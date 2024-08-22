Туск предлагает Индию в качестве потенциального посредника в конфликте на Украине.

13:40 "На данный момент не похоже на 'ограниченную' операцию в Курске, как заявлял Шольц" Канцлер Германии Олаф Шольц воспринимает украинское продвижение на российскую территорию как операцию, ограниченную по времени и пространству. Однако, по словам корреспондента ntv Наджи Крийвальд, находящейся в Сумской области на востоке Украины, на данный момент нет доказательств, подтверждающих это утверждение. Вместо этого, Крийвальд отмечает, что ситуация кажется эскалацией.

13:20 "По данным, российская авиация уничтожена во время атак на Саваслейку" По данным, несколько российских самолетов были уничтожены во время украинских атак на авиационную базу Саваслейка. Об этом сообщает украинский государственный телеканал "Суспильне", ссылаясь на данные службы безопасности. Инцидент якобы произошел 16 августа, в результате чего был уничтожен один МиГ-31К и два Ил-76. Ранее, 13 августа, был поражен склад горюче-смазочных материалов, что нанесло ущерб еще одному МиГ-31К/И. Кроме того, сообщается, что еще около пяти самолетов, предположительно МиГ-31К/И, были повреждены.

13:06 "ФСБ расследует иностранных журналистов в Курской области" Федеральная служба безопасности России (ФСБ) возбудила уголовные дела против нескольких иностранных журналистов из-за сообщений о Курской области, где украинские войска контролируют несколько поселений. По данным ФСБ, уголовные дела возбуждены против репортера CNN и двух украинских журналистов за якобы незаконное пересечение государственной границы. Расследование якобы было инициировано после съемок в городе Суджа, находящемся под контролем Украины. ФСБ объявила, что вскоре будут выданы международные ордера на арест. Журналисты могут получить до пяти лет лишения свободы, если будут признаны виновными в России. Стоит отметить, что недавно американский журналист Эван Гершкович был освобожден из российской тюрьмы в рамках обмена заключенными после того, как был приговорен к 16 годам якобы за шпионаж.

12:34 "Зеленский в приграничной области: 'Фонд обмена' пополнен" Президент Украины Владимир Зеленский посетил приграничную область Сумскую на северо-востоке Украины, где украинские войска проникли на российскую территорию около двух недель назад. Он объявил о захвате еще одного местоположения в Курской области и пополнении "фонда обмена", то есть обмена российскими пленными на украинских заключенных. Зеленский подчеркнул, что частота и количество гражданских жертв в Сумской области уменьшились после наступления в Курске. Он делится видео, на котором он находится с главнокомандующим украинскими войсками Олегом Сирским, который обсуждает усиление войск на восточной части Украины, где Россия продвигается дальше.

12:06 "Подозрительная активность российских дронов над критически важной инфраструктурой Шлезвиг-Гольштейна" По данным газеты "Бильд", якобы российские дроны были замечены над крупнейшим индустриальным парком в Шлезвиг-Гольштейне. Дроны якобы продолжают летать на высокой скорости над выведенной из эксплуатации атомной электростанцией и терминалом сжиженного природного газа в Бунсбюттеле. Прокуратура во Фленсбурге расследует дело, подозревая шпионаж с целью саботажа. Полиция фиксирует многочисленные нарушения запрета на полеты над атомной электростанцией. Дроны, якобы, являются российскими агентами, которые могут запускаться с гражданских судов в Северном море. Для более подробной информации нажмите сюда.

11:40 "Посольство США в Киеве предупреждает об угрозе воздушных атак" Посольство США в Киеве предупреждает об увеличении риска воздушных атак перед Днем независимости Украины 24 августа. Посольство указывает, что Россия может провести атаки дронов и ракет в ближайшие дни и выходные. Украина празднует 33-ю годовщину независимости от Советского Союза в этот день. Россия осудила незаконное проникновение украинских войск в приграничную область Курска, угрожая адекватным ответом.

11:13 "Военная авиационная база в Волгограде горит" В городе Мараевка в юго-западной части российской области Волгоград произошел пожар на военной базе поддержки. Жители сообщают о взрывах. Власти обвиняют Украину в поджоге с помощью атаки дронов. Погибших нет.

10:41 "Россия строит убежища в Курской области в ответ на угрозы Украины" По данным местных властей, в российской приграничной области Курск возводятся бетонные убежища для населения. Губернатор Алексей Смирнов объясняет, что местные власти определили центральные места для установки модульных бетонных убежищ. Убежища строятся на автобусных остановках и других стратегических точках, в том числе в Курске, где находится российская атомная электростанция. Россия отрицает утверждения о планах Украины атаковать объект.

09:42 "Множественные регионы России под атаками дронов" Российская армия якобы отражает множественные воздушные атаки Украины на западе страны. По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, большинство дронов были уничтожены возле деревни Мараевка. В приграничной области Курск губернатор Алексей Смирнов сообщает, что были перехвачены две украинские ракеты и один drone. В южной области Ростов губернатор Василий Голубев сообщает, что атака с пятью дронами была отражена. Дроны якобы были уничтожены в российских регионах Воронеж и Брянск.

09:09 Американская делегация конгресса обсуждает использование дальнобойного оружия против российских целей с министром обороны УкраиныМинистр обороны Украины Рустем Умеров ведет переговоры с бипартийной делегацией из Палаты представителей США в Киеве. По данным министерства, республиканец Роб Уитман и демократ Дэвид Трон обсуждают ситуацию на передовой и политику Вашингтона в отношении использования дальнобойного оружия против российских целей. Умеров отметил: "Я подчеркнул, что нам необходимо получить немедленное одобрение от наших союзников для полного использования дальнобойного оружия против целей в России. Речь идет о защите наших мирных городов и сел."

08:36 Кампания по сбору средств на разминирование для УкраиныАмериканский актер Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера в "Звездных войнах", собирает средства на разминирование для Украины. В сотрудничестве с экспертом по Восточной Европе Тимоти Снайдером они планируют собрать $441 000 через свою кампанию "Безопасная местность". Эти роботы могут очищать от мин даже в сложных районах, позволяя операторам оставаться в безопасности на расстоянии. По словам Снайдера, "Одним из худших преступлений, совершенных Россией в Украине, является рассеивание миллионов мин". Он также заявил, что в незанятых районах поблизости от линии фронта людям приходится рисковать, чтобы помочь другим вернуться на свои фермы и в дома. Эти роботы позволят очистить мины и спасти жизни. Украина сильно заминирована, и ее разминирование может занять десятилетия.

08:01 Россия готовится к "новой реальности" из-за украинского удара по КурскуУкраинский удар по Курску ставит перед Москвой задачу по пропаганде. Ссылаясь на источник, близкий к Кремлю, независимый российский портал Meduza, базирующийся в Риге, сообщает: "Но даже проникновение на территорию России и захват контроля над деревнями - это новое и очень неприятное событие". Чтобы успокоить растущую тревогу среди россиян, Кремль пытается подготовить их к "новой реальности" и "новой норме". Сообщение такое: враг действительно проник на территорию России, он на грани поражения - но возвращение территории займет время, и россиянам придется ждать. В то же время жителей призывают "превратить негатив и шок в положительное направление" - а именно, оказать помощь поставками гуманитарной помощи в Курскую область. Большинство официальных лиц, опрошенных Meduza, считают, что бои в Курской области могут продолжаться несколько месяцев. Источник, близкий к правительству, уточняет, что это "довольно оптимистичный прогноз - если все пойдет хорошо".

07:30 Военное учреждение в Волгограде пострадало от огня после удара украинского дронаРоссийские власти подтвердили, что военное учреждение в южном регионе Волгограда загорелось после удара украинского дрона. Губернатор Андрея Бочарова объявил в Telegram, что дрон врезался в учреждение. Погибших нет. Бочаров не уточнил, какое военное учреждение пострадало. Однако он заявил, что во время атаки был целенаправленно атакован поселок Мариновка, где Россия содержит авиационную базу.

