были арестованы десятки протестующих, пытавшихся создать новый лагерь.

Трое еврейских студентов, подавших иск против UCLA, являются частью студенческого тела США. После решения Скарси UCLA больше не может лишать доступа к своему кампусу еврейских студентов из-за их веры.

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