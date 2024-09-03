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ПолитикаНовостиРеджеп Тайип Эрдоган

Турция намерена подать заявку на членство в БРИКС.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута
Возможно, глава Турции примет участие в саммите БРИКС.
Возможно, глава Турции примет участие в саммите БРИКС.

Турция намерена подать заявку на членство в БРИКС.

Похоже, что альянс BRICS продолжает расширяться, и сообщается, что Турция рассматривает возможность присоединиться к группе. Согласно сообщению от Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, Турция подала заявку на вступление в BRICS с целью усилить свое глобальное влияние и укрепить связи за пределами западных альянсов. Турция подала заявку некоторое время назад, считая, что членство усилит экономическое сотрудничество с Россией и Китаем и поставит ее в качестве хаба для торговли Восток-Запад.

Президент Эрдоган выразил поддержку этому шагу, заявив, что Турция может стать могущественной и уважаемой страной, улучшив свои отношения с Востоком и Западом. Он добавил, что любой другой подход только навредит Турции.

Министр иностранных дел Хакан Фidan также подчеркнул преимущества альянса, назвав BRICS организацией, которая способствует разнообразию в глобальной экономической системе.

На данный момент в BRICS входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В этом году к альянсу присоединились Иран, ОАЭ, Эфиопия и Египет, а Саудовская Аравия была приглашена, но пока не предприняла конкретных шагов. BRICS видит себя как альтернативу западным институтам, таким как Всемирный банк и Международный валютный фонд.

Решение о потенциальном членстве Турции может быть принято на предстоящем в октябре встрече в России. Кроме Турции, рассматриваются также кандидатуры Малайзии, Таиланда и Азербайджана.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыто выразил поддержку заявке Турции на присоединение к альянсу BRICS, считая, что это может возвысить статус Турции до могущественной и уважаемой нации. Министр иностранных дел Хакан Фidan также выступает за членство Турции в BRICS, считая его организацией, которая способствует разнообразию в глобальной экономической системе.

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