06:56 Бывший советник США по безопасности: Путин манипулировал ТрампомПо словам бывшего советника США по безопасности, генерала Герберта Рэймонда Макмастера, российский лидер Владимир Путин успешно манипулировал бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщается в книге Макмастера "Война с самими собой: мое пребывание в Белом доме при Трампе", как сообщает "Гардиан". "Путин, жестокий бывший чекист, играл на эго и комплексах Трампа лестью", - якобы сказал Макмастер. Путин называл Трампа "по-настоящему выдающейся личностью, талантливой сверх всяких сомнений". По словам Макмастера, Путин имел почти гипнотическое влияние на Трампа, который работал его советником по безопасности около года. Макмастер якобы предупреждал Трампа: "Мистер Президент, он лучший лжец в мире". Он предположил, что Путин был уверен, что может "играть" с Трампом и добиться ослабления санкций и дешевого вывода американских войск из Сирии и Афганистана.

06:20 Сообщается о пожаре на российской авиационной базе в Волгограде

Ночью в российском городе Калач-на-Дону в Волгоградской области слышались взрывы. Различные российские каналы Telegram сообщают, что это было Folge drone strike. Сообщается о пожаре на ближайшей авиационной базе. Волгоградская область находится примерно в 900 километрах юго-восточнее Москвы. Вероятной целью был авиационная база в селе Октябрьское, примерно в 20 километрах от Калача-на-Дону. Жители в районе сообщают о шести-десяти громких взрывах, сопровождаемых характерными звуками дронов, как сообщается в Telegram.

Лидер СДПГ Ларс Клингебль пообещал дополнительную поддержку Украине. В случае, если распределение запланированных миллиардов из конфискованных российских фондов в пользу Украины станет невозможным, Германия предоставит дополнительные средства, заявил Клингебль в подкасте с заместителем главного редактора "Бильд" Паулем Ронцимером. "Мы не должны допустить, чтобы дошло до того, что мы скажем: 'Нет больше денег для Украины'. В этом случае мы, конечно, должны искать источники средств в Германии", - предупредил Клингебль. "Мы несем ответственность перед Украиной. Мы должны найти решения, и мы их найдем".

04:27 Украина обсуждает цели ночных атак дронов

Военная разведка Украины ГУР рассказала об объектах ночных атак дронов в России. Они были направлены на аэропорт Остафьево в Москве, авиационную базу Миллерово в Ростовской области и центр радиосвязи, заявил глава ГУР Кирилл Буданов военному новостному сайту "Зона войны". Было задействовано около 50 дронов. Оценка нанесенного ущерба продолжается. Российские власти заявили, что сбили 45 дронов над территорией России на следующий день.

03:09 Меры безопасности для выборов в Курске

13:34 Фико чувствует "давление мнений" в внешней политикеСловацкий премьер-министр Роберт Фико сетует на то, что, по его мнению, существует "давление мнений" в западных демократиях. Он утверждает, что те, кто отходит от консенсуса по значительным вопросам внешней политики, "случайно подвергаются давлению и угрожаются изоляцией" со стороны западных демократий. В заявлении по случаю годовщины invasions 1968 года в Москву Фико сравнивает жестокое подавление "Пражской весны" войсками Варшавского договора с тем, что он считает существующим давлением мнений в сегодняшней Европе. Фико выступает против военной помощи ЕС для Украины и сталкивается с обвинениями в прорусской позиции в результате.

00:12 Украина сообщает о 46 российских атаках возле Покровска за один деньУкраина сообщает о 46 российских атаках вдоль линии фронта возле города Покровск на востоке Украины в течение дня. Из них 44 были отражены, сообщает Генеральный штаб. На 21:00 CET продолжаются боевые действия на двух других участках. Здесь 238 российских солдат были убиты или ранены в столкновениях. Данных о потерях Украины не приводится. Россия пока не комментировала.

