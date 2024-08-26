Uber столкнулся с крупным штрафом в 290 миллионов евро из-за несанкционированного раскрытия информации о водителе.

Американская служба такси Uber получила штраф в размере €290 миллионов от голландских чиновников за перемещение персональных данных европейских таксистов в США и отсутствие надлежащей защиты.

По словам Голландского управления по защите данных (DPA), Uber передавал чувствительную информацию европейских таксистов в Соединенные Штаты и не обеспечивал достаточной безопасности, что является серьезным нарушением Регламента о защите персональных данных (GDPR). Uber прекратил эту практику позднее. Компания планирует оспорить решение, утверждая, что "процедура перемещения данных Uber соответствовала GDPR в течение трехлетнего периода неопределенности между ЕС и США".

Расследование началось из-за жалобы от французских водителей. Французское управление по защите данных объявило, что сотрудничало со своим голландским коллегой, где Uber имеет свою европейскую штаб-квартиру.

Голландское управление по защите данных, также известное как Комиссия, наложило штраф в размере €290 миллионов на Uber за нарушение GDPR путем передачи данных европейских таксистов в США без достаточной защиты. Комиссия и Французское управление по защите данных сотрудничали для расследования практик обработки данных Uber из-за жалобы французских водителей.

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