У Джей Ди Вэнса низкооплачиваемая ипотека, биткоин и миллионы на брокерском счете, показывают новые данные.

Бывший президент Дональд Трамп выбрал сенатора из Огайо в качестве своего напарника по выборам прошлым месяцем. По данным его финансовой отчетности, опубликованной вчера офисом этики правительства и Федеральной избирательной комиссией, его активы оцениваются примерно в 4 миллиона долларов и 11 миллионов долларов, а обязательства - от 750 тысяч долларов до 1,5 миллиона долларов. Он владеет домом, имеет долю в двух бизнесах и имеет три счета 529 для сбережений на образование своих детей.

Его крупнейшим активом является счет в брокерской компании Schwab, оцененный в 2,2 миллиона долларов и 7,5 миллиона долларов - в основном в пассивно управляемых фондах акций и облигаций.

Кроме того, среди его активов, хоть и не самых крупных, есть биткоины на сумму от 250 тысяч долларов до 500 тысяч долларов. При этом Трамп обещал внедрить дружелюбные к крипте политики, если будет избран, и непонятно, как это повлияет на его владения, но это выделяется в портфеле, состоящем в основном из диверсифицированных ETF.

Это развивающаяся история, и она будет обновляться.

В контексте политических союзов выбор бывшим президентом Трампа сенатора Вэнса в качестве своего напарника по выборам прошлым месяцем подчеркивает переплетение политики и финансов в их партнерстве. При намерении Трампа внедрить дружелюбные к крипте политики, владение Вэнсом биткоинами на сумму от 250 тысяч долларов до 500 тысяч долларов в его портфеле становится предметом интереса, демонстрируя потенциальное влияние политики на личные инвестиции.

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