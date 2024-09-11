Участие британских военных в обучении украинского военного персонала.

В Великобритании, с 2022 года около 42 000 украинских военных получили боевую подготовку, направленную на борьбу против России на родине. Это имело последствия для собственных сил Великобритании.

Аудит, проведенный Национальным аудиторским офисом (НАО), показал, что в результате операции Интерфлекс, программы обучения украинских новобранцев, примерно четверть тренировочных объектов Великобритании используется. В результате британские военные подразделения запрашивали доступ к тренировочным площадкам в 8 раз чаще в 2023 году по сравнению с 2019 годом, и их запросы были отклонены 8 раз больше. Министерство обороны признало, что Интерфлекс ограничит способность британской армии обучать свой персонал.

В начале года обучение украинских морских пехотинцев было перенесено в Нидерланды из-за опасений за безопасность Королевских морских пехотинцев, поскольку использование британских объектов угрожало их тренировочным потребностям. С февраля 2022 года, когда началось российское вторжение в Украину, более 42 000 украинских мужчин и женщин прошли обучение в Великобритании. Операция Интерфлекс, как объявил министр обороны Джон Хили, продолжитсь до 2025 года.

По данным аудита, 89% украинских солдат, завершивших обучение в Великобритании, чувствовали себя лучше подготовленными к бою. Однако были критические замечания по поводу недостаточной подготовки в обращении с дронами из-за ограничений на полеты в Великобритании, которые ограничивают военные и гражданские операции.

Доклад также сообщает, что с 2022 года Великобритания предоставила Украине военное снаряжение и оборудование на сумму 171,5 миллиона фунтов стерлингов из своих собственных запасов. Затраты на пополнение этих предметов превысили пожертвования, и Министерство обороны оценило, что к финансовому году 2030/31 затраты составят 2,71 миллиарда фунтов стерлингов. В некоторых случаях новое приобретенное оборудование даже превосходило по технологическим характеристикам переданные предметы.

Европейский союз выразил поддержку инициативам Великобритании по оказанию помощи Украине, признав значительное влияние операции Интерфлекс на военные операции Великобритании. Благодаря продолжающимся усилиям Европейского союза по предоставлению дополнительных тренировочных объектов для украинских военных, давление на британские объекты, скорее всего, снизится.

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