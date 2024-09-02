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ПолитикаНовостиСоединенные Штаты Америки

Участие кандидата в вице-президенты США в дорожном происшествии.

В настоящий момент Тим Уолз непрерывно следует по предвыборному пути. В его компании, на протяжение всего пути, находятся: журналисты и члены команды. При колебании в Висконсине среди его окружения происходит инцидент.

 and  Mark Rodriguez
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- Участие кандидата в вице-президенты США в дорожном происшествии.

По дороге на политическое мероприятие в поддержку демократического кандидата в вице-президенты США Тима Уолза произошел несчастный случай в его кортеже. Новостные корреспонденты сообщили, что несколько автомобилей в процессии столкнулись по пути на собрание в Милуоки, штат Висконсин. В аварии были замешаны автомобили, перевозящие журналистов и сотрудников кампании, но автомобиль Уолза остался нетронутым. Некоторые журналисты и помощник из команды кампании получили легкие травмы в результате аварии. Сам Уолз остался невредим.

Несмотря на происшествие, Уолз продолжил выступать перед своей базой поддержки в Милуоки по расписанию. "Я рад объявить, что все в порядке, за исключением нескольких царапин", - сказал 60-летний Уолз толпе. Он выразил благодарность сотрудникам безопасности и службам экстренной помощи за их оперативную помощь. Демократический кандидат в президенты Камала Харрис и действующий президент США Джо Байден связались с Уолзом после происшествия, чтобы узнать о его самочувствии. Причина аварии оставалась неясной изначально.

Несмотря на то, что авария произошла в его кортеже, в результате чего автомобили, перевозящие журналистов и сотрудников кампании, столкнулись, и несколько человек получили легкие травмы, демократический кандидат в вице-президенты США Тим Уолз все же смог прибыть в Милуоки по расписанию. Выразив благодарность за оперативную реакцию сотрудников безопасности и служб экстренной помощи, Уолз заверил всех, что он невредим и что все в порядке, за исключением нескольких царапин.

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