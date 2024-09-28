Убийство лидера "Хезболлы" вызывает еще одну тонкую задачу для Байдена.

После хирургической операции Biden оперативно информировал общественность, что не получал никакого предварительного уведомления и не был вовлечен в это. Это заявление прозвучало вскоре после того, как Израиль и Хезболла подтвердили смерть Насраллы, которая произошла через 24 часа. В ответ Biden сделал осторожно составленное заявление, описывая инцидент как "меры справедливости", одновременно подчеркивая желание способствовать спокойствию.

Эта ситуация представляет собой серьезное испытание для Biden, учитывая ее timing, всего за шесть недель до президентских выборов в США. Уже находясь в разногласиях с премьер-министром Израиля Нетаньяху из-за затянувшегося конфликта в Газе, Biden теперь пытается справиться с двумя спорными сценариями в момент, когда его влияние на принятие решений Нетаньяху, похоже, достигло рекордно низкого уровня.

Перед пятницей Нетаньяху отклонил предложение о перемирии, спонсируемое США и Францией, которое предусматривало 21-дневный мораторий на боевые действия на границе Израиль-Лебанон. Это решение вызвало негодование среди американских официальных лиц, которые были убеждены, что Нетаньяху поддерживает это предложение.

После начала своей крупной операции в Бейруте Израиль сообщил о своих намерениях США только после того, как она уже началась, вызвав разочарование среди некоторых американских чиновников, которые восприняли это как еще один случай пренебрежения Нетаньяху публичными и частными призывами Бідена к сдержанности.

Говоря с журналистами в Делавэре в пятницу, Biden снова заявил, что не знал об операции.

"Мы все еще собираем информацию", - заявил президент. Он выразил свои опасения, которые росли и падали в течение последнего года, но достигли пика из-за риска начала более крупного конфликта: "Я всегда бдителен в этом отношении", - признался он.

Несмотря на свои опасения, было очевидно, что Израиль целенаправленно атаковал человека, которого Белый дом рассматривал как кандидата для ликвидации.

"Отличная работа", - похвалил один высокопоставленный чиновник администрации CNN, услышав новость о смерти Насраллы, подтвержденную как Израильской армией, так и Хезболлой.

"Никто здесь не оплакивает Насраллу", - добавил другой высокопоставленный чиновник администрации, назвав лидера Хезболлы "террористом" и "убийцей".

"Хасан Насралла был террористом с американской кровью на руках", - заявила вице-президент Камала Харрис в заявлении, опубликованном в субботу.

По состоянию на субботу утро было еще рано предсказывать последствия смерти Насраллы в регионе и вероятность серьезного обострения конфликта, сказал один из чиновников.

В настоящее время позиция США заключается в подготовке к широкому спектру возможных ответных мер, если они последуют, но источник таких ответных мер остается неясным: Хезболла, Иран или оба, они размышляют.

Основная озабоченность администрации Бідена связана с последствиями смерти Насраллы в ближайшие дни и недели, учитывая уже повышенный риск эскалации и растущую вероятность более широкого конфликта.

Если бы события последнего времени произошли шесть месяцев назад, риск начала второй крупной войны мог бы быть еще больше, считает первый высокопоставленный чиновник администрации. Однако Хезболла, как сообщается, понесла значительные потери, и ее спонсор, Иран, также, как сообщается, ослаб, заявил чиновник.

В прошлом месяце Израиль атаковал склады оружия Хезболлы и существенно подорвал ее коммуникационную инфраструктуру, в том числе удары по пейджерам и рациям.

Ранее высокопоставленный американский чиновник сказал CNN, что Иран может вмешаться в конфликт, если его лидеры решат, что они рискуют потерять Хезболлу, свою самую мощную прокси-группу.

По состоянию на субботу США не обнаружили признаков серьезной, устойчивой ответной реакции Ирана, сообщили чиновники, но признали, что еще рано.

"В конечном счете наша цель - урегулировать текущие конфликты tanto в Газе, как и в Ливане дипломатическими средствами", - написал Біден в своем заявлении, опубликованном в субботу. "В Газе мы работали над сделкой, поддерживаемой Советом Безопасности ООН, для прекращения огня и освобождения заложников. В Ливане мы вели переговоры о сделке, которая облегчила бы безопасное возвращение людей в свои дома в Израиле и южном Ливане".

"Пришло время, чтобы эти соглашения состоялись, чтобы опасности, угрожающие Израилю, были ослаблены, и чтобы регион Ближнего Востока обрел большую стабильность", - заключил он.

Біден провел видеоконференцию с Харрис и своей командой национальной безопасности в субботу, чтобы обсудить события на Ближнем Востоке, сообщило Белый дом.

"Президент Біден провел видеоконференцию с вице-президентом Харрис и своей командой национальной безопасности, чтобы получить обновление по ситуации на Ближнем Востоке, оценить статус военного присутствия США в регионе и отдать распоряжения о продолжении дипломатических усилий по координации с союзниками и партнерами для снижения напряженности в текущих конфликтах", - объявило Белый дом.

В преддверии признаков опасений по поводу быстрого ухудшения ситуации Госдепартамент в субботу отдал распоряжения некоторым сотрудникам и членам их семей покинуть Ливан, поскольку конфликт угрожает перерасти в полномасштабную войну.

Отъезд сотрудников, не являющихся экстренными, не означает эвакуацию всего посольства, но подчеркивает высокую напряженность в стране и ее столице, Бейруте.

Распоряжения были отданы всего через несколько дней после того, как американские официальные лица выразили оптимизм в отношении "прорывного" предложения, которое, как они надеялись, прекратит насилие на границе Израиль-Лебанон.

Оптимизм американских официальных лиц частично основывался на их переговорах с Роном Дермером, близким советником Нетаньяху, когда они разрабатывали и редактировали текст заявления. Переговоры о перемирии начались с разговора между Дермером и советником по национальной безопасности Бідена Джейком Салливаном в понедельник.

Американские официальные лица считали, что Нетаньяху поддержит прекращение боевых действий, и они были готовы сотрудничать с французскими официальными лицами для завершения заявления, призывающего к 21-дневному перемирию.

Высокопоставленные чиновники администрации Бідена были возмущены в четверг, когда Нетаньяху отверг предложение, потребовав, чтобы израильтяне опубликовали публичное заявление, чтобы смягчить дипломатическое неудобство.

Высокопоставленные американские чиновники, одержимые своей страной, считали, что Нетаньяху реагирует на внутреннее давление экстремистских элементов в его администрации. С другой стороны, израильские власти приписали этот инцидент "недопониманию".

Несмотря на это, к концу недели любые слухи о скором перемирии развеялись, когда израильские самолеты атаковали главный штаб "Хезболлы" в Бейруте бомбардировками.

Журналистка Сэманта Уолденберг из CNN написала часть этого отчета.

Это событие на Ближнем Востоке, произошедшее за шесть недель до президентских выборов в США, стало серьезной политической проблемой для Байдена, учитывая напряженные отношения с Нетаньяху и решение Израиля провести операцию без предварительного уведомления. Сейчас администрация сосредоточена на управлении потенциальными ответными мерами и предотвращении более крупного конфликта.

Смерть Хассана Насраллы за несколько дней до выборов в США добавила политический слой к этой сложной ситуации, и влияние Байдена на принятие решений Нетаньяху кажется низким.

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