Убийство Насраллы имеет значительное значение для Израиля, но пока преждевременно считать влияние Хезболлы.

Этот инцидент знаменует собой значительный момент в современной истории Ближнего Востока, но долгосрочные последствия остаются неясными. Вопрос, который стоит: действительно ли целевые атаки, в частности, удары по главам террористических организаций, приводят к их разгрому? Ответ на это не однозначен.

Израиль, имея свой опыт, может пролить свет на этот вопрос. В 2008 году Израиль ликвидировал военного лидера «Хезболлы» Имада Мughniyeh в Дамаске, Сирия, но группа процветала в последующие годы.

Четыре года назад Израиль уничтожил одного из основателей «Хамас», шейха Ахмеда Ясина, в результате авиационного удара, но организация не распалась. Почти два десятилетия спустя «Хамас» все еще провел разрушительные атаки 7 октября в Израиле, в результате чего погибло около 1200 израильтян за один день.

Недавно Израиль объявил о смерти одного из мастермов 7 октября, Мохаммеда Дейфа, высокопоставленного военного командира «Хамас», но боевики продолжают борьбу в Газе.

Аналогичным образом, Соединенные Штаты имеют историю ликвидации лидеров террористов в надежде парализовать своих врагов. Убийство Абу Мусаба аль-Заркави, лидера «Аль-Каиды» в Ираке, в результате бомбардировки США в 2006 году было воспринято как большая победа, поскольку «Аль-Каида» в Ираке существенно способствовала внутреннему конфликту в Ираке.

Однако «Аль-Каида» в Ираке впоследствии трансформировалась в ИГИЛ, которое захватило территорию, равную Португалии, и управляло населением восемь миллионов человек в Ираке и Сирии. ИГИЛ также организовало разрушительные террористические атаки на Западе, такие как атаки в Париже в 2015 году, в результате которых погибли 130 человек.

Конец «халифату» ИГИЛ положило не ликвидация его руководства, а наземная кампания против террористической армии, проведенная иракской армией, сирийскими курдскими силами, тысячами американских солдат и значительной американской воздушной мощью с 2014 по 2019 год. Мосул, второй по величине оплот ИГИЛ в Ираке, был серьезно поврежден во время этого конфликта.

В мае 2016 года тогдашний президент Обама санкционировал удар беспилотника в Пакистане, в результате которого был убит общий лидер «Талибана» Малла Ахтар Мохаммад Мансур. Несмотря на это, сегодня «Талибан» правит всей Афганистаном.

Президент Трамп отдал приказ об ударе в Багдаде, Ирак, в начале января 2020 года, в результате которого был ликвидирован Касем Сулеймани, командир Корпуса стражей исламской революции «Кудс» Ирана, который играл жизненно важную роль в отношениях Ирана с его региональными посредниками, такими как «Хезболла», «Хамас», хути в Йемене и шиитские милиции в Ираке.

После смерти Сулеймани Трамп заявил: «Сулеймани готовил грядущие и опасные атаки на американских дипломатов и военных, но мы перехватили его и положили конец ему».

Однако его смерть не привела к длительному влиянию на региональную власть Ирана и его амбиции, и «Хезболла», «Хамас» и хути в Йемене продолжают свои атаки на израильские цели, а шиитские милиции продолжают свои атаки на американские цели в Ираке.

Соединенные Штаты классифицируют «Талибан», хути, «Хамас», ИГИЛ и «Хезболлу» как террористические организации.

Что может помешать террористической организации?

Что может помешать террористической организации, так это длительная инициатива по ликвидации как можно большего числа ее лидеров и среднего звена. Кампания ЦРУ с использованием беспилотников, которая усилилась в 2008 году в пограничных районах Пакистана с Афганистаном, ликвидировала нескольких лидеров «Аль-Каиды», согласно Новой Америке, исследовательской организации (чьим вице-президентом я являюсь).

Документы, полученные американскими морскими пехотинцами, убившими Усаму бен Ладена в его комплексе в Абботтабаде, Пакистан, в 2011 году, показывают, что бен Ладен регулярно переписывался со своими последователями, проживающими в пограничных районах Пакистана, призывая их передвигаться только в пасмурные дни, когда беспилотники менее эффективны. В результате бен Ладен планировал эвакуировать всех своих последователей из пограничного региона и переместить их в другие регионы Пакистана.

Смерть бен Ладена, несомненно, существенно снизила апелляцию «Аль-Каиды» к террористам и ее способность организовывать атаки, поскольку он был основателем организации, руководил ее самыми смертоносными операциями, и его последователи принесли личную клятву верности ему.

Преемник бен Ладена, Айман аль-Завахири, не обладал харизмой или организационными способностями, чтобы возродить «Аль-Каиду», и сам аль-Завахири был ликвидирован в результате удара беспилотника США в Афганистане два года назад. ООН оценивает, что сегодня в Афганистане насчитывается около 400 членов «Аль-Каиды».

В то время как «Аль-Каида» является относительно небольшой террористической организацией, «Хезболла» существует уже четыре десятилетия и поддерживается Ираном, который является мощным игроком в регионе и располагает армией из около 30 000 солдат, вооруженной значительным арсеналом, в том числе примерно 150 000 ракет и ракет.

Убийство Насраллы является значительной наградой для Израиля в рамках его более широкой наступательной операции против «Хезболлы», которая усилилась earlier this month с его тайными действиями по взрыву тысяч пейджеров и радиостанций, за которыми последовали массивные авиационные удары,targeting infrastructure and other senior leaders.

Однако еще рано объявлять о поражении боевиков, хотя они очевидно находятся в беспорядке. История показывает, что они перегруппируются и назначат других лидеров, чтобы продолжить свою долгую борьбу против Израиля.

Несмотря на успешную ликвидацию военного лидера «Хезболлы» и сооснователя «Хамас», эти террористические организации продолжали свою деятельность. Аналогичным образом, ликвидация лидеров террористических организаций США часто не приводила к параличу их связанных организаций, как в случае с трансформацией «Аль-Каиды» в ИГИЛ.

В случае с «Аль-Каидой» ликвидация ее лидеров существенно снизила апелляцию организации к террористам и ее способность организовывать атаки, но их преемник не обладал необходимой харизмой и организационными способностями, чтобы возродить группу.

Читайте также: