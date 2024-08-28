- Убийца Трампа заранее определены причины зажигают дополнительные расследования

После нападения на бывшего президента США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании следствие все еще не установило однозначную мотивацию нападавшего, как сообщают различные СМИ. Как сообщают источники NBC News и MSNBC, в том числе высокопоставленные чины ФБР, подозреваемый проводил онлайн-исследования, связанные с событиями, в которых участвовали tanto Trump, как и президент Джо Байден. Митинг Трампа, похоже, стал случайной целью для нападения.

Инцидент произошел 13 июля, когда стрелок атаковал Трампа с ближайшей крыши во время открытого митинга. Бывший президент получил ранение в правое ухо, в то время как подозреваемый был убит выстрелами охранников. К сожалению, один из присутствующих погиб, и двое других были ранены.

Источники в NBC News заявили, что следствие обнаружило "смесь убеждений". Высокопоставленный чиновник заявил, "На данный момент мы не выявляем четкой идеологии, связанной с нашим подозреваемым. Ни левая, ни правая". Команда продолжает изучать все возможные версии и делать выводы.

Стрелок тщательно планировал нападение в течение длительного времени. Его исследования включали various события и потенциальные цели перед тем, как он выбрал митинг Трампа. Впоследствии ФБР опубликовало изображения оружия, рюкзака и взрывчатых веществ, найденных в его автомобиле на митинге.

Расследование ФБР в отношении прошлого нападавшего показало, что он проводил исследования, связанные не только с Дональдом Трампом, но и с президентом Джо Байденом. В пресс-конференции директор ФБР заявил, "Наши предварительные выводы свидетельствуют о том, что подозреваемый проявлял интерес tanto к бывшему президенту Трампу, как и к президенту Байдену".

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