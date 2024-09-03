Турция может потенциально стремиться к вступлению в альянс БРИКС.

Блок БРИКС, похоже, расширяется дальше, так как сообщается, что Турция теперь стремится к членству. Это происходит после того, как несколько стран присоединились в начале года, и Турция, возможно, не будет единственным новым членом.

Как сообщает Bloomberg на основе анонимных источников, Турция подала заявку на вступление в группу БРИКС. Заявка была подана с целью укрепить свое глобальное влияние и установить связи за пределами традиционных западных альянсов. Присоединение к БРИКС, как считает Турция, усилит ее экономическое сотрудничество с Россией и Китаем, сделав ее важным центром торговли между Востоком и Западом.

Недавно президент Эрдоган заявил: "Турция может расцвести в сильную, процветающую, уважаемую и эффективную нацию, если ей удастся одновременно улучшить свои отношения с Востоком и Западом. Любая другая стратегия только навредит, а не поможет Турции".

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также подчеркнул преимущества альянса. Он сказал: "БРИКС - это платформа, которая поощряет разнообразие подходов, идентичностей и политик в международной экономической системе".

До недавнего времени БРИКС состоял из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Однако в январе к альянсу присоединились Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия и Египет. Саудовскую Аравию пригласили присоединиться, но она еще не приняла решение. БРИКС воспринимает себя как альтернативу тому, что он считает западными контролируемыми институтами, такими как Всемирный банк и Международный валютный фонд.

Решение о возможном членстве Турции, скорее всего, будет принято на встрече в октябре в России. Наряду с Турцией рассматриваются членство Малайзии, Таиланда и Азербайджана.

Европейский Союз выразил озабоченность возможным расширением блока БРИКС, считая это потенциальной угрозой своему экономическому и политическому влиянию в регионе. Интересно, что некоторые аналитики считают, что если Турция присоединится к БРИКС, она также может рассмотреть возможность подачи заявки на членство в Европейском Союзе, стремясь установить сбалансированное участие в обоих блоках.

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