Ученики Грузии возобновляют учебную деятельность, поскольку вопросы о мерах предосторожности перед нападением в школе усиливаются

(CNN) — Маррисса Грин была в 200 милях от школы Апалачи в Виндере, Джорджия, когда у нее зародилось подозрение, что что-то не так.

Это было утро среды — до инцидента в школе, в результате которого погибли два ученика и два учителя. Она только что получила сообщение от своего 14-летнего сына Коула Грина, в котором он написал: "Прости, мам".

Она связалась со школой и попросила администрацию проверить его.

Она поделилась своей беседой с консультантом школы в интервью ABC News. "Консультант сказал: 'Хочу сообщить вам, что утром один из учителей Коула отправил мне электронное письмо, в котором упоминалось, что Коул обсуждал стрельбу в школе'", — сказала Маррисса Грин.

"Я сказала, что это срочная ситуация, и чтобы они немедленно нашли Коула для проверки его состояния", — позже написала Маррисса Грин в сообщении своей сестре. "Я не понимаю, почему они так долго тянули".

Дедушка подозреваемого, Чарльз Патрик, сообщил CNN, что он и Маррисса отправились из его дома в Фитцджеральде, Джорджия, в Виндер после получения новостей.

Маррисса Грин сказала ABC News, что с тех пор не говорила со своим сыном.

"Я бы ему сказала, что люблю его — что я и Иисус всегда будем любить его. И я бы сказала ему: 'Это не твою вина'. Это не его вина", — сказала она.

Коул Грин теперь обвиняется в четырех случаях умышленного убийства в связи со стрельбой в его школе, в результате которой погибли два ученика и два взрослых.

Его отец, Коллин Грин, 54 года, обвиняется в четырех случаях непредумышленного убийства, двух случаях убийства второй степени и восьми случаях жестокого обращения с детьми, сообщило бюро расследований Джорджии в четверг. Оба отказались от дачи показаний.

Трагически потрясенное сообщество отправляет своих детей в школы, начиная со вторника — за исключением школы Апалачи, — а вопрос остается открытым: могло ли быть сделано больше, чтобы предотвратить инцидент?

"Мы знаем, что впереди нас ждут трудные дни, и у нас есть некоторые сотрудники и некоторые ученики, которые не готовы вернуться в школу. Мы также верим, что это наша обязанность как системы образования предоставить безопасное пространство для тех, кто готов", — сказал суперинтендант школьного округа Барроу, доктор Даллас ЛеДюфф, в видеообращении в воскресенье вечером.

Все другие школы округа открылись во вторник с дополнительными мерами безопасности и ресурсами для психического здоровья, согласно округу.

Предупреждающие знаки до инцидента

Звонок Маррисссы Грина в школу Апалачи не был единственным предупреждением в то утро среды. Неизвестный позвонил в школу и предупредил о стрельбе в пяти школах в тот день, с Апалачи в первую очередь, согласно полиции.

Грин вышел из своего второго класса алгебры за несколько минут до начала инцидента, согласно его однокласснице Лире Саярат, которая сидела рядом с ним.

Сразу после этого другого ученика — с именем, похожим на Грина — вывели из класса вместе с рюкзаком, сказала Саярат.

Когда он вернулся в класс, он сказал Саярат, что администраторы "искали парня, который сидит рядом с тобой, а не меня".

Школа Апалачи отказалась комментировать, было ли другой ученик ошибочно выведен из класса вместо Грина.

"Школа их подвела, что они могли бы предотвратить эти смерти и не сделали", — сказала мать Лиры, Ребекка Саярат, Ассошиэйтед Пресс. "Я действительно так чувствую".

Шериф округа Барроу, Джуд Смит, сообщил CNN, что не было никаких предупреждений о возможной угрозе ранее.

Спикер офиса шерифа в понедельник переадресовал вопросы в офис окружного прокурора Барроу. CNN связывалась с офисом окружного прокурора для дополнительных комментариев.

ФБР также сообщило, что получило сигнал о том, что Грин угрожал школам в мае 2023 года, но деputéты округа Джексон, где Грин жил в то время с отцом Коллином Грин, сказали, что не смогли подтвердить этот сигнал.

Когда инспектор на тот момент спросили, был ли у Коллина Грина AR-15, они ответили: "Только охотничьи ружья".

Коллин Грин сказал следователям, что приобрел AR-стилевое ружье, использованное в школьной стрельбе, в качестве подарка на праздники для своего сына в декабре 2023 года, как ранее сообщили CNN двое сотрудников правоохранительных органов.

Маррисса Грин выразила свои опасения ABC News, сказав: "Я сказала, что это срочная ситуация, и чтобы они немедленно нашли Коула для проверки его состояния". После инцидента она написала своей сестре в сообщении: "Я не понимаю, почему они так долго тянули".

Читайте также: