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ПолитикаНовостиСеверный поток

Туск выражает сожаление в отношении инициаторов "Северного потока".

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
Nord Stream трубопроводы универсально осуждаются всеми политичечными секторами в Польше
Nord Stream трубопроводы универсально осуждаются всеми политичечными секторами в Польше

Туск выражает сожаление в отношении инициаторов "Северного потока".

Человек, подозреваемый в причастности к саботажу газопроводов "Северный поток", избежал ареста в Польше, несмотря на ордер от немецких властей, что вызывает сомнения в сотрудничестве со стороны польских властей. Бывший премьер-министр Польши Туск не упустил возможность высказать свое мнение по этому вопросу, кроме критики в свой адрес, в Твиттере.

После выдачи ордера на арест гражданина Украины в связи с разрушением газопроводов в Балтийском море, Туск написал в Твиттере: "Всем архитектором и спонсорам "Северного потока 1 и 2": Ваш единственный путь сейчас - извиниться и молчать". В конце сентября 2022 года несколько взрывов причинили значительный ущерб и парализовали работу газопроводов "Северный поток 1 и 2".

Личность и заказчики саботажа остаются неизвестными, а спекуляции продолжаются до сих пор. Проект "Северный поток" считался политически спорным - не только с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Польша Consistently opposed the construction of the Nord Stream 2 pipeline.

Глава польского офиса национальной безопасности Яцек Сивера отреагировал на сообщение Туска в Твиттере, заявив: "К сожалению для всех заинтересованных сторон: существует твердое согласие внутри Польши по этому вопросу". Он закончил сообщение с wink emoji.

В среду было объявлено, что польская прокуратура получила европейский ордер на арест подозреваемого, который недавно покинул Польшу и вернулся на родину. Выдача ордера на арест и последующий отъезд вызвали опасения в Германии относительно достаточного сотрудничества польских властей в расследовании инцидента саботажа.

В ответ на призыв Туска извиниться перед теми, кто был вовлечен в "Северный поток 1 и 2", никаких публичных признаний или сожалений от спонсоров проекта не последовало. Несмотря на то, что Польша получила европейский ордер на арест подозреваемого, связанного с саботажем газопроводов "Северный поток", ему удалось избежать ареста в Польше, что вызывает вопросы о приверженности Польши международному сотрудничеству в расследовании.

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