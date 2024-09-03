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ПолитикаНовостиТорстен свободен

Участники обсуждения иммиграционных вопросов ищут решения

В своей Immutableolimческой политике ХДС и ХСС выступают за более строгий подход, чем предлагают «arzystochnayaakespearey». Существует ли возможность сойтись между двумя сторонами?

 and  Viktoria Klein
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- Участники обсуждения иммиграционных вопросов ищут решения

Некоторые участники дискуссии по иммиграции выразили желание сотрудничать. "Я надеюсь на ясность: первоначальное понимание темы и план действий. Это то, чего мы хотим достичь сегодня", - сказал министр-президент Нижней Саксонии Штефан Вайль (СДПГ), прибывая в немецкое министерство внутренних дел в Берлине. Вайль признал, что достичь консенсуса по всем вопросам в один день может быть нереалистично из-за множества проблем и расхождений во мнениях.

Фри смотрит в будущее с оптимизмом

Первый парламентский бизнес-менеджер фракции Союза Торстен Фри (ХДС) заявил: "Мы хотели бы сотрудничать с правительством, чтобы выяснить, есть ли возможность добиться положительных результатов для страны. Эти переговоры - возможность сделать это. Мы начинаем эти дискуссии с надеждой, что в итоге что-то позитивное произойдет".

Члены ХДС и ХСС ожидают, что коалиция "светофор" (СДПГ - Зеленые - СВП) внесет более широкие меры, чем те, которые были предложены в "пакете безопасности". Правительство представило этот пакет после предполагаемого исламистски мотивированного ножевого нападения в Золингене. Пакет включает в себя три области: более строгий подход к депортации отказавшимся в убежище, меры по более эффективной борьбе с исламским терроризмом и ужесточение контроля над огнестрельным оружием.

"Последние недели и месяцы показали, что система убежища и миграции все больше и больше выходит из строя", - отметил Фри. "По нашему мнению, необходимы фундаментальные изменения в политике убежища и миграции в Германии. Упрощение депортаций недостаточно; число мигрантов, въезжающих в Германию, должно быть Reduced".

Линдгольц призывает к значительным сдвигам

Заместитель председателя фракции Союза Андреа Линдгольц (ХСС) призвала к большей готовности к изменениям. "Числа не существенно не уменьшились, и наши общины достигли своих пределов". Одновременно она призвала к серьезным усилиям. "Не должно создаваться впечатление, что это было сделано только из-за выборов", - сказала она, имея в виду выборы в Тюрингии и Саксонии, на которых партии "светофор" показали плохие результаты, в то время как критически настроенная к миграции АФД показала исключительно хорошие результаты.

Гессенский министр внутренних дел Роман Посек (ХДС) потребовал: "Мы должны сделать все возможное, чтобы к нам приходило меньше людей, потому что в нынешнем виде это создает огромную нагрузку на наше государство и общество. В нынешнем виде это также представляет собой угрозу безопасности для нашей страны, и мы больше не должны это терпеть". Также должна состояться дискуссия о пересмотре ситуации в Сирии и Афганистане, так как есть много людей, подлежащих депортации из обеих стран.

Встреча коалиции "светофор", Союза и представителей земель по политике миграции началась днем в немецком министерстве внутренних дел в Берлине. Переговоры были запланированы на два часа, до примерно 5 часов вечера.

Торстен Фри, не имея конкретных обязательств, выразил энтузиазм в отношении возможностей положительных результатов от сотрудничества фракции Союза и правительства. Несмотря на первоначальное развертывание "пакета безопасности" после нападения в Золингене, Фри призвал к более фундаментальным изменениям в политике убежища и миграции в Германии, призывая к снижению числа въезжающих мигрантов и упрощению депортаций.

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