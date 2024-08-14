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ПолитикаНовостиКим Чен Ын

Туристические агентства: Северная Корея открывается для туристов

 and  Yaroslav Smith
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Туристические агентства: Северная Корея открывается для туристов

КНДР изолирована от остального мира. Во время пандемии COVID-19 страна еще больше изолировалась. Сейчас лидер Ким якобы хочет снова пустить в страну большие туристические группы. Туристические агентства якобы предлагают своим клиентам специальное направление.

По данным туристических агентств, КНДР планирует возобновить туризм в больших масштабах, начав с демонстрационного города Самджиён на северо-востоке страны. Кёрё Туры, туристическое агентство из Пекина, подтвердило на своем сайте, что туры в Самджиён и возможно в другие части страны официально возобновятся в декабре. KTG Туры также объявили, что Самджиён снова будет доступен этой зимой. Это сигнализирует о том, что изолированная страна снова позволяет большие группы туристов после строгих пограничных ограничений, связанных с COVID-19. Хотя международные рейсы возобновились в прошлом году, небольшая группа российских туристов путешествовала частным образом в феврале, и некоторые высокопоставленные политики, такие как президент России Владимир Путин в июне, посетили страну.

Однако с 2020 года не было полного доступа для большого числа людей, заинтересованных в посещении страны, возглавляемой Ким Чен Ыном. Город, который два туристических агентства в настоящее время предлагают своим клиентам, расположенnear границей с Китаем.

КНДР описывает Самджиён как "высоко цивилизованный горный образцовый город" с новыми квартирами, отелями, горнолыжным курортом, торговыми учреждениями, культурными институтами и медицинским обслуживанием, и называет его "социалистической утопией". В июле Ким Чен Ын уволил или понизил в должности нескольких высокопоставленных менеджеров Самджиёна и обвинил их в "неответственном поведении".

Лидер КНДР Ким Чен Ын якобы ищет возможность снова пустить в страну большие туристические группы. По данным KTG Туры, туры в Самджиён и потенциально в другие части КНДР официально возобновятся в декабре.

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