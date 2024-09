У человека, обвиняемого в убийстве братьев и сестер Годро, концентрация алкоголя в крови немного превышает допустимый порог.

США, 43-летний Сян Хиггинс предстанет перед судом по двум пунктам обвинения во вождении, повлекшем за собой смерть двух лиц второй степени, в связи со смертью Джони Гаудреау, 31 года, и его брата Мэтью, 29 лет, 29 августа, всего за несколько часов до того, как они должны были выступить в качестве шаферов на свадьбе их сестры.

На виртуальном слушании по вопросу залога в пятницу прокуроры выступали за содержание Хиггинса под стражей, ссылаясь на его якобы историю дорожной ярости и опасного вождения.

Сообщается, что жена Хиггинса упрекнула его во время телефонного звонка из тюрьмы после его ареста, якобы сказав: "Ты вел себя как сумасшедший, как я всегда тебе говорю, а ты меня не слушаешь, вместо этого ты просто кричишь на меня".

Прокуроры также раскрыли новые подробности инцидента, в том числе то, что Хиггинс якобы ехал на своем Jeep Grand Cherokee с открытым контейнером той ночью.

По словам Флинна, Хиггинс закончил работу около 3 часов дня, пил и имел конфликтную беседу со своей матерью перед инцидентом. Затем он провел двухчасовой телефонный разговор с другом, находясь за рулем с открытым контейнером.

Хиггинс агрессивно ехал за седаном, который двигался со скоростью немного выше 50 миль в час, согласно показаниям двух свидетелей. Седан следовал за внедорожником, а Гаудреау были на велосипедах.

Водитель седана почувствовала, как Хиггинс подъезжает к ней на высокой скорости, отступает, а затем снова подъезжает на высокой скорости, сказал Флинн. Хиггинс пытался обогнать седан, когда внедорожник переместился в следующий ряд, но водитель седана почувствовала себя перегруженной.

Адвокат Хиггинса Маттео Портелла описал его как "заботливого человека и любящего отца двоих дочерей" и argued, что недавняя операция на колене могла повлиять на результаты теста на трезвость.

Судья Майкл Сильвано приказал содержать Хиггинса под стражей до суда, ссылаясь на его вождение и "нетерпение", которое привело к смертельному инциденту.

"Есть изобилие доказательств того, что подсудимый не только управлял своим автомобилем в состоянии опьянения, но и делал это агрессивным, чрезмерно агрессивным образом", - сказал Сильвано во время слушания.

Он также отметил, что дело штата кажется сильным, ссылаясь на показания свидетелей и признания подсудимого.

Хиггинс признался, что выпил пять-шесть пива перед аварией, согласно документу о наличии оснований для задержания, поданному в Верховный суд округа Сэлем.

Сильвано также постановил, что Хиггинс имеет более высокий риск не явиться в суд из-за возможного тюремного срока в 20 лет, который он может получить.

Братьев Гаудреау помянули на эмоциональной совместной поминальной службе, прошедшей в понедельник в католической церкви Святой Марии Магдалины в Медиа, Пенсильвания.

Вдова Мэтью Гаудреау, Мадлен, со слезами на глазах сказала: "Я чувствую себя как в кошмаре, из которого не могу вырваться, вот уже неделю. Я чувствую себя онемевшей, злой, грустной, благодарной одновременно". Мадлен ждет ребенка от своей пары.

Во время своей прощальной речи вдова Джони Гаудреау, Мередит, раскрыла, что она беременна на девяти неделях третьим ребенком от пары.

"За менее чем три года брака мы создали семью из пяти человек. Это даже не кажется возможным, но я смотрю на это как на высшую благословенность", - сказала она.

Жена Хиггинса выразила свою озабоченность во время телефонного звонка, сказав: "Ты снова вовлек нас в эту ситуацию, как мы уже сталкивались с твоими проблемами с дорожной яростью в прошлом".

