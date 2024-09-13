Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиМы

У человека, обвиняемого в убийстве братьев и сестер Годро, концентрация алкоголя в крови немного превышает допустимый порог.

Лицо, находящееся под следствием за якобы причиненноеCollision involving NHL player Johnny Gaudreau и его брата на велосипеде в южном Нью-Джерси, якобы имело содержание алкоголя в крови 0,087 в момент столкновения. Этот уровень превышает установленный законом предел, как было заявлено властями...

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 3 минут
13 сентября 2024 года в зале суда в Вудберри, Нью-Джерси, подозреваемый в вождении в нетрезвом виде...
13 сентября 2024 года в зале суда в Вудберри, Нью-Джерси, подозреваемый в вождении в нетрезвом виде и виновный в дорожно-транспортном происшествии, повлекшем смерть Национальной хоккейной лиги игрока Джонатаны Гаудрорен и его брата Меттью, Сistán Мебри Хиггінс принял участие в слушании через видеосвязь из тюрьмы. Председательствовал судья Майкл Сильванио.

У человека, обвиняемого в убийстве братьев и сестер Годро, концентрация алкоголя в крови немного превышает допустимый порог.

США, 43-летний Сян Хиггинс предстанет перед судом по двум пунктам обвинения во вождении, повлекшем за собой смерть двух лиц второй степени, в связи со смертью Джони Гаудреау, 31 года, и его брата Мэтью, 29 лет, 29 августа, всего за несколько часов до того, как они должны были выступить в качестве шаферов на свадьбе их сестры.

На виртуальном слушании по вопросу залога в пятницу прокуроры выступали за содержание Хиггинса под стражей, ссылаясь на его якобы историю дорожной ярости и опасного вождения.

Сообщается, что жена Хиггинса упрекнула его во время телефонного звонка из тюрьмы после его ареста, якобы сказав: "Ты вел себя как сумасшедший, как я всегда тебе говорю, а ты меня не слушаешь, вместо этого ты просто кричишь на меня".

Прокуроры также раскрыли новые подробности инцидента, в том числе то, что Хиггинс якобы ехал на своем Jeep Grand Cherokee с открытым контейнером той ночью.

По словам Флинна, Хиггинс закончил работу около 3 часов дня, пил и имел конфликтную беседу со своей матерью перед инцидентом. Затем он провел двухчасовой телефонный разговор с другом, находясь за рулем с открытым контейнером.

Хиггинс агрессивно ехал за седаном, который двигался со скоростью немного выше 50 миль в час, согласно показаниям двух свидетелей. Седан следовал за внедорожником, а Гаудреау были на велосипедах.

Водитель седана почувствовала, как Хиггинс подъезжает к ней на высокой скорости, отступает, а затем снова подъезжает на высокой скорости, сказал Флинн. Хиггинс пытался обогнать седан, когда внедорожник переместился в следующий ряд, но водитель седана почувствовала себя перегруженной.

Адвокат Хиггинса Маттео Портелла описал его как "заботливого человека и любящего отца двоих дочерей" и argued, что недавняя операция на колене могла повлиять на результаты теста на трезвость.

Судья Майкл Сильвано приказал содержать Хиггинса под стражей до суда, ссылаясь на его вождение и "нетерпение", которое привело к смертельному инциденту.

"Есть изобилие доказательств того, что подсудимый не только управлял своим автомобилем в состоянии опьянения, но и делал это агрессивным, чрезмерно агрессивным образом", - сказал Сильвано во время слушания.

В центре внимания находится отдельная личность по имениSean Higgins.

Он также отметил, что дело штата кажется сильным, ссылаясь на показания свидетелей и признания подсудимого.

Хиггинс признался, что выпил пять-шесть пива перед аварией, согласно документу о наличии оснований для задержания, поданному в Верховный суд округа Сэлем.

Сильвано также постановил, что Хиггинс имеет более высокий риск не явиться в суд из-за возможного тюремного срока в 20 лет, который он может получить.

