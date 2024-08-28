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Тысячи испанцев радуются празднику "Ла Томатина".

 and  Viktoria Klein
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Тысячи испанцев радуются празднику "Ла Томатина".

Приблизительно 22 000 человек приняли участие в безумном фестивале бросания помидоров в Испании. В течение часа эти весельчаки в Буньоле, расположенном в регионе Валенсия, развлекались, кидая друг в друга переспелые, мягкие помидоры. Примерно 120 тонн помидоров послужили «боеприпасами», и организаторы гарантировали их непригодность в пищу. По данным Книги рекордов Гиннесса, это событие стало крупнейшей в мире пищевой битвой.

77-й томатный фестиваль «Ла Томatina», ставший уже традиционным, собрал множество местных жителей из Буньола, около 9500 человек, а также множество туристов tanto из самой Испании, как и из других стран. Государственный испанский телеканал RTVE зафиксировал на видео радостных участников из Японии, России, Великобритании и США. Также в СМИ сообщалось о присутствии гостей из Австралии и Китая.

Несмотря на большое количество участников из разных стран, многих, возможно, привлекла уникальная репутация этого события. Независимо от национальности, все участвовали в хаотичных «других» празднествах, делая его по-настоящему глобальным событием.

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