23:09 Россия обвиняет Украину в incursione в БрянскРоссия заявляет, что отразила incursione "диверсантов" из Украины в российский пограничный регион Брянск, который граничит с Курском. Incursion "украинской разведывательно-диверсионной группы" была предотвращена силами российской службы ФСБ и военными подразделениями, согласно сообщению губернатора Брянска Александра Богомаза в Telegram. "Враг был обстрелян", - добавляется. Ситуация в настоящее время "под контролем".

22:15 Зеленский ждет быстрого выделения обещанных миллиардов в помощиУкраинский президент Владимир Зеленский надеется на быстрое выделение миллиардов в помощи, обещанных Западом, которые частично будут финансироваться за счет доходов от конфискованных российских государственных активов. Хотя были сделаны многочисленные политические заявления союзниками Украины, Зеленский в своем вечернем видеообращении говорит, что "нам нужен функциональный механизм". Украина призывает использовать доходы от российских активов для защиты от российской агрессии. "Соответствующие переговоры длятся слишком долго, и нам сейчас нужны решения", - подчеркивает Зеленский. Г7 на своем июньском саммите согласились предоставить новую финансовую помощь Киеву, в том числе щедрый кредит в $50 миллиардов, обеспеченный процентами от конфискованных российских активов.

21:52 Путин отдает дань стратегическим связям с КитаемРоссийский президент Владимир Путин подчеркивает укрепление связей с Китаем. "Наши торговые отношения процветают (...). Оба правительства придают приоритет торговым и экономическим связям, что дает положительные результаты", - сказал Путин на встрече с китайским премьером Ли Цянь в Кремле. Китай и Россия имеют "много крупномасштабных совместных планов и проектов в экономической и гуманитарной сферах", - продолжает Путин. Ли хвалит китайско-российские отношения, отмечая, что они находятся на "непреcedentedно высоком уровне". Стратегическое партнерство между Россией и Китаем углубилось после российского вторжения на Украину. Для России Китай является важным торговым партнером в условиях западных санкций.

21:20 Просьба о залоге для Бычкова отклоненаБывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Бычкова продолжат содержать под стражей после того, как его просьба о домашнем аресте под строгими условиями и апелляция на его заключение были отклонены. Московский суд также принял решение о содержании под стражей двух предполагаемых сообщников Бычкова. Их компания получила девять контрактов от Бычкова с 2022 по 2024 год, что привело к ущербу примерно в 50 миллионов рублей (500 000 евро), согласно данным посредников, сообщает государственное информационное агентство ТАСС.

21:00 Украина усиливает присутствие в ПокровскеСогласно заявлению президента Украины Владимира Зеленского, Украина укрепляет свои военные силы в спорном регионе Покровск, расположенном на востоке страны. Зеленский упомянул в телеобращении, что они осведомлены о тактиках российских войск в этом районе. Кроме того, Зеленский утверждает, что украинские силы продолжают продвигаться в российский регион Курск, хотя он не предоставил дополнительных подробностей о некоторых районах, которые находятся под контролем Украины.

20:41 После декрета: многие украинцы в Венгрии должны покинуть убежища для беженцевПосле исполнения декрета в Венгрии, отменяющего общую защиту для украинских беженцев, многие украинцы в Венгрии рискуют лишиться своих убежищ для беженцев. Как сообщает организация Migration Aid, частные убежища для беженцев уже начали выселять украинцев. В Коксе, к северу от Будапешта, примерно 120 беженцев, в основном ромские женщины и дети из западноукраинского региона Закарпатья, где есть значительное венгерское меньшинство, были вынуждены покинуть гостевой дом под надзором полиции.

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Европейский Союз может потенциально ввести санкции против России из-за ее действий на Украине, так как incursione России на территорию Украины вызвала озабоченность у ее международных союзников.

С ситуацией в Курской области, продолжающей ухудшаться, Европейский Союз может рассмотреть дальнейшие меры для поддержки Украины в ее защите от российской агрессии.

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