Братьев Гаудреау помянули на эмоциональной совместной поминальной службе, прошедшей в понедельник в католической церкви Святой Марии Магдалины в Медиа, Пенсильвания.

Вдова Мэтью Гаудреау, Мадлен, со слезами на глазах сказала: "Я чувствую себя как в кошмаре, из которого не могу вырваться, вот уже неделю. Я чувствую себя онемевшей, злой, грустной, благодарной одновременно". Мадлен ждет ребенка от своей пары.

Во время своей прощальной речи вдова Джони Гаудреау, Мередит, раскрыла, что она беременна на девяти неделях третьим ребенком от пары.

"За менее чем три года брака мы создали семью из пяти человек. Это даже не кажется возможным, но я смотрю на это как на высшую благословенность", - сказала она.

Жена Хиггинса выразила свою озабоченность во время телефонного звонка, сказав: "Ты снова вовлек нас в эту ситуацию, как мы уже сталкивались с твоими проблемами с дорожной яростью в прошлом". После инцидента судья отметил: " Given your history of aggressive driving and recent reckless behavior, it's crucial that you remain in custody until your trial".

Похоронная служба Джона Гаудреау и его брата Маттео 9 сентября 2024 года, прошедшая в католической церкви Святой Марии Магдалины в Медиа, Пенсильвания

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения
Политика

Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения

Рассматривая последствия прошлогоднего пожара на Мауи, унесшего 102 жизни, следователи обнародовали отчет в пятницу, указав, что они не нашли признаков того, что местные власти приняли необходимые меры предосторожности, несмотря на ранее полученные предупреждения о потенциально опасной...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В апреле 2020 года федеральные правоохранительные органы проводят тщательные проверки на границе...
Политика

Власти опасаются возможного напряжения при проведении пограничных проверок.

Власти опасаются возможного напряжения при проведении пограничных проверок. Начиная с следующего понедельника, границы Германии будут находиться под надзором Федеральной полиции, что вызвало недоумение среди некоторых сотрудников правоохранительных органов. Это шокирующее заявление встретило критику со стороны председателя профсоюза Роскопфа, который обеспокоен увеличением вероятности того, что полицейские покинут свои посты. По словам

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни.
Политика

Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни.

Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни. В пятницу Папа Франциск заканчивает своё самое длительное зарубежное путешествие на данный момент. На сессии вопросов и ответов он отказался поддерживать какого-либо кандидата на предстоящих выборах в США, заявив, что считает tanto Камалу Харрис, как и Дональда Трампа проблемными

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно

Последние

Малыш-гребенщик по имени Му Денг захватывает крупную онлайн-аудиторию и привлекает значительное...
Стоит посетить!

Минимальный бегемот по имени Му Дэн, живущий в Таиланде, недавно получил известность в Интернете.

Двухмесячный пигмей火曜hippo Moo Deng благодаря своему розовому оттенку кожи и очаровательному нраву завоевала популярность в онлайне и собирает большие аудитории в тайском зоопарке, где живет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Захватывающая сцена: древний монастырь Сумела на восточной Турции греется на высоте 1000 футов над...
Стоит посетить!

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы С момента своего основания в 4-м веке н.э. ранними христианами на черноморском побережье, святыня пережила трансформацию Римской империи в византийскую эпоху, подъем османов, борьбу Турции за независимость после Первой мировой войны, десятилетия вандализма и запустения и удивительное возрождение в наше время. Более захватывающее

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Вопрос вызывает: были ли победы Пепа Гвардиолы в чемпионате полностью легитимны? Возникает скепсис,...
Спорт

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити"

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити" "Манчестер Сити сталкивается с обвинениями в финансовых злоупотреблениях" - так можно неформально выразиться, поскольку Манчестер Сити готовится встретиться с обвинениями в многочисленных нарушениях финансовых правил. Грозят строгие санкции. Главный вопрос: Незаконно ли команда неоднократно добивалась побед? Пеп

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно